A legtöbb magyar így issza a kávét: nem is sejtik, mennyire egészségtelen

Majd egy évtizedes tanulmány igazolta azt, hogy a kávéfogyasztásnak vannak pozitív hatásai is a szervezetre. Vizsgálatok kimutatták, hogy javítja a máj- és agyi funkciókat is. Azt viszont jó tudni, hogy ez a tanulmány a tiszta, feketekávéról szólt, nem pedig a habos, karamellás és egyéb ízesítésű kávékról

- mondja Kristin Kirkpatrick.

A mesterséges ízesítőkkel, tejszínnel, cukorra felturbózott kávéknak rettentő magas a kalóriatartalma. Éppen ezért érdemes lenne olyan opciókat kipróbálnunk, amelyektől megmarad a kávé jótékony hatása. Vannak módok, amelyek nemhogy csökkentik, de fel is erősítik a kávé pozitív hatásait. Ezek között válogattunk most:

1. Adj hozzá MCT olajat

Elsőre talán ismeretlen lehet számodra az MCT olaj, de biztosan te is ismersz párat. Például a kókuszolaj és a kókuszzsír is ennek minősül. Egyébként Amerikában terjedt el az úgynevezett "bulletproof coffee", ami sokkal ütősebb, mint egy átlagos kávé. A titok abban rejlik, hogy a kávét vajjal és kókuszolajjal készítik el. Hogy miért ütősebb így kávét inni, annak nagyon egyszerű a tudományos magyarázata. A vajban levő nagy mennyiségű zsír lassítja, és egyben felerősíti a koffein agyra gyakorolt felpörgető hatását. A kókuszolaj pedig jó hatással van az anyagcserére, mivel nagyon gyorsan felszívódik a szervezetben, de nagyon gyorsan le is bomlik.

Ha így készítenéd el a kávéd jobb, ha úgy próbálod ki, amikor nem kell kimozdulnod otthonról. Ugyanis, akinek érzékeny a gyomra, nem biztos, hogy kedvelni fogja ezt az elkészítési módot. A legtöbben úgy készítik el a kávéjukat, hogy egy csésze fekete kávéhoz egy-két evőkanál vajat és egy teáskanál kókuszolajat öntenek. Ha első ránézésre furcsának is tűnik az ital, a kávé íze nem fog sokat változni.

2. Természetes ízesítés

Szakemberek szerint, fahéjjal és vaníliakivonattal is érdemes ízesíteni a kávét cukor helyett. Ráadásul a fahéjnak számos jótékony hatása is van: nem csak segít a stabil vércukorszint fenntartásában, de segíthet csökkenteni a szívbetegségek kockázatát azáltal, hogy szabályozza a koleszterinszintet is.

3. Válts édesítőre

Itt nem a hétköznapi édesítőszerekre gondolunk, hiszen ezek nem jobbak, mint a kristálycukor. A stevia már világszerte elterjedt természetes édesítőszer, amely teljes mértékben ki tudja váltani a cukrokat. Érdemes vele próbálkozni, főleg azoknak, akik cukorbetegséggel küzdenek, mivel nem emeli meg a vércukor szintet, mivel a glikémiás indexe nulla.

4. Párosítsd ételekkel

Sok ember számára okoz kellemetlen, magas gyomorsavat a kávéfogyasztás. Ezt egyszerűen el lehet kerülni akkor, ha eszünk mellé valamit. Ha nincs időnk mellé elfogyasztani valamit, érdemes tejjel higítani.

5. Igyál hozzá növényi tejet

Ha már a tejnél tartunk, fontos megjegyezni, hogy a kávét érdemes növényi tejjel fogyasztani, mivel rengeteg kálciumot és más értékes tápanyagot tartalmaz. Szakértő szerint az a legjobb, ha megmelegítjük a kiválasztott növényi tejet, majd hozzáadjuk a forró kávét és a tetejét meghintjük egy kis fahéjjal.

6. Válts koffeinmentesre

Néha a kávé illata is elég fáradt reggeleken, hogy felébredjünk. Különösen azok számára, akikre nincs jó hatással a kávé koffeintartalma. Nekik ajánlott a koffeinmentes kávé fogyasztása. Ha azt érzed, hevesebben dobog a szíved, nem tudsz éjszaka aludni, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy vagy csökkented a napi kávé adagod, vagy kipróbálod a mentes verziót. Ennyit igazán megtehetsz az egészséged érdekében, ráadásul a kávéról sem kell érte lemondanod!

7. Idd edzés előtt

Meglepő, de az edzés előtt elfogyasztott kávé serkenti a vérkeringést. Sőt, hozzájárul ahhoz is, hogy ne legyen izomlázad a megerőltető mozgás után. Éppen ezért érdemes egy próbát tenni edzés előtt, még akkor is, ha nem nagyon fogyasztunk kávét. Akár smoothie-t is készíthetünk belőle. A szakemberek szerint a legjobb, ha úgy készítjük el, hogy egy csésze kávét, egy fél banánnal, jéggel, spenóttal és kakaóporral összeturmixolunk, majd edzés előtt az elkészült italt elfogyasztjuk.

8. Fogyaszd melegen

A forró kávé több antioxidánst szabadíthat fel, így nem érdemes hidegen fogyasztani. Ha teheted, annyit készíts magadnak, amennyit biztosan meg is fogsz inni. Így könnyen rá tudsz szokni arra, hogy mindig frissen készítve, melegen idd a kávét.

(via: www.womenshealthmag.com)