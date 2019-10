Emiatt fogják a fejüket a meteorológusok: mutatjuk, mennyire kemény telünk lesz

Vajon hideg telünk lesz? Jó lesz a termés? Elődeinket is ugyan úgy foglalkoztatta az időjárás, mint most minket. Csupán annyi a különbség, hogy régen még nem voltak modern műszerek, melyek előre jelezték volna, milyen idő várható. Ehelyett inkább a saját tapasztalataikra és hosszú évek megfigyeléseire hivatkoztak, a népi időjóslások egy része pedig a miatt is maradt fenn, mert ezek legtöbbször tényleg beváltak. A klímaváltozás ellenére ma is van igazság ezekben a sorokban: lássuk csak, melyik napra milyen népi időjóslást fogalmaztak meg elődeink!

Január 1. Újév: Ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél. Hosszú, kemény telünk lesz azonban, ha reggel hideg, északi szél fúj. Ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő.

Január 2. Makár nap: A nap időjárásával egyező idő várható az év szeptemberében is.

Január 6. Vízkereszt: Ha ezen a napon csurog az eresz, hosszú lesz a tél, ha fagy, akkor még többet kell várni a tavaszra. Ha ezen a napon esik a hó, a tél hamarosan megszűnik. Ha fúj a szél, akkor jó termés lesz az évben.

Január 18. Piroska napján ha fagy, negyven napig el nem hagy.

Január 22. Ha megcsordul Vince, megtelik a pince. Ha esik, nem lesz jó bor az évben.

Január 25. Pál fordulásának napján gyökeresen megváltozik az időjárás és utána 40 napig hasonló idő lesz.

Február 2. Gyertyaszentelőn, ha esik a hó, fú a szél, nem marad soká a tél. Ha viszont "az előbújó medve árnyékát meglátja, visszabújik még a barlangjába", vagyis ha napsütéses idő van, sokáig fázunk még.

Február 6. Dorottya nap: Ha csikorog a fagy, a tél nemsoká abbahagy.

Február 14. Bálint nap: Ha a verebek hangosan csivitelnek, hamarosan itt a tavasz.

Február 19. Zsuzsanna nap: Ha ezen a napon megszólal a pacsirta, közel a tavasz. A néphit szerint, ha ekkor magasan száll a pacsirta, hamarosan megjön a jó idő, és ha reptében még énekel is, akkor már biztosra vehető, hogy itt a szép kikelet, de ha a pacsirtát alacsonyan látták repülni, azt gondolták, tovább tart még a tél.

Február 24. "Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál", mármint jeget, azaz fagyos idő esetén olvadás következik és fordítva. Pásztorok megfigyelése alapján, ha ezen az éjszakán fagy, még negyven napig fagy.

Március 4. Kázmér nap: Ha e napon esik vagy havazik, az aratást egy héttel el kell halasztani.

Március 9. Franciska napján amilyen az idő, olyan lesz az egész március.

Március 10. Amilyen az idő ezen a napon, az várható a következő negyvenen.

Március 12. "Gergely rázza a szakállát", azaz gyakran ez a tél utolsó, de még erősen havas napja, amolyan utolsó rúgása.

Március 18-19-21. Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget.

Húsvét vasárnap: Ha Húsvét napján esik, Pünkösdig minden vasárnapon eső fog esni, és változó időket várhatni.

Április 6. Amennyiben ezen a napon esik az eső az idő, akkor nagyon keserves, szűkös esztendő várható.

Április 12. Amilyen az idő ezen a napon, ennek ellenkezője várható a következő negyvenen.

Április 14. Ha Tibor napjára a rétek meg nem zöldülnek, a parasztok nem reménylik a föld termékenységét, ha viszont ez a hónap nedves, bőséget várnak.

Április 24. A Szent György nap előtt megszólaló béka esőtlen nyarat jelez. E nap előtti menydörgés bő termés előjelzője. Akkor lesz bő termés, jó év, ha Szent György napján akkora eső esik, hogy még az áldomásozók orra is besározódik.

Április 25. Ha Szent Márk napján a fülemüle hallgat, akkor változó tavasz várható, ha énekel, dalával csodás tavaszt hirdet.

Május 1. Ha hideg ez a nap, szűkös lesz a termés, ha meleg, bőséges.

Május 13. Ha Orbán napján esik, jó lesz idei termés.

Június 8. Ha Medárd napján esik, negyven napig esni fog. Ha tiszta az idő Medárd napján, akkor kellemes, szép, napsütéses nyárra lehet számítani.

Június 24. Iván nap: Amilyen az idő ezen a napon, 40 napig olyan marad.

Július 13. Ha dörög, és villámlik, ez lesz jellemző az elkövetkező 40 napban is.

Július 25. Jakab napján ha sok a felhő, sok lesz a hó télen, ha nagyon süt a nap, akkor télen nagy hideg várható. Ha meg süt is a nap és esik is az eső, akkor enyhébb lesz a tél.

Augusztus 1-10. A megfigyelés szerint ha ekkor nagyon nagy a meleg, akkor zimankós tél várható.

Augusztus 10. Ha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel.

Augusztus 20. A jó idő bő termést hoz.

Szeptember 1. Egyed napján ha esik, enyhe lesz a tél.

Szeptember 5. Lőrinc nap: Ha süt a nap, az ősz további része is derűs lesz.

Szeptember 8. Fecskehajtó Kisasszony: E napnak a teljes ellentéte várható a következő hetekben.

Szeptember 14. Ha ezen a napon süt a nap, derűs lesz a tavasz.

Szeptember 29. Mihály-napi keleti szél, igen kemény telet ígér. Ha napján itt van még a fecske, karácsonyig legelhet a kecske.

Október 21. Ha Orsolya napján szép az idő, akkor az karácsonyig meg is marad.

Október 26. Dömötör napján a hideg szél a kemény tél előjele.

Október 28. Eljön a Simon, Júdás, dideregve fázik a gulyás.

November 1. Mindenszentek: Ezen a napon, ha szép tiszta az idő, az hideg, havas telet jelent.

November 11. Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.

November 19. Erzsébet nap: Ha ezen a napon havazik, a Karácsony is igen szép, hóval borított lesz. Ha ugyanis ezen a napon esik, akkor enyhe lesz a tél.

November 25. Ha Katalin kopog, karácsony tocsog.

December 6. Miklós napján ha esik a hó, azzal vége is a melegnek, legközelebb tavasszal számítsunk rá.

December 13. A Luca napja utáni 12 nap időjárásból a következő 12 hónap időjárására következtettek.

December 26. István napon a szép, napos idő száraz nyarat, és jó bort ígér.

December 31. Az éjjel ragyogó csillagok szép nyarat, bő termést hoznak.

