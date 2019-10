Egyszerű, de hasznos tipp: így kerülheted el a munkahelyi hiányzást

Egyre több időt vagyunk távol otthonunktól, irodákban, éttermekben, reptereken, a gyerekek pedig óvodában és iskolában töltik napjaik jelentős részét, így a megfelelő higiéniai sztenderdek szerepe felértékelődik, hiszen a nyilvános helyeken megfordulva, főleg az őszi és téli szezonban fokozottan ki vagyunk téve a saját és családunk egészségét veszélyeztető fertőzéseknek.

A nyilvános terek elkerülésére ritkán van mód nátha szezonban, így a kézmosás az első és legegyszerűbb módja immunrendszerünk támogatásának. Egy egyszerű és rutinszerű cselekedet, amely ezreket óvhat meg a megbetegedéstől, miközben milliókat spórolhat meg a vállalkozásoknak a hiányzások visszaszorításával. Éppen ezért is igyekszünk felhívni minderre a figyelmet a kézmosás világnapján

– hangsúlyozta Nagy Géza, az Essity Hungary Professional Hygiene divízió kereskedelmi igazgatója. A szakember arra is kitért, hogy érdemes a gyermekek számára is minél korábban megtanítani a helyes kézmosás technikáját és felhívni figyelmüket arra, hogy az iskolában is gyakran mossanak kezet.

A fertőzések és járványok megakadályozása az iskolákban is a kézmosással kezdődik. Több kézmosás, kevesebb beteg gyermeket jelent

– összegezte a szakember.

Íme néhány tanács, pontosabban a helyes kézmosás 3 aranyszabálya:

Az egész kezünket mossuk meg! A legtöbb baktérium a köröm alatt található, de sokan kihagyják a hüvelykujjukat, az ujjaik hegyét és a kézfejüket is.

Legalább 20-30 másodpercig mossunk kezet langyos vízzel és szappannal.

Alapos öblítést követően töröljük teljesen szárazra a kezünket! A közösségi mosdókban erre az egyszerhasználatos törlőpapír a legmegfelelőbb.

Szalmából készül a jövő kéztörlője és zsebkendője?

A cég arról is beszámolt, hogy hamarosan megindítja egyik leginnovatívabb gyártósorát, ahol kiváló minőségű lakossági és ipari higiéniai papírtermékeket állítanak elő a mezőgazdasági melléktermékként keletkező búzaszalmából. A búzaszalma az a szármaradvány, amely a gabona betakarítása után megmarad. Egy részét állatok fekvőhelyének vagy a talaj lefedésére használják, azonban ennek az anyagnak a fele eddig felhasználás nélkül a szemétbe került. A cég ezt a mellékterméket vonja be a termelésbe, mannheimi és környékbeli gazdálkodóktól származó szalmát feldolgozva.

A vállalat arra törekszik, hogy 2030-ra 33 százalékkal csökkentse az ökológiai lábnyomát, valamint a szén-dioxid kibocsátását, a párizsi klímaegyezménnyel összhangban lévő Science Based Targets nemzetközi klímavédelmi iniciatívát alkalmazva. Ma, a vállalat gyáraiban előállított lakossági és professzionális higiéniai termékek esetében az előállításhoz szükséges farost alapanyag 100 százalékban FSC® (Forest Stewardship Council®) tanúsítvánnyal rendelkezik, azaz bizonyítottan felelős erdőgazdaságból származik.