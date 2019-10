Jót tesz az egészségünknek a hidegfront: csökkenni fog a szálló por mértéke

Elsősorban az időjárás az oka, hogy Szeged levegőjében magas a szálló por koncentrációja

– mondta a lapnak Gál Tamás, a Szegedi Tudományegyetem éghajlattani és tájföldrajzi tanszékének helyettes vezetője, aki hozzátette: ugyanannyi szennyező anyag került most is város levegőjébe, mint máskor, ugyanakkor ez a réteg most a légkör alsó száz méterében oszlik el. Ennek az az oka, hogy éjszakánként nincs felhőzet, de a talaj menti levegő lehűl, ezáltal egy inverziós réteg alakul ki. Ennek köszönhetően a levegő hőmérséklete nem csökken függőlegesen, hanem nagyjából 100 méterig növekszik.

A jövő héten érkező, erős széllel és csapadékkal járó hidegfront azonban javíthatja a helyzetet. A szálló por rendkívül veszélyes: főként gyerekekre, idősekre, a szív- és légzőszervi betegségekben szenvedőkre van súlyos hatással, de azok is veszélyben vannak, akik fizikai munkát végeznek hosszú időn keresztül a szabadban. A szmog nemcsak légúti megbetegedéseket, hanem tüdőrákot is okozhat.

Sajnos mindmáig előfordul, hogy a vegyes tüzelésű kazánokban a fa mellett műanyaghulladékot, színes papírokat, festett furnérlemezeket is elégetnek, ezek pedig nagyon szennyezik a levegőt

- mondta Mader Balázs, a járási hivatal osztályvezetője, majd hozzáfűzte: Szegeden egy automata mérőállomás működik, mely azt mutatja, hogy a városban a szálló por koncentrációja elérte a tájékoztatási értéket. Ennek a határértékét törvény szabályozza. Tájékoztatási értékről akkor beszélhetünk, ha két egymást követő nap 24 órás átlagában a koncentráció meghaladja a 75 mikrogramm/köbmétert, és az időjárási előrejelzés alapján a harmadik napon sem változik a helyzet. Az egészségügyi határérték 50 mikrogrammnál kezdődik, míg a riasztási fokozat 100 mikrogramm/köbméteres értéket haladja meg.