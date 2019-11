Modernkori népbetegség nyúzza a magyarokat: év végén a legsúlyosabb a helyzet

Mindannyian más határértékekkel rendelkezünk, ha evésről van szó, hiszen mindenkinél változik a „túl sok” és a „túl kevés” mennyisége. Éppen ezért az úgynevezett túlevést sem lehet pontos keretek közé szorítani. Legtöbbször úgy határozzák meg ezt az állapotot, hogy az ember több ételt fogyaszt, mint amennyit a test kényelmesen képes befogadni, megemészteni egy étkezés során. De szokták azt is mondani, hogy a túlevés miatt valaki több kalóriát fogyaszt, mint amennyire a testnek szüksége van a napi optimális működéshez. Ez az állapot pedig puffadást és sok más emésztőrendszeri tünetet okoz, valamint súlygyarapodáshoz vezethet.

- vélekedik a szakember, Eudene Harry.

Susan Albers pszichológus szerint számos fizikai és érzelmi tényező vezethet minket ahhoz a ponthoz, hogy vég nélkül falatozzunk, ezáltal túlegyük magunkat. Ha fáradt vagyunk, stresszesek, dekoncentráltak akkor könnyebben meg tudjuk terhelni ételekkel a gyomrunkat, éppen ezért a sietős falatozás nem használ túl sokat. Sokan viszont ilyen helyzetben stresszevőkké válnak és mindent bekapkodnak, ami a kezük ügyébe esik.

Szerencsére vannak módszerek, amelyek segíthetnek a túlevés leküzdésében, valamint abban, hogy visszatérjünk egy egészségesebb étrendhez, életmódhoz. Mivel, ahogy a pszichológus is említette, számos lelki és fizikai oka lehet a habzsolásnak, így több szinten kell megoldásokat találnunk a problémára.

Viszlát nassolnivaló

Az első lépés, hogy kiürítjük a nassolós szekrényt. Szabadulj meg minden olyan dologtól, amit mértéktelenül be tudsz falni. Csoki, chips, cukorkák? Inkább tarts magad mellett néhány idénygyümölcsöt, amit bármikor elrágcsálhatsz napközben. Ráadásul, ha nem látod egész nap magad előtt a káros rágcsálnivalókat, sőt tudod, hogy minden fiókod üres. Kevésbé fogsz arra gondolni, hogy falatozz valami hasonlót.

Pihentető alvás

Az alvás javítja testünk szinte minden rendszerét, és amikor nem alszunk eleget, testünk nem működik hatékonyan. Számos kutatás igazolta már azt, hogy, ha nincs meg a napi 7-8 óra pihentető alvás, sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy másnap éhesen ébredünk majd fel. Éppen ezért kívánjuk a magasabb kalória- és szénhidráttartalmú ételeket.

Ne várd meg míg korogni kezd a gyomrod

A szakemberek azt tanácsolják, sose várjunk addig, amíg korogni kezd a gyomrunk. A káros rágcsálnivalók helyett, legyen mellettük magas fehérjetartalmú étel, mint például különböző magvak, görögjoghurtok vagy készíthetünk akár egy fehérje turmixot is. Persze, ha szeretjük a zöldségeket, akár répát vagy uborkát is rágcsálhatunk a gyümölcsök mellett. Fontos az is, hogy ellenőrizd magad. Amikor éhes leszel kérdezd meg magadtól, hogy valóban éhes vagy, vagy inkább feszült és ideges. Nem mindegy, hogy miért kezded el a falatozást, éppen ezért erre mindig figyelj oda. Ha stresszes vagy első körben próbálj meg megnyugodni, aztán gondolkozz azon, hogy még mindig éhes vagy-e.

Fogyassz sok vizet

A legtöbb szakértő úgy véli, hogy általában összekeverjük a szomjúságot az éhséggel. Éppen ezért javasolják azt, hogy mielőtt elkezdjük az étkezést, igyunk meg 1-2 pohár vizet. Valamint, hogy vigyünk magunkkal egy üveg vizet bárhová is indulunk.

Szánj időt az evésre

Kapcsold ki a televíziót, tedd el a telefonodat, és koncentrálj az ételedre. A tudatos étkezés lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk az étel minden komplexitását, formáját és színeit. Emellett jobban fókuszálhatunk arra, hogy mennyit fogyasztunk, vagy épp mennyit pazarolunk el. Evés előtt próbálj lazítani, kikapcsolni, hiszen idegesen nem fog menni az étkezés.

