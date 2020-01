Petárdáktól halálra rémült bikák menekültek az M5-ösön

Petárdák zajától megrémült marhák tévedtek szilveszterkor az M5-ös autópályára, Gyál közelében. A két állat miatt mindkét irányban órákra le kellett zárni a forgalmat. Legalább ötvenen – köztük állatmentők, rendőrök próbálták befogni a két megvadult bikát.

Az egyik olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen el kellett altatni.

A másiknak nyoma veszett, még keresik, ahogy egy harmadik, szökött bika is szabadon kóborol, számolt be az RTL Klub híradója.

A Segítő Angyalok speciális állatmentő-szervezet is beszámolt a bikamentés körülményeiről. Posztjukban képeket is posztoltak róla. Azt írják, a két bika az egyre fokozódó hanghatások miatt egyre veszélyesebb lett, így nagyon nehéz volt velük bármit is kezdeni. Mindkét pályaoldalra ugrálva hol Pest, hol Gyál felé kezdtek őrült tempóban rohanni.

"10 állatmentő/állatbefogó, kb. 25 rendőr a pályán és ki tudja, még mennyi a lezárásoknál. 4,5 óra küzdelem után 1 db állatot tudtunk megfogni, bár szerencsétlen úgy megvolt riadva, hogy többször futott neki a szalagkorlátnak és a betonpilléreknek.

Sajnos az utolsó húzása az volt, hogy a két pályatestet elválasztó szalagkorlátba úgy beleugrott, hogy mindkét első lába eltört, és a nyakát is komoly ütés érte, ezért őt sajnos a helyszínen el kellett altatni.

A másik, a nagyobb elszaladt Alsónémedi irányába, őt még a járőrök egy ideig tudták követni, de sajnos egy sötétebb utcában olyan helyre futott be, ahová már nem lehetett követni, így az ő nyomát elvesztettük."

Közben kiderült, hogy az állatok eredetileg hárman szöktek meg egy közeli állattartó telepről 2 hónappal ezelőtt. A szervezet úgy tudja, eltűnésüket a tulajdonos nem jelentette.

Címlapkép: Getty Images