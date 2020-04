Koronavírus: így takarítsd ki a kocsidat, 10 lépésben a tutibiztos fertőtlenítés

Ha szép autóval szeretnénk járni, akkor tisztán kell tartanunk járművünket: nem csak kívül, hanem belül is. Más érzés beülni egy koszos, sáros, szeméttel teledobált autóba, mint egy frissen porszívózott, csillogó-villogóba, ahol jó illat van, és nem mellesleg még a koronavírustól is biztonságban vagyunk! A WHO szerint a koronavírus viselkedése sajnos még ismeretlen, de tudjuk, hogy

képes megtapadni különböző felületeken és túlélni az emberi szervezeten kívül is, akár órákig, napokig.

A vírus megtapadását befolyásolhatják olyan környezeti tényezők, mint a hőmérséklet vagy a páratartalom, valamint a felület is: a Harvard Health megfigyelései szerint a koronavírus kemény felületen hosszabb ideig életképes, mint a szöveten. Ruhákon, ruganyos textileken valószínűsíthetően csak néhány órán át marad életben, míg az olyan felületeken, mint a műanyag, vagy a fém, akár napokig veszélyeztethet bennünket. Ha már a kemény felületeknél tartunk: az autónk belseje, a kormány, a sebességváltó és a műszerfal csupa-csupa műanyag, fém, és más szilárd anyag, amiket legalább olyan gyakran érintünk meg, mint a kilincseket, korlátokat vagy bankjegyeket.

Az autónkban könnyen megtapadhat a koronavírus, és ezzel nem csak minket, hanem családtagjainkat, barátainkat is veszélybe sodorhatjuk, emiatt ésszerű a szokásosnál gyakrabban kitakarítani autónkat, különösen a vezetői ülés környékét és a műszerfalat.

Cikkünkből megtudhatod, milyen egyszerű és időtakarékos módszerekkel varázsolhatod autódat makulátlanná. Egy tanács: ne csak a műszerfalnak szenteljünk figyelmet, kényeztessük az üléseket és a padlót is ugyanekkora erőfeszítéssel, akkor garantált a csodás végeredményt!

Az autó tisztántartása

A tiszta autó növeli a vezetési élményt és a sofőr koncentrálóképességét: mind szeretnénk kellemes, pormentes levegőt lélegezni és tiszta ablakon keresztül kinézni, ez pedig nem érvényesül, ha nem takarítjuk az autónkat, arról nem is beszélve, hogy koszos autóval járni még veszélyes is lehet, ha egy lerakódásokkal borított ablakon keresztül nem látjuk jól a forgalmat. A The Spruce a laikusok számára is részletes leírást ad az autó belső tisztítására, beleértve az üléseket is, így néhány lépésben megtanulhatjuk a tökéletes ápolást.

Milyen gyakran takarítsuk?

Belső ablakok: havonta legalább egyszer.

havonta legalább egyszer. Belső tér: évente legalább kétszer. A belső tér ápolása segít megőrizni az autó élettartamát, később jobb állapotban adhatjuk el, mint hasonló korú társait. Koronavírus alatt napi rendszerességgel fertőtlenítsük a kritikus helyeket!

évente legalább kétszer. A belső tér ápolása segít megőrizni az autó élettartamát, később jobb állapotban adhatjuk el, mint hasonló korú társait. Ülések: normális esetben hetente porszívózni kellene, de 3 havonta mindenképp javasolt.

Eszközök

Szemetes zsák

Ammóniamentes ablaktisztító

Mosogatószer

Fertőtlenítő törlőkendők

Víz

Papírtörlő

Bőr- vagy kárpittisztító (opcionális)

Porszívó

Mikroszálas kendők

Fültisztító pálcika

Szivacs

Súrolókefe

Vödör

Poroló

Régi fogkefe

Az autó belső tisztításának lépései

Szedjük össze az összes szemetet, törmeléket az autónkból. Távolítsuk el az autó üléseit és az olyan mozgatható kiegészítőket, mint a lábtörlő vagy a kivehető szőnyeg, majd porszívózzunk ki alaposan mindenhol. A lábtörlő szőnyegeket tisztítsuk meg: ha szövet, akkor kárpittisztítóval, ha gumi vagy műanyag, akkor meleg, mosogatószeres vízzel, súrolókefével, szivaccsal tisztítsuk. A végén tegyük ki őket száradni. A belső ablakokat és a tükröt mikroszálas kendővel tisztítsuk meg, ammóniamentes ablaktisztítószer használatával (így nem károsítjuk a műanyag részeket). Színezett ablakok esetén nézzünk utána, milyen anyagokkal szabad kezelni! Tisztítsuk meg a középső konzolt: ha vannak kivehető elemek, áztassuk őket meleg vízbe mosogatószerrel, majd kendővel töröljük szárazra a visszahelyezés előtt. A fogantyúkat és a kezelőfelületeket enyhén nedves mikroszálas kendővel tisztítsuk. A szűk réseket, sarkokat tisztíthatjuk fogkefével, fültisztítóval, vagy valamilyen kendőbe, papírba tekert hegyes tárggyal is. Távolítsuk el a műszerfalról a port és a szennyeződéseket: először poroljunk le mindent porolóval, majd nedves mikroszálas kendővel távolítsuk el az ujjlenyomatokat is. A kormánykerék és a sebességváltó fertőtlenítése fertőtlenítő kendővel: erre a mozzanatra nem csak a vírus idején van szükség (ilyenkor napi rendszerességgel ajánlott!), néha alapvetően is el kell végezni.

Az ülések tisztításával folytatjuk a feladatot

Elmondjuk, hogyan tisztítsd ki nem csak a bőr, hanem a szövet üléseket is, beleértve a makacs foltokat és más szennyeződéseket.

Bőrülés esetén: Porszívózzuk ki óvatosan, majd dörzsöljük át bőrápolóval, vagy nyeregszappannal, finom kendő használatával. Szövet ülések: Alapos porszívózással kezdjünk, kivéve, ha nagyon foltosak, mert ekkor a kárpittisztítóval történő folttisztítás az első lépés (előtisztítás). Szövet üléseknél a választott tisztítószert esetlegesen vízzel elkeverve permetezzük az ülésekre, majd keféljük ki alaposan. A felesleges vizet eltávolíthatjuk abszorbens mikroszálas kendővel, de le is csepegtethetjük. Ha szükséges, ismételjük meg a lépéseket, amennyiszer jónak látjuk! Szárítsuk ki alaposan az üléseket és a lábtörlőket, mielőtt mindent a visszarakunk az autóba! Lehetőleg jól szellőző helyen, napfényben tegyük, így gyorsabb a folyamat. Használjunk védőhuzatot! A huzat megóvja a nehezen tisztítható üléseket az olyan makacs foltoktól, mint az üdítő vagy az étel. Különösen javasolt, ha kedvenceinkkel, például kutyánkkal együtt utazunk.

Címlapkép: Getty Images