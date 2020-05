Ezt még te sem tudtad az eperről: ezért kedvelt gyógymód a népi füvesemberek szerint

A szamócát már az ókorban is használták gyógyításra, a népi orvoslásban is kedvelt volt a füvesemberek között, de csak napjainkban került a modern gyógyászat középpontjába - mintegy elismeréseként preventív, betegségmegelőző hatásának.

Újabb és újabb kutatások bizonyítják, hogy hatóanyagai jelentősen hozzájárulhatnak a civilizációs betegségek megelőzéséhez.

Jelentős C-vitamin, ásványianyag és antioxidáns tartalmának köszönhetően a szamóca csökkenti a vérnyomást, védi a szívet, segíti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a rákos megbetegedések megelőzését.

Antioxidánsai megkötik a szervezetben keletkező szabadgyököket, ezzel hozzájárul a tumoros betegségek gyógyításához is.

Koleszterin- és zsírmentes, fájdalomcsillapító- valamint gyulladáscsökkentő hatású, immunerősítő. A benne található kálium, K-vitamin és magnézium a csontok egészségének megőrzését támogatják.

A szamóca serkenti a szervezetben elraktározott zsír elégetését, elősegíti a fogyást, kalóriatartalma alacsony, rosttartalma pedig magas, így a fogyókúrázók kedvelt gyümölcse.

A szamóca nemcsak egészségünk, de fiatalságunk és szépségünk hatékony támogatója is, hiszen megakadályozza a bőr megereszkedését, lassítja az öregedés folyamatát, biotin tartalma pedig a hajat és a körmöket erősíti.

Számtalan pozitív hatása mellett a szamóca egy kiemelkedően jó ízű, finom, illatos gyümölcs, ami frissen a legjobb, de készíthetünk belőle süteményeket, joghurtot, fagylaltot vagy turmixot is. Ne felejtsük el, hogy a szamóca szezonban ajánlatos gondolni a télre: ha fel akarjuk tölteni a kamrát, mélyhűtőt ebből a vitamindús finomságból, most van itt az ideje.

Főzhetünk belőle lekvárt, szörpöt, amelyek ízlés szerint ízesíthetők – például citrommal, mentával. Szép szem szamócákat egészben is lefagyaszthatunk, később tökéletes lesz turmixba, levesbe, vagy épp limonádéba, de tartósíthatjuk szárítással, aszalással, kandírozással is. Bármelyik módszert választjuk, a lényeg, hogy a gyümölcs íze, zamata, illata megmaradjon, hogy a szezon után is élvezhessük.

Akár azonnali fogyasztásra, akár télire vesszük a szezon idején nagy mennyiségben áll rendelkezésre hazai termesztésű, friss szamóca, érdemes azt vásárolni. Ha a szamóca mellé közös családi élményt is szeretnénk, akkor keressünk egy „szedd magad” akciót a közelünkben és ott töltsük fel az otthoni szamóca-készleteinket!

A pandémiás helyzet még jobban felhívja a figyelmet arra, milyen fontos az egészségünk és arra is emlékeztet, hogy táplálkozásunkkal milyen sokat tehetünk érte. Megfelelő mennyiségű friss zöldség és gyümölcs napi fogyasztásával erősíthetjük immunrendszerünket és javulhat ellenállóképességünk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Európai Unió közös edukációs programja, az Európai Friss Kalandok immár harmadik éve népszerűsíti hazánkban a zöldség- és gyümölcsfogyasztást, elsősorban a kisgyermekes családok és a gyerekek körében.

Címlapkép: Getty Images

