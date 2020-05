Leszámoltak a szaporítókkal: drasztikus döntést hozott a Jófogás az állatok védelme érdekében

Gyakran esik állatszaporítók áldozatául egy-egy kutya vagy macska, amely következtében a folyamatos fedeztetések során újabb és újabb kisállatok születnek.

Ez gyakran genetikai rendellenességekhez, ezáltal pedig fiatal korban jelentkező, akár halálos kimenetelű betegségekhez vezet.

Az állatszaporítást ugyan nem tiltja egyértelmű jogszabály, azonban az állat szükségtelen bántalmazása, illetve az öröklődő betegségben szenvedő állategyed tenyésztése, szaporítása állatkínzásnak minősül, amely a legtöbb szaporító általános tevékenységét lefedi.

Az apróhirdetésekkel foglalkozó portál fontos feladatának tartja a figyelemfelkeltést és a szemléletformálást, valamint a jelenlegi és leendő állattulajdonosok edukációját, oldaláról ezért a tavalyi ÁSZF-szigorítást követően, 2020. április 8-tól folyamatosan és végleg törli azokat a hirdetéseket, amelyekben pénzért árulnak állatokat olyan hirdetők, akik tenyésztői tevékenységüket nem tudják hiteles dokumentációval igazolni.

Sajnos sok szaporító próbál védtelen kisállatok kínzásából megélni, ami ahhoz vezet, hogy genetikai rendellenességekkel született állatok tömegei kerülnek ki a világba. Amikor ezek az állatok betegek lesznek és a gazdik számára problémássá válnak, sokszor megválnak tőlük és az amúgy is túlterhelt menhelyeken kötnek ki. Kutyabarát munkahelyként a tavalyi szigorítással és a mostani kitiltással is az a célunk, hogy népszerűsítsük az örökbefogadást, és felhívjuk a figyelmet az állatkínzás következményeire. Munkatársaim is egy emberként álltak a projekt mellé, hiszen nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a menhelyi, sok esetben fajtatiszta négylábúak is ugyanolyan értékes tagjai az állatvilágnak, mint a sok esetben szaporítók által tenyésztett társaik. Azt is egyértelműen látjuk, hogy a szigorítás óta kimagaslóan megugrott az ingyen örökbefogadható kisállatok aránya. Reméljük, hogy a közeljövőben egyre több menhelynek biztosíthatunk nagy elérésű, ingyenes online felületet is, és így még több gazdátlan kisállatnak segíthetünk szerető otthont találni

– mondta Palocsay Géza, a Jófogást működtető Adevinta Classified Media Hungary Kft. ügyvezetője.

A kisállatok hirdetésének szigorított feltételei a Jófogáson:

Csak az a kutya/macska nevezhető a hirdetésben fajtatisztának, amely igazolhatóan törzskönyvezett vagy származási lapja van, amely tényt a hirdetésben fel kell tüntetni.

Kutya, macska, vadászgörény esetén az állat 8 hetes kora előtt nem választható el az anyjától, ezért a weblapon tiltott 8 hetesnél fiatalabb állatot hirdetésben szerepeltetni, kivéve, ha a hirdető megjelöli, hogy az állat csak a 8 hetes kor betöltése után vehető át.

Kutya tulajdonjogát átruházni kizárólag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochippel) történő megjelölése után lehet. A mikrochip rendelkezésre állását, illetve adott esetben annak tényét, hogy a mikrochip behelyezésének költsége a vásárlót terheli, fel kell tüntetni a hirdetésben.

Amennyiben jogszabály előírja, illetve amennyiben az állat ilyennel rendelkezik, a hirdetésben fel kell tüntetni a kisállat egészségügyi könyv rendelkezésre állásának tényét.

Fel kell tüntetni a hirdetésben továbbá, hogy az állat kapott-e veszettség elleni oltást, valamint az ennek igazolására szolgáló dokumentumok meglétét.

Ha az állatot nem magánszemély, hanem tenyésztő hirdeti eladásra, a kennel nevét és a hivatalos kapcsolattartó elérhetőségét fel kell tüntetni a hirdetésben.

Kutya, macska, és egyéb kedvtelésből tartott kisállat csak pénzért és örökbefogadásra hirdethető, termékre nem cserélhető.

A Jófogás a 2020-as évre kiemelt céljául tűzte ki, hogy edukálja a lakosságot az állatok szaporításának veszélyeiről és következményeiről, valamint azt, hogy saját hatáskörén belül, konkrét lépéseket is tegyen az ilyen jellegű állatkínzás visszaszorításáért.

Címlapkép: Getty Images

