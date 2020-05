Különleges vadvirágok nyílnak most: brutálisan ráfizet, aki letépi őket

Májusban a természetjárók útjai mindenütt színpompás vadvirág-mezőket kereszteznek. A késő tavaszi tarkaságban különleges ritkaságok is előfordulnak. Érdemes néhánnyal közelebbről megismerkedni, hiszen még nagyobb élmény lesz a kirándulás, ha közben ráismerünk a mezők-rétek ezen értékeire.

Főleg a folyók, tavak közelében lévő nedves, mocsaras réteket kedveli az egyik legkülönösebb megjelenésű hazai vadvirág, a kockás liliom. Somogy megyében elsősorban a déli, Dráva menti területeken és a Zselicben lehet vele találkozni. Vékony szárát nagy, súlyos, bókoló virágok hajlítják meg. Ezek színe a legtöbbször lila alapon fekete kockás, szerencsés kirándulók azonban találkozhatnak fehér színű példányokkal is. A nedves területek lecsapolása miatt élőhelyei visszaszorultak. Ehhez hozzájárult, hogy szaporodása lassú, a hagymás növény csak 5-8 év után virágzik először.

A zselici gyertyános-tölgyes erdőkben él a boldogasszony papucsa. Ez az orchideafaj nevét csónakra vagy papucsra hasonlító, zöldessárga virágáról kapta. A zárt lombkoronát nem kedveli, napfényes, ligetes helyeken fordul elő.

Magyarország legnagyobb eszmei értékű növényei közé tartozik, egy tő elpusztítása 250 ezer forintjába kerül a tettesnek.

Élőhelyeit több helyen biztonsági okokból elzárták a látogatók elől, csak szervezett túrákon látogatható.

Belső- és Külső-Somogy rétjein fordul elő a szibériai nőszirom. Keskeny, hegyes, sásszerű levelei és vastag szára akár méteres magasságig nőhet. Élénk, ibolyáskék virágai pedig csodálatos látványt nyújtanak, amit fokoz, hogy a növény többnyire csoportban, tucatjával nő. A szépsége ellenére legyünk vele óvatosak: nemcsak védett, hanem erős hánytató és hashajtó hatása miatt mérgező is.

Májusban virágzik a baljós nevű közönséges méreggyilok. A növénynek kicsiny, fehér, csillag alakú virágai és paprikára hasonlító, hegyes termése van, ezért népiesen vadpaprikának nevezték. Érdekessége, hogy a múltban a mérgek, betegségek ellenszerének tartották, kígyómarást, egyes források szerint pestist próbáltak vele gyógyítani – pedig valójában mérgező növényről van szó.

A fentieken túl még több száz növényfaj bontogatja a szirmait ezekben a hetekben, köztük rengeteg védett és fokozottan védett. A SEFAG Zrt. szakemberei ezért

arra kérik a kirándulókat, hogy a kijelölt túrautakon maradva csodálják a természet szépségeit, ne tapossák le és főként ne ássák ki és vigyék haza a vadvirágokat.

Legtöbbjük, különösképp a ritka fajok ugyanis csak speciális talaj- és környezeti viszonyok között érzik jól magukat, élőhelyükről kiszakítva elpusztulnak.

Címlapkép: Getty Images

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak csökkentése érdekében a kormány 2020. március 19-től - többek között - maximalizálta a fogyasztási hitelek teljes hiteldíj mutatóját (THM). Érdemes azonban körültekintően választani, mivel a kedvezményes személyi kölcsön kamata a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és az új, jellemzően magasabb kamatszint miatt megugrik a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne most szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)