Gigabírságot kap, aki leszedi ezeket a növényeket: sok túrázó ráfizethet

Tavasszal a természetjárók útjai mindenütt színpompás vadvirág-mezőket kereszteznek, ebben a sokszínűségben pedig különleges ritkaságok is előfordulnak. Érdemes néhánnyal közelebbről megismerkedni: egyrészt azért, hogy még nagyobb élmény legyen a kirándulás, ha közben ráismerünk ezekre a csodálatos értékekre, másrészt azért is, mert akár többszázezres bírságot is bezsebelhetünk egy-egy növény letépéséért. Több tavasszal nyíló virágunk számít ugyanis védettnek vagy fokozottan védettnek, ezért több tíz vagy akár százezres büntetéssel is járhat a rendkívül magas természetvédelmi, eszmei értékű növények leszedése.

A büntetés természetkárosítás esetén 1-5 évi szabadságvesztés is lehet,

ha az elpusztított egyedek pénzben kifejezett együttes összege eléri a fokozottan védett egyedeinek legmagasabb, pénzben kifejezett értékének a kétszeresét.

Szigorúan büntetik Az élővilág jogszabályi védelme napjainkban kétféle módon valósul meg. Egyrészt védelemben részesülnek bizonyos állat- és növényfajok, ugyanakkor a védelem egy másik lehetősége, amikor úgynevezett védett természeti területeken (nemzeti parkokban, tájvédelmi körzetekben, természetvédelmi területeken és természeti emlékek helyén) az élővilág területi védelemben részesül. A 733 jelenleg védett növényfajból 87 fokozott védettséget élvez. 2000 óta 37%-kal nőtt a védett növények száma, ezen belül a fokozottan védetteké több mint kétharmadával. Aki jogellenesen megszerzi, forgalomba hozza, az ország területére behozza vagy onnan kiviszi, azon átszállítja vagy éppen azzal kereskedik, illetve károsítja vagy elpusztítja, az bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Emellett arra is érdemes odafigyelni, hogy

védett területen a nem-védett fajok, például a népszerű medvehagyma gyűjtése is tilos, illetve engedélyhez kötött.

Nem védett területen, nem védett fajokat saját célra, azaz 1-2 marékkal, lehet gyűjteni.

A természetben szép



Általában a legszebb virágokat szedik le – ez sem jó, mert így folyamatosan csak a "silányabb" növényeknek van lehetőségük a szaporodásra. Igaz, hogy sok virágos növény sarjakkal, hagymákkal, gumókkal és sok más praktikával ivartalanul is tud szaporodni, azonban a virágok letépése ezeket a növényeket is sok energiától fosztja meg. Ráadásul a legtöbb virág 1-2 óra alatt elhervad a kezünkben, tehát eleve gyors kidobásra van ítélve a leszakítása után. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tanácsa szerint a természetben – különösen védett területeken – ne is szedjünk egyáltalán virágot. A virágokból fejlődik a mag, belőlük lesz a termés. Ha leszedjük például az adott növény összes virágát, akkor abban az évben nem lesz arra lehetősége, hogy magokat neveljen és így szaporodhasson.Általában a legszebb virágokat szedik le – ez sem jó, mert így folyamatosan csak a "silányabb" növényeknek van lehetőségük a szaporodásra. Igaz, hogy sok virágos növény sarjakkal, hagymákkal, gumókkal és sok más praktikával ivartalanul is tud szaporodni, azonban a virágok letépése ezeket a növényeket is sok energiától fosztja meg. Ráadásul a legtöbb virág 1-2 óra alatt elhervad a kezünkben, tehát eleve gyors kidobásra van ítélve a leszakítása után.

Ahhoz, hogy véletlenül se érjen minket kellemetlen meglepetés a kora tavaszi természetjárás során, most összegyűjtöttük azokat a védett virágokat, amiket semmi esetre sem érdemes leszakítanunk, inkább a természetben gyönyörködjünk bennük. A védett növényekről szóló teljes lista itt olvasható.

Kikeleti hóvirág

Magyarországon ez az egyedüli őshonos hóvirágfaj. Rendkívül ismert, népszerű növény, de gyűjteni nem szabad. Termete: 10-20 cm. Februártól áprilisig virágozhat. Üde- és nedves lomboserdőkben, középhegységi gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben, patak- és folyómenti ligeterdőkben.

Természetvédelmi értéke: 10000 Ft

Dombi ibolya

Az ibolya az ibolyafélék családjának névadó és egyben legnagyobb nemzetsége, mintegy négyszázötven fajjal. A fajok többsége évelő gyökérzetű lágyszárú, néhány félcserje, egy csoportjuk egy- vagy kétéves lágyszárú növény. Termete: 4-15 cm. Márciusban, áprilisban virágzik.

Természetvédelmi értéke: 5000 Ft

Tavaszi kikerics

Az Ásotthalmi Lápréten él a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, körülbelül 80000 tövet számláló állománya. A törékeny, rózsaszín-ibolyás színezetű növényt hívják egyhajúvirágnak vagy tavaszkikericsnek is. Magyarországon fokozottan védett, azonban valószínű, hogy hathatósabb védelem nélkül a hazai állomány nagy része ki fog pusztulni.

Természetvédelmi értéke: 250000 Ft

Kakasmandikó

Szent György virágának is nevezik, illetve kutyafoggyökérnek is, a tatárok szerelemkeltő szernek tartották. Termete: 10-30 cm. Márciusban virágzik. Inkább mészkedvelő, így bükkösök, gyertyános-tölgyesek, száraz tölgyesek, hegyi és nedves rétek virága.

Természetvédelmi értéke: 50000 Ft

Kárpáti sáfrány

A nősziromfélék családjába tartozó faj, európai eredetű. Termete: 10-20 cm. Márciusban, áprilisban virágzik. A Kárpátok és a Balkán-hegység endemikus növénye. Élőhelyei hegyvidéki, alhavasi rétek, legelők, bozótok, üde lombhullató erdők, főként gyertyános–tölgyesekben, keményfa-ligeterdőkben és ezek tisztásain él.

Természetvédelmi értéke: 10000 Ft

Magyar kökörcsin

Magyarországon bennszülött növény, de alig tíz, kisebb-nagyobb különböző helyzetű populációja fordul elő a Nyírségben. Ezen kívül a Pilisben és a Bodrogközben is előfordul. Fokozottan védett. Termete: 6–10 (–20) cm. Márciusban, áprilisban virágzik. Mészszegény vagy mészmentes, száraz, sovány homoktalajon, napos vagy félárnyékos, viszonylag meleg termőhelyeken fordulnak elő.

Természetvédelmi értéke: 100000 Ft

Tavaszi hérics

A boglárkafélék családjához tartozó, mérgező növényfaj. Termete: 5–40 cm. Márciustól májusig virágzik. Mészkedvelő sztyepnövény, száraz, napsütötte pusztafüves lejtőkön, zárt sziklagyepekben, lösz- és homoki gyepekben, karsztbokorerdőkben, ligetes tölgyesekben, irtásréteken és legelőkön néhol ma még gyakori.

Természetvédelmi értéke: 5000 Ft

