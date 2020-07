Ebben a vidéki városban kezdett új életet az egykori műsorvezető: ma iskolában tanít a gyönyörű időjós

Ahogy a portál írja, több csatornánál is megfordult és változatos műsorokat vzetett: dolgozott az Ozone Network csatornánál, a köztévé Család-barát című műsorának műsorvezetőjeként, majd 2015-től 2017-ig időjósként az ATV-nél. Ezután egykori kolléganőjére, Gaál Noémire cserélték le, neki pedig megbízásos munkaviszonyt kínáltak a korábbinál jóval alacsonyabb fizetésért, így inkább újból tanítani kezdett.

Kevesen tudják, de némettanári szakon végzett a debreceni tudományegyetemen, így nem esett kétségbe, amikor megszűntek a televíziós munkái. Új fejezetet nyitott, maga mögött hagyta a fővárost, majd egy szigetszentmiklósi általános iskolában kezdett tanítani, ahol tavaly szeptemberben egy ötödikes osztály osztályfőnöke is lett.

Nekünk, tanároknak a karantén alatt egy perc megállásunk sem volt. Össze kellett állítani a napi tananyagot, amint elküldtük a feladatokat, már érkeztek is a megoldások. Folyamatos munkát igényelt. Eléggé maximalista vagyok, mindent precízen csinálok. A napokban állítottam ki a bizonyítványokat a gyerekeknek. Az is rengeteg odafigyelést és időt igényelt. Most kezdek el leereszteni kicsit, jöhet egy kis pihenés

- mesélte Judit.

A tévézésből, ami hiányzik, az maga az időjárás-jelentés. Nagyon szerettem, és sokszor elgondolkozom, ha újra felkérne egy csatorna, igent mondanék-e? Szerintem belemennék… Egyelőre erről nincs szó

- vallotta be.

