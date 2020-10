Egyre több tányérra kerül ebből a húsból: így fogyasztja a legtöbb magyar

Bár hazánkban növekvő tendenciát mutat az egészségtudatosság, a több mint 1100 fő megkérdezésével készült kutatás eredménye is megerősítette, hogy nem árt felhívni a figyelmet az egészségtudatos életmód, és annak részeként, a halfogyasztás előnyeire.

A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók az egészséges életmódról nem csupán az internetről és közösségi médiából tájékozódnak, hanem a szakemberek, a dietetikusok tanácsait is elfogadják.

A halfogyasztási szokások kialakulásában azonban a családnak vitathatatlanul fontos szerepe van. A válaszadók 85 százaléka ugyanis már kisgyermekként, 10 éves kora előtt fogyasztott halat. Az pedig, hogy a későbbiekben mennyi halat tartalmaz majd étrendjük, nagyban függ attól, hogy a szülők milyen sűrűn és milyen típusú halat, halkészítményt iktattak be mindennapjaikba.

A leggyakrabban rántott formában fogyasztanak halat a megkérdezettek, ugyanakkor minden ötödik ember a halkrémet és a pástétomot részesíti előnyben. A válaszokból az is kiderült, hogy a halfogyasztási szokások majdnem minden második embernél hasonlóan alakultak az elmúlt években, azonban 43 százalékuk több halat fogyaszt, mint 5 vagy éppen 1 évvel ezelőtt.

Örömmel tettünk eleget felkérésnek, hogy felmérjük a hazai halfogyasztási szokásokat. Azt már korábbi adatokból is tudtuk, hogy sokkal kevesebb halat eszünk, mint kéne

- mondta Szűcs Zsuzsanna, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

Az általunk kidolgozott hazai táplálkozási ajánlás, az OKOSTÁNYÉR szerint hetente legalább egyszer halnak kéne a tányérunkra kerülnie, ehhez képest most számszerűen is bebizonyosodott, hogy csak a lakosság 22 százaléknál, kevesebb mint egynegyedénél valósul ez meg! Pedig a halnak rendkívül előnyös táplálkozás-élettani hatásai vannak, sokat kell még tennünk tehát azért, hogy a karácsonyi rántott halon, halászlén és esetleg a strandon elfogyasztott hekken kívül többféle és egészségesebben elkészített halétel is rendszeresen szerepeljen az étrendünkben

- tettehozzá.

A kutatásban nem csupán a halfogyasztási szokásokra tértek ki, de a halkészítmények felhasználására is. Ebből kiderült, hogy a válaszadók közel háromnegyede tisztában van azzal, hogy a halban található szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat akár halpástétommal is be tudják vinni a szervezetbe. A halkészítmények vásárlásával kapcsolatban körvonalazódott, hogy az egyik legfontosabb érv az íz mellett egy halpástétom kiválasztása esetén a minőség, ez a válaszadók több mint felének elsődleges szempont volt. Csak ezután jött az ár, közel 22 százalékkal és a termékek eredete, származása, amely a kitöltők közel 13 százalékának a legmeghatározóbb tényező a vásárlás során. A megkérdezettek számára az átláthatóság is nagyon fontos, az összetevők ismerete ugyanis nagyban befolyásolja fogyasztói döntésüket.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a halfogyasztás fontosságára, hiszen mi magyarok kevés halat eszünk. A magasabb fogyasztásnak több gátja is van. A fő ok az, hogy amennyiben a hal íze nincsen már gyermekkorban megszerettetve, és bevezetve, akkor később nehéz már azt racionális alapon megszeretni. Ha már megvan az íz szeretete, akkor is nehézséget jelenthet a beszerzés és elkészítés. A mindennapi rohanásban jó minőségű halat vásárolni, és elkészíteni, amelyhez olyan tudás, és tapasztalat szükséges, amit nem hoztunk az előttünk járó generációtól mind-mind idő … ebből pedig kevés van

- mondta Kovács Gábor, a Hamé Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

Címlapkép: Getty Images