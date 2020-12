Hány kalória egy alma? Mutatjuk, mennyi az alma kalória tartalma, 1 alma hány kalória

A hideg, őszi és téli évszakokban kiemelt fontosságú az egészséges, zöldségben és gyümölcsben gazdag táplálkozás, ám ennek ellenére nem árt tisztában lennünk azzal, milyen élelmiszernek mennyi a tápértéke, ugyanis még a gyümölcsök között is markáns eltérések találhatóak. Cikkünkben elmondjuk, az alma mennyi kalória pontosan, azaz 1 alma mennyi kalória, 100g alma tápértéke milyen magas? Azt is mutatjuk, az alma kalória tartalma mellett milyen vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag a gyümölcs, miért érdemes a téli hónapokban is jóízzel fogyasztani!

„Napi egy alma az orvost távol tartja!”

Mind ismerjük a bölcs mondást, amelyben, ha belegondolunk, bőségesen van igazság! Az alma egy vitaminokban és ásványianyagokban gazdag gyümölcs, amelyből, ha minden nap elfogyasztunk legalább egyet, hozzájárulunk egészségünk megőrzéséhez és az emésztőrendszerünk megfelelő működéséhez is. Annak ellenére, hogy az alma kalória tartalma alacsony, gazdag A-vitaminban, B-komplex vitaminokban és C-vitaminban is, amelyek legnagyobb mennyiségben a gyümölcs héjában találhatóak. Az alma további fontos alkotóelemei a pektin, a cellulóz és a glükóz, amelyek mind az egészséges emésztést és a szervezet frissességét szolgálják. Na de nézzük, egy alma hány kalória és az alma kaloria tartalma magas-e más gyümölcsökéhez képest!

Az alma kalória tartalma

Az alma kalória tartalma rendkívül alacsony, így a gyümölcs fogyasztását bármilyen szigorú diéta alatt ajánljuk, minden mennyiségben. Gyakran találkozhatunk a „negatív kalória” kifejezéssel is, ami annyit takar, hogy egy alma megevésével kevesebb kalóriát viszünk be, mint amennyibe a gyümölcs megemésztése kerül – tehát, egy alma elfogyasztása nem csak, hogy nem hizlal, de még fogyaszt is!

Az alma kalória tartalma 100 g gyümölcsben 52 kcal (218 kJ), ebből 13,81 g szénhidrát, 0,17 g zsír és 0,26 g fehérje, az összes többi víz.

1 alma hány kalória? Egy közepes méretű alma körülbelül 150 g, tehát 1 alma kalória tartalma kb. 78 kcal.

Az alma mennyi kalória más gyümölcsökhöz képest?

Az alma kaloria tartalma a legtöbb gyümölcshöz képest is alacsony. Hogy el tudjuk képzelni, mennyire, mutatjuk, milyen gyümölcs mennyi kalória!

Alma kalória (100 g): 52 kcal

Zöld alma kalória (100 g): 24 kcal

Banán kalória (100 g): 89 kcal

Narancs kalória (100 g): 47 kcal

Ananász kalória (100 g): 50 kcal

Kivi kalória (100 g): 61 kcal

Fehér szőlő kalória (100 g): 69 kcal

