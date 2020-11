5 gyógytea, ami veled is csodát tesz: úgy fogsz felkelni, mintha kicseréltek volna

A jó alvás létfontosságú az általános egészségi állapotunk szempontjából. Sajnos rengetegen szenvednek álmatlanságtól és annak hatásaitól, a rossz alvásminőség okozta problémáktól. Ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, az alvászavar manapság az egyik legelterjedtebb civilizációs népbetegség. Egy 2009-es felmérés szerint a magyar lakosság 70%-ánál jelentkezett már. A felmérés azt is kimutatta, hogy a lakosság 30 %-a folyamatosan szenved az alvászavar, a rossz alvás vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől.

A kialvatlanság "mellékhatásai" nemcsak kellemetlenek, de egyenesen veszélyesek is lehetnek: az alváshiány (és különösen az alvási apnoe) fokozza a közlekedési balesetek kockázatát, ráadásul a rossz alvással kapcsolatos vizsgálatok az elhízás, a cukorbetegség és számos kóros állapot fokozott kockázatára is rámutatnak.

Ahhoz, hogy az álmatlanságot (egy bizonyos szintig) természetes módon orvosoljuk, érdemes a gyógyteák között keresgélnünk – a különböző főzeteket már évszázadok óta használják világszerte többek között az alvási rendellenességek javítására, enyhítésére is. A Healthline cikke alapján most megmutatjuk, melyek a legnépszerűbbek.

A magyarok körében is kedvelt Bár már elmúltak azok az idők, amikor a falvak lakói gyakrabban találkoztak a fűből-fából orvosságot kinyerő javasasszonnyal, mint orvossal, a népi, hagyományos gyógyításnak manapság is hatalmas a keletje a magyarok körében. A gyógynövényes gyógyítás ikonikus magyar alakja Szabó Gyuri bácsi, vagyis a bükki füvesember, aki korábban arról beszélt a HelloVidéknek, hogy a kipróbált, régi módszerek a nép körében ma is élnek. "Gyerekkoromban nagy szegénység volt, az emberek nem engedhették meg maguknak, hogy betegek legyenek. Minden falunak volt javasasszonya, orvosa azonban nem. Egy körorvos több község lakosságát látta el, egy héten egyszer jelent meg, így főleg a javasasszonyok gyógyították az embereket, akiknek sem pénzük, sem biztosításuk nem volt" - emlékezett vissza ebben a cikkünkben

1. Kamillatea

A kamillateát régóta használják természetes gyógymódként a gyulladás és szorongás csökkentésére, de az álmatlanság kezelésére is, enyhe nyugtatóként tartják számon. Nyugtató hatása az apigenin nevű antioxidánsnak tudható be, amit bőségesen tartalmaz ez a főzet. Az apigenin az agy specifikus receptoraira hatva segít csökkenteni a szorongást, és elindíthatnak minket a jó alvás felé vezető úton.

2. Macskagyökér-tea

A macskagyökér szintén egy olyan gyógynövény, amit évszázadok óta használnak az álmatlanság, az idegesség és a fejfájás kezelésére, mérséklésére. Napjainkban is az egyik legnépszerűbb, alvást elősegítő gyógynövényes főzet, de étrendkiegészítőként kapható kapszulaként vagy folyékony formában is. A tudomány szerint megnöveli a gamma-aminovajsavnak (GABA) nevezett neurotranszmitter szintjét, ami nagy mennyiségben álmosítóan hathat. Ennek megfelelően a tea fogyasztása javíthatja az alvásminőséget, rövidíti az elalváshoz szükséges időt, ráadásul káros mellélhatások nélkül.

3. Levendulatea

A levenduláról elsőre talán mindenkinek a jellegzetes, aromás és nyugtató illat jut eszébe. Már az ókori görögök és a rómaiak is gyakran használták, többek között fürdőzés közben. A levendulateát a virágos növény apró, lila rügyeiből készítik, és bár a növény eredetileg a mediterrán térségben honos, mára világszerte termesztik. A belőle készült teát gyakran fogyasztják pusztán az élvezetért, de az idegek kisimítására és így az alvás elősegítésére is alkalmas, ezt már kutatások is bizonyították, az azonban, hogy az alvás jobb minőségét is garantálja, egyelőre vitatott.

4. Citromfűtea

A citromfű az árvacsalánfélék családjába tartozik, az egész világon megtalálható. Míg kivonat formájában gyakran értékesítik aromaterápiás felhasználásra, a citromfű levelét tea készítéséhez is használják. Ezt a citrusillatú, aromás gyógynövényt már a középkor óta alkalmazzák az idegesség csökkentésére és az alvás javítására. A tudományos bizonyítékok alapján növeli a GABA-szintet, ez eredményezi, hogy nyugtató hatással bír. Ha tehát visszatérő alvási problémákat tapasztalunk, érdemes belőle egy csészével meginni lefekvés előtt.

5. Golgotavirág-tea

Hagyományosan a szorongás enyhítésére és az alvás minőségének javítására, álmatlanság ellen használják. A benne lévő béta-karbolin jó hatással van az idegrendszerre, így jól alkalmazható nyugtatóként, a depresszió vagy a szorongás, stressz tüneteinek kezelésében. Amellett, hogy természetes nyugtató, nem okoz függőséget, így akár gyerekeknél is alkalmazhatjuk. Egy kávéskanálnyi szárított golgotavirág forrázata segíthet az általános álmatlanság elűzésében.

