Maminbaba: így lehet könnyedén, idegösszeomlás nélkül anyának lenni

HelloVidék: Hogyan indult el a "Maminbaba – Hordozós Latin Fitness" és lettél több vidéki csoport oktatója?

Adorján Liza: A Maminbaba egy magyar franchise hálózat, melyet Molnár Enikő álmodott meg. Az alapötlet onnan indult, hogy Enikő szeretett zumbázni és táncolni, ezért olyan testmozgást keresett, amit lehetett babával együtt is végezni. Így született meg a Maminbaba- Hordozós latin fitness. Kecskeméten születtem, ott jártam általános- és középiskolába is. Majd Budapesten a Rendőrtiszti Főiskolán végeztem bűnügyi nyomozóként. A rendőri munka mellett pedagógus diplomát és coach képesítést is szereztem. Létrehoztam a saját brandemet, így a Maminbaba mellett Liza-MotherCoachként segítem az anyukákat, hogyan vegyék könnyedebben az anyaság nehézségeit. 2013-ban született meg első gyermekem, akit a kezdetektől fogva hordoztam. Majd másfél évvel később megszületett a kislányom, akivel 2014 decemberében ellátogattunk egy karácsonyi Maminbaba bulira. Onnantól kezdve a rabjává váltunk. Egy időben heti 3 alkalommal is jártunk órára (Maminbaba, alakformáló Maminbaba és BikeWithBaby). A harmadik gyermekemmel már várandósan is és a születése után is állandó résztvevői voltunk a hordozós táncóráknak. 2018 nyarán kértek fel, hogy vegyem át a dabasi Maminbaba csoportot, mert az ottani oktató más irányba tervezett elindulni, így 2019 tavasszal elvégeztem az oktató képzést. Miután átvettem a dabasi csoportot, megkerestek ősszel a kecskemétiek is, azóta pedig ezt a csoportot is én vezetem. Ebben az évben a terhestorna oktatói képesítést is megszereztem. Az óráimat a jó hangulat, a kölcsönös bizalom és a természetesség jellemzi. Az célom, hogy megmutassam az anyukáknak, hogyan lehet a könnyedén, idegösszeomlás nélkül anyának lenni.

Mikor szabad elkezdeni szülés után mozogni az anyukáknak? Mennyi idős babával célszerű elkezdeni?

Mozogni mindenféleképp kell, a kérdés inkább az, hogy milyen gyakorlatokat végezzünk. Maminbaba órákra járni természetes szülés után 6 héttel az orvosi kontroll eredményét megvárva, császármetszés után 12 héttel lehet. Az orvos szakvéleményét és az anyuka állóképességét is figyelembe kell venni. Az órákon komoly hangsúlyt fektetünk a helyes hordozóeszköz kiválasztására, - mivel intenzív mozgást végeznek az édesanyák-, így az anatómiailag a legmegfelelőbb legyen a babának. Nemcsak úgy vannak felkötve a babák, hogy ők hordozva és rögzítve legyenek, hanem a legideálisabb pózt alakítjuk ki számukra. Oktatóként felelősségem, hogy akár gyakorlott hordozós anyuka jön órára, akár kezdő, csakis akkor kezdheti el az edzést ha előtte konzultálunk. Ragaszkodom hozzá, hogy a fel- és lekötést is én végezzem, mert órákon én vállalom a felelősséget a babákért és az anyukákért egyaránt.

A mozgás és zene milyen hatással van a baba fejlődésére?

A zenének, a ringatásnak, hintáztatásnak idegrendszer fejlesztő hatása van. Már ismertek a zeneterápia jótékony hatásai, emellett a ritmus, melyet az anyukán keresztül is érez a baba mind-mind az agyi fejlődés csodaszere. Az anyákban ösztönösen benne van a ringatás, melyet hordozóeszköz nélkül is végzünk, amikor dajkálunk, altatunk, nyugtatunk. Maminbabán is ugyanígy mozgunk, hiszen a latin táncokban jellemzően jelen vannak a ringató mozdulatok. Nincs ugrálás, nincs hirtelen irányváltoztatás, nincs zötykölődés.

Milyen közösségépítő szerepe van a táncóráknak?

Az órák 10-kor kezdődnek, fél 10-kor már érkeznek az anyukák. 11-kor van vége az órának, de 12 előtt nemigen szoktunk elmenni, mert ha elalszik egy baba, nem keltjük fel. Levétel után átöltöztetjük, tisztába tesszük, játszunk a babákkal vagy ők egymással, az anyukák pedig felszabadultan beszélgetnek. Nagyon sok anyuka több gyermekes. A csoportban bárki bármit meg tud beszélni, ha van rá igénye. A csoport nem Baba-Mama klub, hogy kötelezően kelljen beszélnie a saját problémájáról. A jelen állapot is jól igazolja, hogy a Maminbaba több mint más babás órák. Azért szeretik az anyukák, mert ki tudnak mozdulni a babával együtt. A kicsiknek egy szocializációs közeget teremt, melyben olyan dolgokat tanulnak meg, mint pl. hogyan kérem el a másik játékát, hogyan kezelem, ha a másik baba sír stb. Ugyanez jellemző az anyukákra is, mert hasonló élethelyzetekkel és gondokkal küzdenek, itt pedig megismerik a többi szülőt és rájönnek, hogy semmi különbség nincs köztük. Teljesen hétköznapi és élő emberekkel vagyunk körbevéve, mindenki tudja, hogy nem rózsaszín köd a gyereknevelés. Ez kimondatlanul is megnyugtatás a többi anyukának. Ezért is szeretik a csoportot, mert tudnak kihez fordulni, barátságok alakulnak ki. Engem ezek az órák feltöltenek, nagyon szeretek a babákkal és anyukáikkal együtt dolgozni.

Okoz-e nehézséget a hordozóval való mozgás?

A hordozóban lévő babával úgy mozgunk, mint például a terhesség alatt: nem hajolunk, hanem leguggolunk vagy letérdelünk, ha valamit fel szeretnénk venni. Egyáltalán nem mondanám gátnak a hordozót, sőt! Nagyon sokban segít, ha hordozóban van a gyermek. Számtalan olyan élethelyzet adódik, melyben jól jön, ha szabadok a kezeink. A hordozó ezt segíti elő. Egy jól kialakított és megfelelően kiválasztott hordozó nem jelent plusz terhelést az anyának (esetenként apának, nagyszülőnek). Egy bizonyos súly felett már javasolt a háton hordozás a gerincre és gátizmokra nehezedő terhelés miatt. Maminbaba órákon jellemzően már háton vannak a babák, mert zömében 5 kg felett vannak, amikor csatlakoznak a csoporthoz és az intenzív mozgás során már megterhelő lenne az anyukának előre kötni.

A koronavírus helyzet hogyan változtatta meg az órákat? Mennyire működőképes az online táncórák megtartása?

Idén tavasszal már bőven volt részünk online órákban. Sokat tanultunk belőle. Most ismét adott volt a lehetőség a virtuális órákhoz csatlakozni. Minden héten 1 online órát tartok, amit a következő heti időpontig tudnak visszanézni. Ennek külön díjszabása van, nem annyiba kerül, mint egy személyes óra, de mindannyiunknak sokat jelent, hogy átvészeljük együtt ezt az időszakot.

Címlapkép: Bódogh Gabriella

