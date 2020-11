4 szupererős magyar gyógynövény: ezek a teák a legtöbb téli betegséget elűzik

A hidegebb, fagyosabb napok beköszöntével megérkezett az idő, hogy felkészüljünk a betegségmegelőzésre és az enyhébb lefolyású meghűléses megbetegedések természetes gyógymódokkal és gyógynövényekkel orvoslására.

A termékek tekintetében óriási választékkal találkozhatunk a boltok polcain és a webáruházak kínálatában is. Természetesen ezek vásárlásánál mindig körültekintően kell eljárni és fontos, hogy megbízható forrásból megfelelő minőséget vásároljon a fogyasztó. Akár gyógyszertárban, gyógynövényboltban, vagy interneten vásárolunk, elsősorban a jól ismert, megbízható magyar gyártók és forgalmazók termékeit válasszuk

- figyelmeztet közleményében a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács.

A gyógynövények keresettsége és népszerűsége tekintetében örök klasszikusok mindig vannak. A tél beköszöntével a klasszikus „Big Four” gyógynövények a legkeresettebbek: a kamillavirágzat, a bodza és hársfavirág, valamint a csipkebogyó. A kamillavirágzat elsősorban gyulladáscsökkentő hatásánál fogva, a bodza- és a hársvirág pedig izzasztó, diaforetikus, hatásának köszönhetően keresett a téli meghűléses időszakban. A csipkebogyó magas C-vitamin-tartalmánál fogva népszerű, erősítő, roboráló teák alkotórésze önmagában és más gyógynövényekkel vagy étrend-kiegészítő, vitaminkészítmény formájában

- emeli ki a tanács.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács piaci körképe szerint hidegebb, meghűléses időszakban hagyományosan keresettek a vásárlók körében az immunerősítő hatású, influenza és megfázás megelőzésére használatos bíbor kasvirág és magas C-vitamin-tartalmánál fogva a homoktövis készítmények.

A körkép alapján elmondható, hogy a homoktövis termesztése újra a reneszánszát éli, termőterülete 2019-ben elérte a 400 hektárt. A téli hónapokban a vásárlók gyakrabban vásárolnak illóolaj készítményeket is, melyek a terápiás indikációk követése mellett gyenge lefolyású felső légúti megbetegedések kezelésében hatásosak lehetnek.

A vadon termő magyar kamillavirág hungarikum, kiváló minősége világhírű. A filteres vagy egész kamillavirágként piacra kerülő drog részben gyűjtésből, részben termesztésből származik. A Magyarországon előállított kamillavirág drog nagyobb hányada exportra kerül, a többit itthon dolgozzák fel. A kamilla Magyarországon hagyományosan mintegy 300 hektáron terem, azonban a kedvezőtlen őszi és tavaszi időjárás miatt komoly veszélybe került, sokan márt tavasszal kitárcsázták a területeket egyéb ipari növények számára.

A kamillavirágzathoz hasonlóan a bodzavirágzat, a hársfavirág és a csipkebogyó esetében sajnos az idei esztendő nem sok jó kilátással kecsegtetett. A vadon termő állományok is megszenvedték az időjárás szélsőséges kilengéseit, és továbbra is nagy gond a munkaerő hiánya, ami a termesztésben és a gyűjtésben is éreztette hatását.

Bizonyos gyógynövény-alapanyagok esetén több mint 30 százalékos emelkedés volt tapasztalható az előzi év árszínvonalához képest. Annak ellenére, hogy a kereslet évről évre nő, az alapanyag áremelése a feldolgozott termékek árában nehezen érvényesíthető, vagy egyáltalán nem jelentkezik. A gyűjtés időjárás- és munkaerőhiány-kiszolgáltatottságának csökkentésére a klasszikusan gyűjtött gyógynövények termesztésbe vonása jelenthetni a megoldást, ami bizonyos fajoknál már elkezdődött. Így például évről évre nő a hagyományosan gyűjtött gyógynövénynek tekinthető csipkebogyó (556 hektár), a cickafark (198 hektár) és a bodza (6436 hektár) termőterülete is.

A hazai gyógynövénydrogok exportértékesítése mellett jelentős belföldi piacot biztosít a termékek számára a szárítottfűszer- és gyógyteapiac. A gyógyteapiac meghatározó magyar szereplői mellett a piacon jelen van számtalan kisebb, helyi termékbázisra épülő lokális kézműves cég.

Szakértői becslések alapján a magyarországi gyógyteapiac – a multinacionális gyártók márkáival, valamint a kereskedelmi láncok saját márkáival együtt – mintegy 4-5 milliárd forint éves forgalmat tesz ki.

A gyógyteapiac általános jellemzője, hogy – tekintettel a viszonylag alacsony feldolgozottsági szintre – a belépési küszöb beruházás szempontjából is relatíve alacsony. A rengeteg sajátmárkás és import gyógytea térhódítása miatt a gyógyteapiac igencsak túltelített, a belső piaci verseny nagy, ami gyakran minőségi nem megfelelőségeket, termékvisszahívásokat is eredményez. Ellenőrzött és lehetőség szerint gyógyszerkönyvi minőségű alapanyagból készült tea italt fogyasszunk.

A magyar gyógynövényipar fejlesztéséhez a hazai gyógynövényágazat szereplői nemrégiben készítették el az ágazat megújult stratégiáját, mely az ágazat valamennyi szegmensének (gyűjtés, termesztés, feldolgozás) problématérképét, fejlesztési lehetőségeit tartalmazza. A jelenleg is folyó egyeztetések alapján, a stratégiában megfogalmazott célok (komplex üzemfejlesztések, termeléshez kötött támogatások, ágazati promóciós lehetőségek) a Közös Agrárpolitika következő ciklusában várhatóan jobban érvényesülni fognak majd.

Népszerű gyógyteák

Nem meglepő, hogy az italpiac is egyre több termékhez használja alapanyagként őket, hiszen nem csak ízletesek, de egészségesek is. Viszont a gyógynövényeket napjainkban a legtöbben teaként fogyasztják. A fogyasztók között is nagyobb arányban vannak azok, akik valamilyen betegség megelőzése ellen vagy a már meglévő betegség kezelésére alkalmazzák.

Hogy melyek a legfelkapottabb gyógynövények? Most ennek jártunk utána. Valamint azt is megnéztük, miért ajánlott az egyes fajták fogyasztása teaként.

Reggeli lendület: borsmenta: A borsosmenta, amelynek levele kedvelt élvezeti tea alapanyag, jó hatással van emésztésünkre is. Illóolaja, amely a mentolnak köszönhetően jellegzetes ízű, illatú, fokozza a nyálképződést, az epetermelést és -ürülést, így a rossz, elégtelen emésztés javítására használható. Hidegen fogyasztva émelygés, hányinger csökkentésére is javallott. Kellemes íze mellett a borsmenta számos egészségügyi tulajdonsága miatt hosszú múltra tekint vissza a gyógynövény italok kedvenc összetevőjeként. Különösen az emésztési zavarok kezelésében, a migrén enyhítésében, az orrmelléküregek kitisztításában, az energia fokozásában és a menstruációs görcsök enyhítésében. Bár a borsmenta természetesen koffeinmentes, mégis jól párosul a klasszikus reggeli italokkal, például kávéval, teával és forró csokoládéval. Hogyan lehet a borsmentát bevonni a reggeli rutinba? Egyszerűen adj a reggeli kávéhoz borsmenta levelet, egy kis kanál cukrozatlan kakaóport, tejet és a választott édesítőszert. Ezután pedig csak el kell fogyasztani a reggeli kávét.

Az emésztést javító (digesztív) gyógynövények elsősorban az emésztés serkentésével, az epeképződés fokozásával, a gyomor- és bélrendszeri görcsök oldásával, felböfögés elősegítésével, a teltségérzet csökkentésével nyújtanak segítséget. A köményfélék (édeskömény, konyhakömény) termése szélhajtó hatású, a hatásért a termésekben található illóolaj felelős. A konyhakömény olaja karvont, dihidrokarvont, míg az édeskömény olaja anetolt, fenkont és esztragolt tartalmaz, míg előbbi íze eléggé megosztó, utóbbié a többség számára kellemes, ánizsos, kissé, csípős, kesernyés. A terméseket a hatóanyagok jobb feltárása érdekében teakészítés előtt törjük, daráljuk meg (ha nem így teszünk, a tea hatóanyagokban szegény lesz). Gyorsabb regenerálódás: kasvirág: A növény kivonatával kezelt betegeknél a fehérvérsejtek gyorsabban regenerálódnak. A téli meghűlések idején igazán nagy szolgálatot tehet, hiszen a torokfájást okozó vírusokat nem engedi elszaporodni és minden immunsejtünket mozgósítja az influenza legyőzésére. A vírusok és baktériumok ellen hatékonyan használható, legfőbb tulajdonsága, hogy erősíti a szervezet védekezőképességét, így természetes immunstimulálóként nagy segítséget jelent az influenzás, meghűléses megbetegedések idején. Bőrbetegséget okozó gomba és vírus ellen is kiváló gyógyír, így a herpesz ellen is segít és a Candida fertőzés esetén is érdemes használni. Felületi sérülések, égési sebek, felfekvések ellen is érdemes alkalmazni. A 70-es években tudományos kutatások igazolták, hogy a kasvirág gyógyhatása meggátolja a rosszindulatú daganatok növekedését, ez különösen azoknál a betegeknél fontos, akiknek a kemoterápia miatt nagyon legyengült az immunrendszerük.

Címlapkép: Getty Images

