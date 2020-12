Három isteni, szerencsehozó szilveszteri fogás: amiknek senki sem tud majd ellenállni

Tudjuk jól, szilveszterkor tilos halat vagy szárnyast enni, nehogy elússzon vagy elrepüljön a szerencsénk. A malac viszont kikaparja, az aprószemű lencse pedig gyarapítja a vagyonunkat. Babona ide vagy oda, nem érdemes kockáztatni – egyszóval jobb a békesség!

Minden bizonnyal többségében mindannyiunknál kisebb létszámú lesz az óév búcsúztatása, és egészen más ételekre is ad lehetőséget. De azért nem maradhat el a virsli, a lencse, a jó kis szendvics és a kis falatkák. - A Gasztromesék legutóbbi részében a szerencsét hozó szilveszteri falatokkal ismertette meg az olvasókat Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, ráadásként pedig a saját jól bevált praktikáikat is megosztották.

Ahogy írják, szilveszteri receptjeik most igazi határokat átszelő klasszikusok. Magyarországon alig van szilveszter virsli nélkül, Szlovákiában hidegtál nélkül, Lengyelországban lazac nélkül. Bármelyiket választjuk, egészen biztosan nem bánjuk meg!

Szerencse lencseleves

Hozzávalók (4 főre):

200 g lencse

100 g aszalt szilva

3 gerezd fokhagyma

10 szem egész bors

1 kk só

150 ml tej

1 liter víz

Elkészítés:

A lencsét felteszem főni a vízbe az aszalt szilvákkal, a fokhagymával, a fűszerekkel egy liter vízben. Kb. 1 órán át főzöm, míg a lencse teljesen meg nem pirul. Ezután egy kis tálikóba forró levesből szedek egy merőkanállal, és hozzákeverem a tejet - ezt öntöm a fazékba a leveshez. Hagyom felforrni, és leveszem a tűzről. Fél kiskanálnyi ecetet teszek bele a legvégén, mikor már picit meghűlt – de én e nélkül, édesen is szeretem.

Sós - mini képviselőfánkok (nyitóképünkön)

Hozzávalók:

Tészta:

3 db tojás

10 dkg liszt

10 dkg zsír

1 dl víz

1 kk só

1 tk cukor

Töltelék: krémsajt, zöldfűszeres túró, fokhagyma, lilahagyma, füstölt lazac, sonka, tojás

Elkészítés:

A zsírt, a sót és a cukrot a vízzel együtt felforralom. Folyamatos keverés közben adom hozzá a lisztet, és rövid ideig még a tűzhelyen tartva keverem a fakanállal, égetve a tésztát. Mikor serceg már az alján, akkor leveszem, és 5-6 percig hagyom hűlni. Ezután egyesével a tojásokat, még mindig fakanállal, belekeverem a tésztába. Mikor sima a tészta, habzsákba töltöm, és sütőpapírral bélelt tepsire teszem.(Érdemes bevizezni előtte alaposan a sütőpapírt.) Szabályos, diónyi golyókat nyomok, egymástól távol, egy csillagcsövön keresztül sorba a tepsire, amelyek a duplájára nőnek majd. Forró, 200 fokos, előmelegített sütőbe teszem, és nem nyitom ki az ajtaját. Figyelem az ajtaján keresztül, kb. 15 -20 perc alatt készül el egy adag. Amikor szép aranybarna a tetejük és nagyok, akkor készek, kiveszem. Kihűtöm, egy recés késsel a tetejét levágom, és megtöltöm kedvem szerint édesre vagy sósra.

Virslis párizsi saláta

Hozzávalók (4 személyre):

6 db virsli

300 g párizsi

kis doboz kukorica (konzerv)

125 g natúr krémsajt

100 g sajt (eidam)

150 ml zsíros tejföl

3 ek majonéz

csipet őrölt bors

kis csokor snidling

Elkészítés:

A virsliket felkarikázom, a párizsit egymásra téve hajszálvékony csíkokra vágom egy nagy éles késsel. Egy tálban elkészítem a szószt: összekeverem a tejfölt, sajtkrémet, majonézt, borsot, aprított snidlinget. Beleöntöm a kukoricát, egy picit a levélből is, és jöhetnek a húsok. Alaposan összekeverem és hidegtálként sajtokkal, zöldségekkel, baguettel fogyasztható is. A hűtőben 3 napig áll el.

