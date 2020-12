Elárulta a közismert bármixer, mi 2020 csúcskoktélja: ezt issza most az elit + recept

A flair bármixerkedés a precíz és professzionális koktélkeverésből nőtte ki magát. Ma már inkább előadóművészet: bár Norbi legalább akkora hangsúlyt fektet a koktélkészítés minőségi fortélyaira, mint a show akrobatikus elemeinek begyakorlására – de erről majd később.

Itthon a Koktél című film, ki mással, mint Tom Cruise-sal a főszerepben adta az első lökést ennek az előadásmódnak, de a látványmixerkedés története sokkal régebbre nyúlik vissza. Az első „flairtenderek” között találjuk Jerry „A Professzor” Thomas-t, aki már az 1860-as években is alkalmazott zsonglőr-elemeket koktélkeverés közben és lángra gyújtott italokkal kápráztatta el vendégeit. Ez az előadásmód mára odáig fejlődött, hogy világversenyeket is rendeznek belőle.

Norbi alapbázisa Szombathely, de több külföldi és hazai club vezető bártendere és bárvezetője volt.

Közel 1000 látványshown van túl, Oroszország Grand Hotel Kempinski, Monaco, Sanghai, Las Vegas, Eros Ramazotti VIP party Róma, csak pár parti, amire szívesen emlékszik vissza, de fellépet már hazai és külföldi tv műsorokba is. Utoljára Londonban vett részt a világ legrangosabb road house versenyén.

A COVID-19 a látványmixereknek is keresztbe tett

A látványmixerkedés egyszerre előadóművészet, és a minőségi vendéglátás egyik izgalmas vállfaja. A 2020-as világjárvány a bármixerkedésnek is odavágott. Németh Norbi élete is másként alakult, mint azt tavaly, az újév előestéjén tervezte. Elmaradtak a fellépések, megszűntek az élő showk és a versenyek, de tréningeket, online kurzusokat is egyre nehezebb tartani – meséli. Az utolsó nagyobb fellépése márciusban, Oroszországban volt:

Azóta nincs munkám sem olyan feladatom, ami a látványmixerkedéshez kötődik. Ennek ellenére nem vagyok elkeseredve, sokat elvett tőlem a vírushelyzet, viszont nagyon sokat olvasok, nyelvet tanulok és készülök a jövőre. Analizáltam a vállalkozásomat. Eddig is tartottam tréningeket, oktattam, ezek is leálltak, de most elkezdtem kidolgozni a saját online kurzusom tananyagát, látványos oktatóvideókat dolgoztunk ki, amiből el lehet majd sajátítani a kisebb trükköket. Szeretem azt, amit csinálok, de 2020 évben komoly bevételtől estem el, mégsem panaszkodom

- meséli.

A műfaj komoly fizikai erőnlétet, akrobatikus ügyességet igényel

Norbinál az alapokat a foci adta. A szombathelyi Haladásban nevelkedett, 6 éves korától rúgta a bőrt. Középiskolában sporttagozatra járt, aztán Ausztriában, majd Angliában egy középszintű csapatban focizott. Súlyosabb sérülései után végül eldöntötte, szakít a labdával, és valami új dologba kezd:

Láttam egy riportot az ország akkor két legjobb flair bartenderéről, akik ráadásul egy testvérpár, Sörös Szabi és Norbi. Lenyűgözött a látvány, amit csináltak ezek a srácok. Ekkor határoztam el magam igazán, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni

Kinézett interneten egy címet, és beiratkozott idehaza egy koktél-készítő tanfolyamra, aztán Siófokon, mint koktélos-fiú kezdte a szakmát.

A mixer iskolában látványelemeket nem tanultak, aztán sem járt soha flair-tanfolyamra, mozdulatai nagy részét maga találja ki. Később egy magyar profi bartender, Hegyi Olivér mutatta meg neki a flair alapjait.

Éveken át, tavasztól őszig kint, a Szombathelyi Emlékműnél gyakorolt

Akkoriban Norbi napi 7 óra edzés alatt meg se állt. Azóta racionalizálta a gyakorlási időt –rájött arra, hogy minőségi edzésekkel csökkenteni lehet azt. Fellépések nélkül 3-4 órát edz kétnaponta, ha viszont előadásra készül, jóval többet is próbál, ahogy épp a helyzet adja.

Magyarország nem a flair bartenderek mekkája

Amióta a szakmában van, meséli Németh Norbi, nem sokat változott itthon a koktélkultúra. Még mindig sörös-boros pálinkás nemzet vagyunk:

Nem mondom, hogy nem mozdult előbbre, de csak keveset. A nyugati- európai látványmixerkedéshez képest sehol sem tartunk. Ha azt mondják itthon, hogy szeretnének egy koktélshowt, akkor a bártenderek egy része egyből hozzám irányítják az ügyfelet. Ennek örülök persze, részben meg nem, mert ha van versenytárs, akkor tudok én is fejlődni. Van pár ember, aki pörget és próbálkozik, de ma Magyarországon a koktélszövetség egy-egy versenyre alig tud összeszedni 5-6 embert. Olaszországban, ahol összehasonlíthatatlanul nagyobb a koktélkultúra, 30-40 (profi)látványmixer verseng egymással. A koktélkészítésnek is nagyon komoly kultúrája van kint, nagyon sok jó helyet találni.

- közli.

De azt is elárulja, hogy Európában kik imádják még a koktélos bulikat:

Az ötcsillagos szállodába, ahová én Oroszországba kijárok, ott nagyon szeretnek inni és flancolni. Én lemegyek reggelizni, megiszom egy frissen facsart narancslevet, addig ők túl vannak egy üveg pezsgőn.

A cirkuszi ügyességgel tálalt italoknak nem csupán esztétikusnak, hanem finomnak is illik lenniük

A látványshowban ő az akrobatikusabb mixerkedést űzi, de szeret odafigyelni a részletekre is: egyre több kisebb elem bekerül a műsorába, a bárkanál, poháralátét is mind-mind a játék és a látvány része. Ennek a műfajnak külön elnevezése van: ez a craft flair amikor a mixer kisebb báreszközökkel trükközik. Norbi azonban szereti a stílusokat is keverni.

A show látvány- és akrobatikus elemein túl rengeteget foglalkozik a szakmai részletekkel. Számára legalább annyira fontos, hogy a koktél ne csak esztétikus, hanem finom is legyen:

Ha elmegyek egy céges bulira, van úgy, hogy 200 koktélt is ki kell adnom, de az utolsó, legapróbb részletekig odafigyelek arra, hogy a helyén legyen minden, pontosan ugyanoda kerüljön fel a dísz, és ugyanolyan ízhatást érjek el.

- teszi hozzá.

Folyamatosan kísérletezik az ízekkel, színekkel és a különböző díszítéstechnikákkal, azzal is, hogyan lehet például a gyümölcsökből vagy zöldségből különleges díszeket faragni. Próbálkozik az ízekkel, házi főzeteket csinál, szirupokat-püréket készít, emellett saját italparfümökkel is gyárt:

Hasonlóan működik ez, mint egyes éttermekben, leülsz és rendelsz egy steaket. Aztán, ha nem olyan tökéletes az illata, fújnak rá egy kis steak-parfümöt. Én például hasonló okból készítek citrus-parfümöt. Ehhez is kapcsolódik életem egyik legnagyobb szakmai kihívása. A Hugo Boss the Scent parfüm női és férfi illatához kellett kitalálnom egy-egy koktélt, ami passzolt a parfümök összetevőivel. Ezután prezentálnom is kellett mindezt. Erre az alkalomra saját vanília italparfümöt mixeltem. Amikor kész lett a koktél, a legvégén egy kicsit megspékeltem ezzel az illattal…

- meséli.

Norbi az elmúlt 15 évben nem igen töltötte még otthon a szilvesztert

Az idei szilvesztere is nagyon más lesz, teszi hozzá:

Eddig mindig dolgoztam, legtöbbször 2-3 helyszínen is egy-egy szilveszter este. De előfordult már, hogy 4 különböző helyszínen, 2 országban léptem fel. Az egyik helyen ráadásul azt kérték, hogy a szabadban csináljam a produkciót. A gond csak az volt, hogy esett a hó és piszkosul hideg volt. Azóta 18 fok alatt nem vállalok műsort.

Szilveszterkor általában szívesen marad országon belül, mert ilyenkor – teszi hozzá Norbi - sok hazai felkérést is kap, aminek jó eleget tenni:

Ez a nap általában is lazább, és ezt élveztem nagyon. Olyan, mint az utolsó nap az iskolában, a nyári szünet előtt, annyi különbséggel, hogy itt a legtöbb ember, mire elkezdődik a show, már megalapozta a jókedvét. Az idei szilvesztert most biztosan otthon fogom tölteni a kedvesemmel. Egyik szemem sír, a másik nevet. Szeretek dolgozni, de most több idő jut a szeretteimre, és ez is nagyon fontos nekem.

Mik most a top szilveszteri koktélok a nagyvilágban?

A legtöbb ember itthon ilyenkor pezsgőt iszik, amit nem kever semmivel. Pedig fel lehetne dobni az italt, ami nagy valószínűséggel finomabb és látványosabb is lesz – tanácsolja Norbi.

Ezért is hozott nekünk két egyszerű, de nagyon finom szilveszteri pezsgős koktélt:

Az alkoholos verzió: 20 ml Gin

40 ml málna vagy eper püré

10 ml friss limelé

50 ml száraz pezsgő





Vagy:

50 ml friss narancsl

100 ml száraz pezsgő

10 ml gránátalma szirup Alkoholmentes: 10-20 ml Blue Curacao szirup (kék színű)

60 ml Schweppes citrus mix üdítőital (de lehet otthon készített sima klasszikus limonádé is, - citrom, cukor, szóda)

60 ml gyerek pezsgő

Címlapkép: Getty Images