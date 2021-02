Ne költs egy vagon pénzt a vegán ételekre: így kerüljön minél több növényi fogás az asztalodra

A vegetáriánus étkezés szerencsére régóta nem jelent egyet a rántott sajttal és sültkrumplival: az Upfield szakértője most segít, hogy könnyebben beiktassunk az étrendünkbe egészséges növényi alapú opciókat:

1. Kis lépések

Sokan ott rontják el az életmódváltást, amikor nagyon drasztikus változtatásokat akarnak egyik napról a másikra bevezetni. Kezdjük kis lépésekben, nem kell az egész heti menünek növényi alapúnak lennie, elég, ha kezdetben csökkentjük az állati eredetű élelmiszerek mennyiségét, vagy éppen a tejtermékeket helyettesítjük, például vaj helyett növényi alapú margarint használunk. Jó megoldás lehet, ha a hússal készült ételek egy részét zöldségre cseréljük, például kipróbálhatjuk a fasírtot reszelt répával vagy cukkinivel. Az így készült változatok íze hasonló lesz, mint az eredeti verziónak és egy kis lépéssel előrébb visz a növényi alapú étrend irányába.

2. Nem minden növényi étel egészséges vagy fenntartható!

Attól még, hogy valami növényi alapú, nem lesz automatikusan egészséges vagy fenntartható. Ehetünk rengeteg rántott zöldséget és cukros vegán süteményt, azonban ettől még nem lesz optimálisabb az étrendünk. Ebben az esetben is nagyon fontos a tudatosság, próbáljunk meg minél színesebb és változatosabb ételeket készíteni olyan szezonális hozzávalókból, melyek hazánkban is megteremnek. Februárban izgalmas fogásokat készíthetünk - például főzelékeket, egytálételeket, krémeket - gyökérzöldségfélékből és a céklából.

3. Régi ízek új köntösben

Másik gyakori probléma, amikor klasszikus húsos fogásokat alakítanak át vegán étellé. Ilyenkor előfordulhat, hogy nem a megszokott ízt, állagot kapjuk, és ez csalódást okoz. Ebben az esetben érdemes inkább a hagyományos magyar konyha vegetáriánus étrendbe is beilleszthető fogásaiból választanunk, ilyenek például a főzelékek, levesek, zöldséges egytálételek vagy zöldségkrémek.

Például, ha egy magyaros zöldbabfőzeléket, sárgaborsófőzeléket, vagy egy paradicsomos káposztát választunk, azzal máris kész az ínycsiklandó, vegán fogásunk.

4. Új ízek, új élmények

Ha nyitottak vagyunk a növényi alapú étrendre, bátran kísérletezzünk kevésbé megszokott alapanyagokkal, ételekkel. A csicseriborsó, vagy lencsefasírt például sokaknak kedvelt alternatíva lehet, de ízlés szerint más zöldségekből, hüvelyesekből is készíthetünk ilyen fogásokat. A hagyományos szendvicseket is változatosabbá tehetjük zöldségkrémekkel, hummusszal megkenve, ezeket pedig növényi margarinnal tehetjük tartalmasabbá, hiszen a vitaminok hasznosulása és az íz szempontjából is szükség van zsiradékok fogyasztására. Kísérletezzünk bátran a fűszerekkel és a hozzávalókkal, ha kifogynánk az ötletekből, akkor érdemes a keleti konyha zöldséges fogásai között is nézelődni.

5. Nem mindegy, milyen zsír

A zsírok elengedhetetlen részei a táplálkozásunknak, a napi energiabevitel 30 százalékát kell kitenniük - ez alól a növényi étrend sem kivétel. Azonban egészségünk, illetve a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatának csökkentése érdekében érdemes körültekintően megválogatnunk, hogy milyen típusú zsírokat fogyasztunk. Az állati eredetű zsiradékok, magas zsírtartalmú tejtermékek helyett válasszuk a növényi alternatívákat. A növényi olajok, mint a repce- és a lenmagolaj, - amely például a minőségi margarinok, köztük a Flora termékek fontos összetevője - jó minőségű zsírokat tartalmaznak és segítenek a koleszterin normál értékének megőrzésben és az esszenciális zsírsavak bevitelében.

