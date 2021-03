Itt a rendelet, hétfőtől hogyan kell élnünk: hozzuk a friss listákat az új korlátozásokról

A péntek délután megjelent a várva várt rendelet "A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról" címet viseli. A rendelet már az elején leszögezi: a védelmi intézkedéseket reggel 5 óra és este 8 óra között alkalmazzák, a rendelet hatálya nem terjed ki a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra és a nagykereskedelmi tevékenységre - olvashatjuk a Pénzcentrumon.

Maszkviselési szabályok

A rendelet előírja az általános szabályokat is. Eszerint:

A közterületen, illetve a nyilvános helyen mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.



A települések belterületén az épületeket elhagyva az utcán, közterületen (néhány kivétellel) mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Elegendőek lesznek tehát a hagyományos, eddig is viselt maszkok.

A maszkviselési kötelezettség alól kivételt képeznek a hat évnél fiatalabbak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek.

Eddig a maszkviselés kérdését az önkormányzatok szabályozták, így területileg eltérő, hogy mennyire jelent ez szigorítást, de eddig is jellemző volt a maszkhasználat általános előírása.

Sporttevékenység ezután is folytatható szabad téren, de csak az egy háztartásban élőkkel, a többi személytől másfél méteres távolságot kell tartani. Egyéni sporttevékenység végzése során nem kell maszkot viselni. A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor érvényes szabályok szerint látogathatóak.

Itt vannak a boltzárral kapcsolatos kivételek



Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni. A rendelet felsorolja a kivételeket, hogy milyen boltok, üzletek maradhatnak nyitva. Ezeknek a köre sokkal szélesebb, mint azt első sejteni lehetett. A rendeletben meghatározott időben és feltételekkel ugyanis megengedett a tartózkodás és a vásárlás az alábbi helyeken:

napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat

a kertészeti árudában, a faiskolában,

a kertészeti árudában, a faiskolában, a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található, a (3) bekezdés alapján kötelezően bezárt üzletek kivételével,

a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

az üzemanyagtöltő állomáson,

a nemzeti dohányboltban és az újságosnál.

Nyitva maradnak tehát a benzinkutak és élelmiszerboltok mellett a dohányboltok, piacok, kisállatboltok is. A rendeletből úgy tűnik, hogy az építőanyagokat árusító üzletek nyitva tarthatnak, a háztartási berendezéseket és elektronikai cikkeket árusító egységek viszont nem.

A rendelet emellett tartalmazza a virágüzletek március 8-i nyitva tartását is, ezen a napon a virágüzletek nyitvatartási időben korlátozás nélkül működhetnek, március 9-tól azonban nekik is két hétre be kell zárniuk.

Az elvitelre történő ételvásárlás továbbra is megengedett.

A rendelet kitér a kaszinókra, egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy "...tilos a kaszinónak, a kártyateremnek, illetve a játékteremnek a látogatása és e helyszíneken – az ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás."

A nyitva tartó szolgáltatások

Az is kérdések tárgyát képezte, hogy milyen szolgáltató egységek maradhatnak nyitva. A rendelet ennek a tételes felsorolását is tartalmazza. Így szól: "a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiség vagy helyszín a köteles zárva tartani, kivéve:

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),

a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

a szociális szolgáltatás,

a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

a totózó és lottózó szolgáltatás,

a totózó és lottózó szolgáltatás, a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

a temetkezési szolgáltatás,

a temetkezési szolgáltatás, az állategészségügyi szolgáltatás,

az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

a közétkeztetési szolgáltatás,

az állattenyésztési szolgáltatás,

az ügyvédi szolgáltatás,

a biztonsági szolgáltatás,

az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

a mosási és tisztítási szolgáltatáscéljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

Tehát bőven szélesebb köréről van szó a magánegészségügyi ellátóknál, amiről előzetesen szó volt. Nyitva tarthatnak ugyanis a jogi szolgáltatást nyújtók, a járműszervizek, állatorvosi rendelők, valamint a posták, járműkölcsönzők és egyéb fontos szolgáltatók is. A 19 kivételt képező kategória jelentős körű kivételt jelent, ami azt jelenti, hogy a két hetes lezárás nem lesz kiemelten szigorú. Nyitva tarthatnak a számítógép-szervizek és a lottózók is, azaz

a nyitva tartó szolgáltatások köre messze nem korlátozódik a létfontosságú egységekre.

Kemény bírságok röpködhetnek

Az új kormányrendelet a korlátozások ellen vétőkkel szembeni bírságokról is rendelkezik. Ezek alapján a rendőrség:

100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki,

a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

Az oktatás sem lesz nyugis

Az új rendelet szabályozza azt is, hogy az oktatási területén milyen ideiglenes határozatokat hoztak meg, ezek alapján:

A köznevelési intézmények - az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével - és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A kollégiumok - a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint - az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést - ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is - a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

Meddig tartanak majd az intézkedések?



Az iskolák bezárásán és a jogkövetkezményekről szóló részen kívül minden egyéb rendelkezés március 22-ig alkalmazható a rendelet szerint. A kormány emellett a határzárról szóló rendelet hatályát is március 22-re módosította - olvashatjuk a Portfolion.

Azaz valóban két hétre rendeli el a kormány a legtöbb új korlátozó intézkedést.

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy amennyiben a járványhelyzet indokolja, akkor nem hosszabbítható meg a későbbiekben. Az oktatásra vonatkozó rendelkezés április 9-ig marad érvényben, március 8. után pedig a virágboltoknak is be kell zárniuk két hétre.

A rendelet május 23-ig hatályos, de az abban foglalt intézkedések alkalmazási határideje - egyelőre - március 22.

Címlapkép: Getty Images