Élő nyuszit húsvétra? Nem biztos, hogy jó ötlet, könnyen drága mulatság lehet

Még mindig nagyon sok felnőtt gondolja úgy, hogy szuper ajándékötlet meglepni a kölyköket egy élő bolyhos kis nyuszival. Az ünnepek után aztán az állatorvosi rendelőkben sorra jelennek meg az újdonsült gazdik - húsvéti sonkával és csokival agyonetetett - haldokló kis nyuszikkal.

Megveszik a szülők ajándékba, de nem értenek hozzá. Nem néznek kellőképpen utána, hogyan kell gondját viselni egy ilyen társállatnak, ez a legnagyobb baj.

– teszi hozzá dr. Dankó-Benedek Tünde. Bár nagyon szerethető, kedves állat a nyúl, de nem gyereknek való, és nem húsvétra.

Állatorvosként azt is látja, egyre nő viszont azoknak a felelősen gondolkodó állattartóknak a száma, akik húsvéttól függetlenül szeretnének nyulat tartani. Ők már kellő tájékozottsággal vágnak bele. Nekik azt tanácsolja Tünde, keressenek olyan állatorvost, aki a nyulakra specializálódott, és lehetőleg „egzotikus szakirányon” is végett. (Ugyanis az állatorvosok között is egyre többen szakosodnak erre, ahol többek között a nyúl gondozásával is mélyebben foglalkoznak.)

A nyúlnál sok mindent el lehet rontani

Házi kedvencként a nyúl sok törődést igényel, nagyon nem mindegy mit teszünk elé, hol lesz a lakhelye. Roppant ijedős és félénk állat, nehezen bírja a stresszhelyzetet, ugyanakkor társas lény. Ijedőssége miatt azonban arra kevésbé alkalmas, hogy dögönyözzük, nehezen viseli, ha egy kisgyermek babusgatja, pláne, ha húzogatja a füleit. Viszont muszáj foglalkozni vele, máskülönben könnyen visszavadul.

Félénksége miatt egy kisgyerek nem feltétlenül jelent számára ideális társaságot. Alapvetően szapora és rövid életű állatok, mivel azonban egyre inkább tartja az ember társállatként, mesterségesen gátoljuk a szaporodását (pl.:ivartalanítással). Ennek következtében viszont egyre hosszabb ideig is elél, megfelelő tartással és a féléves/éves oltásokkal már akár 6-8 évig is.

Benti vagy kinti legyen a nyúl?

Kinti, ketreces tartás esetén érdemes tudni, hogy a házi nyúl az üregi nyúltól származik, és megmaradt az a tulajdonsága, hogy szeret ásni, és nem veszi figyelembe a telekhatárokat.

A nyúl számára az ideális hőmérséklet 15-20 fok között van, de a hideget is jól tolerálja, ha megfelelő körülötte az alom és jó takarmánya van.

De nyilván esőtől és széltől védett helyet kell számára kialakítani. Fontos, hogy legyen egy búvóhelye, ami melegben árnyékot biztosít számára, ugyanis a nyúl izzadni nem tud, a 40 fok feletti hőmérséklet számára életveszélyes lehet.

Benti tartás esetében a bajok ott szoktak kezdődni, hogy a nyúl nem igazán tanítható meg a szobatisztaságra, bogyózik és hullatja a szőrét. Ketrecben tartva keveset mozog, könnyen elhízik. Ha kiengedjük a szobába, semmi sincs biztonságban, gyakorlatilag mint egy mászó kisgyermeknél, folyamatosan résen kell lennünk. Jellemzően megrágja a villanykapcsolókat, valamiért nagyon szereti az elektromos vezetékeket, szívesen belekóstol a tapétába, megrágcsálja a bútorokat, a kint felejtett ruháinkat.

Ha mégis a benti tartás mellett döntünk, akkor a ketrec mérete legalább 4-szer akkora legyen, mint a nyulunk, de biztosítsuk számára a ketrecen kívüli mozgást is.

Rágni rág, de nem rágcsáló

A nyúl rágni rág, de nem rágcsáló, mint a tengerimalac, hanem a nyúlalakúak rendjébe tartozik. Sok mindent megeszik, amit elé raknak, de nem minden való neki.

A nyúl a rajzfilmekkel ellentétben nem arra van, hogy a répát és uborkát rágcsáljon, nem ez az optimális takarmányozása – teszi hozzá Tünde. Tápláléka jó részének szénának vagy nyers fűfélének kell lennie, utána kaphat zöldséget, de ne a gyökerét, hanem a zöldjét adjuk neki (például a sárgarépa vagy a cékla zöldjét). Magokat, pelletált tápot csak jutalomfalatként, kevés mennyiségben kaphat.

Tényleg majdnem mindent megeszik, de ez nem azt jelenti, hogy amit megrág, azt adjuk is nekik:

Volt olyan paciensem, aki azzal dicsekedett, hogy sült húst ad a nyúlnak, és azt is megeszi. A nyúl olyan, ha odarakod, akkor megszokja és megeszi. De növényevő állat, fontos neki a magas rosttartalmú takarmány, nem jó az, ha magokat, és tápot aduk neki

- figyelmeztet az állatorvos.

Fontos még, hogy mindig legyen előtte víz, és figyeljük, iszik-e. Ha hirtelen megváltozik a vízivási szokása, gyanakodhatunk betegségre.

Ne hozzunk el túl pici nyulat!

Ne hozzunk el egy-két hetes nyuszikat! 4-6 hetesen szabad az anyjuktól leválasztani, az ennél fiatalabb elhozott kisnyúl könnyen elpusztulhat.

Mennyire szelídíthető meg?

Kezdetben nem szeretik, ha folyton simogatják őket, nem szeretik, ha felemelik őket, ehhez hozzá kell szokniuk, és bár nem buta állatok, nem annyira interaktívak, nem fogják visszahozni a labdát.

Ez persze nem azt jelenti, hogy nem fog odajönni hozzánk, sőt, számtalan mókás pillanattal megajándékozhat. Például tudtátok, hogy a nyuszi a fogait kocogtatva jelzi, ha boldog? Olyan ez kicsit mint a macskánál a dorombolás.

Tanítható, ha sokat foglalkoznak vele, de közel sem annyira, mint egy kutya vagy egy macska. Tünde a praxisában látott már olyan nyulat, aki bújt a gazdájához, de „elszomorító az arány, elenyésző, hogy úgy foglalkoznak vele, hogy igazán szelíd legyen.”

Teljesen szobatiszta nyuszit ne várjuk!

Nagyon sokan elvárják, hogy szobatiszta legyen, holott a bogyózás teljesen természetes. Viszont azt is érdemes tudni, hogy a nyúlnak kétféle ürüléke van, a normál bogyózás mellett jellemzően van egy hígabb bélsara is, amit, ha egészséges a nyuszi, meg is eszik. Normál esetben ezt nem is látja a gazdi, de nem keverendő össze a hasmenéssel:

Másrészt, ha beteg a nyuszi, vagy nincs megfelelően tartva, stresszes az élete, olyankor nem fogja megenni. Ilyenkor azt látja a gazdája, hogy megy a nyúl hasa. De ez nem hasmenés, csak nem ette meg a lágybélsarát, ami mindig valami problémát jelez.

– figyelmeztet a szakember.

Évente kétszer ajánlott védőoltást kapnia

A leggyakoribb műtéti beavatkozás a nyulak esetében az ivartalanítás. A bakok így kevésbé jelölnek, és kevésbé lesznek agresszívek. A jelölést és a jellegzetes testszagot az ivartalanítással ki lehet küszöbölni, de ez nem jelenti azt, hogy teljesen meg is szüntethető.

Sokféle betegség megtámadhatja. Az egyik legveszélyesebb kór a myxomatózis, amelyet szúnyogok terjesztenek, kivédhetetlen a jelenléte, a másik a nyulak vérzéses tüdőbetegsége, az RHD. Utóbbi nyulak találkozásakor terjedhet közvetlenül, de hazavihetjük cipőtalpon, kijáró egyéb állattal. Nagy melegben figyelni kell rájuk, ha nem esznek, isznak, érdemes nyúlhoz értő állatorvoshoz vinni, aki még segíthet ilyenkor speciális kezeléssel.

Jellemző lehet még a talpfekély és a fogászati betegség. Ez utóbbi rendszeres probléma, ami a szakember szerint a rossz takarmányozás következménye. A helytelen rágás miatt túlnőnek a fogai, amit csak műtéti beavatkozással lehet korrigálni.

Gyakori lehet még a nyusziknál a fülrühesség, amit az állatok egymás között terjesztenek, de emberre nem veszélyes.

Fontos még tudni, hogy a kutyákkal vagy a macskákkal ellentétben nehezen bírják a betegséget, ha egy napig nem esznek, az már nagy problémát jelez, és azonnali állatorvosi beavatkozást igényel.

A nyúlhoz pénz kell

Egyre szélesebb az a réteg, aki tényleg társállatként vásárol és tart nyulat. Ők bármit megadnának azért, hogy nyuluk minél tovább egészséges maradhasson. Ők azok, akik komplikáltabb, 80-100 ezer forintos műtéti beavatkozásoktól sem riadnak vissza.

A nyulak amúgy sem olcsó háziállatok, így ha ilyen megfontolásból választjuk a kutya vagy macska helyett, akkor nem annyira jó ötlet. Az állatorvosi ellátás többe kerülhet egy nyúl esetében, mint egy kutyánál vagy egy cicánál. Ugyanúgy kell etetni, játékokról, ketrecről gondoskodni, alomról, és pótgazdiról vagy felügyeletről, ha elutazunk. Egyszóval nem egyszerűbb, mint egy kutyával.

Húsvétra inkább kölcsönözz, ha mindenáron meg szeretnéd lepni a gyerekeket!

Ha csak húsvétra szeretnél egy kis nyúllal kedveskedni a gyerekeidnek, akkor érdemes körülnézned az interneten, hiszen erre az időszakra kölcsönbe is adnak nyulakat, ami még mindig jobb, mint később méltatlan módon megszabadulni az ártatlan teremtésektől.

Címlapkép: Getty Images