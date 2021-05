Meglepő dolog derült ki a munkavállalókról: aki teheti, szabadúszóként folytatná

Jelentősen megoszlanak a vélemények arról, hogy az elmúlt egy évnek milyen hosszú távú hatásai lesznek a karriercéljainkra, a jövő munkahelyeire, illetve még az is kérdés, hogy mennyire válik egyetemesen elfogadottá a home office. A The Bright Academy ennek kiderítésére – egy kifejezetten munkavállalókat célzó – kutatást készített, melynek válaszai rávilágítottak arra, hogy a biztonságkeresés és a mobilitás a munkánkban sokkal inkább felértékelődött mint korábban.

A válaszadók több mint felének csupán indikálta, nem kiváltotta a váltást a COVID

A legfrissebb adatok szerint a válaszadók 48%-ának hatással volt a mindennapi munkavégzésére a koronavírus. Mintegy 23%-nak csökkent a fizetése, és majdnem egy negyede vesztette el a munkáját az elmúlt fél évben. Ám nemcsak negatív hatásokról számolt be a kutatás: a megkérdezettek 12%-a saját vállalkozást indított, és kevés számban, ám volt akinek több munkája/ügyfele lett a vizsgált időszakban.

Többen váltottak ugyan kényszerből munkahelyet, mégis kiugróan magas azoknak a száma, akiknek nem érintette a munkáját a koronavírus, csupán régóta fontolgatott döntést hoztak meg az utóbbi hónapokban.

Rengetegen váltottak szakmát, a fő cél viszont ugyanaz: a digitálisan is végezhető munka

A kérdőív nemcsak arra volt kíváncsi, hogy az elmúlt időszak hogyan hatott a karriertervekre, hanem arra is választ keresett, hogy milyen új utak nyílhatnak meg a váltás után. Kiugróan az értékesítés és kereskedelemből szálltak ki, de a vendéglátás - turizmus nehéz helyzete miatt is többen az átképzés mellett döntöttek. A válaszadók 37%-a coaching, önfejlesztés és tanácsadással kapcsolatos szakterületek iránt érdeklődnek. 27%-uk az adminisztráció és digitális asszisztens munkakörben folytatják, fej-fej mellett a grafika, webdesign, kép- és videószerkesztéssel, melyben szintén ugyanennyien szereznének tapasztalatot.

A marketing és PR viszont még mindig töretlen népszerűségnek örvend. Hasonlóan népszerű az IT, programozás, webfejlesztés, valamint a cégvezetés és vállalkozásfejlesztés, és érdekes, hogy elenyésző azoknak a száma, akik mérnök vagy jogi szakterületen képzelnék el magukat. A válaszokból viszont kirajzolódott: a digitálisan végezhető munkakörök iránt van jelenleg a legnagyobb érdeklődés, és a szabadúszói élet szabadságát is szeretnék minél többen a jövőben megtapasztalni.

Eddig nem látott nyitottság és roham az online tanfolyamok iránt

Több, mint ezer ember tehát nemcsak munkát, de szektort is váltott. Ennek több okát is megjelölték: a kérdőívet kitöltők több mint 50%-a a jövőben a saját maga ura akar lenni, és csak második helyen áll a magasabb kereseti lehetőség. Harmadik a digitálisan végezhető munkakörök iránti igény és a home office lehetősége. A megkérdezettek negyede pedig szeretne olyan szakmát választani, amit nem érint a koronavírus. Érdekes, hogy majdnem 80% lát több lehetőséget online is végezhető munkakörben, ami indikálja, hogy jelentős változás fog történni a munkaerőpiacon.

Ahhoz viszont, hogy akár egy teljesen új szakmában helyezkedjünk el, elengedhetetlen az edukáció, amit már online is végezhető tanfolyamok is tudnak biztosítani. Mint kiderült, ez sokkal népszerűbb is a hagyományos modellel szemben.

Az emberek sokkal nyitottabbak az online végezhető tanfolyamokra, mint a hagyományos tantermi tanfolyamokra. Ennek egyik fő oka, hogy saját időbeosztásban tanulhatnak, rugalmasan, munka mellett. Nem kell ingázni ezért külön, időt és pénzt spórol meg. Az online képzések ára kedvezőbb, hiszen nem kell tantermi bérleti díjat fizetnie a képzés szervezőjének és a hallgatók az útiköltséget is megspórolják.

- nyilatkozta Ronga Lilla, a The Bright Academy alapítója

Véleményét a válaszadók is osztják, 87% inkább távoktatásban venne részt a jövőben, és költeni is hajlandóak rá. Saját szakmai fejlődésükbe a résztvevők negyede 50.000 és 100.000 forint közötti összeget fektetnének, 20%-uk pedig akár ennél is többet.

A kutatásból leszűrhető, hogy körvonalazódni kezdett a változás. Sokkal többen szeretnének gyermek mellett könnyebben, mobilisan is végezhető munkát találni, amitől nagyobb stabilitást is remélnek.

Prognosztizálhatóan tehát nagy változások jöhetnek a következő évben a munkaerőpiacon és a munkavégzés terén.

Címlapkép: Getty Images

