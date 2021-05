Fillérekből, saját kertedben is teremhet szivacs: ezért is lett őrült nagy divat a luffatök

10 emberből 9-nek fogalma sincs arról, mi fán terem a luffaszivacs, holott szinte mindenki találkozott már vele. Gyakran biotermékek csomagolásában használják dekorációként. De tudtad, hogy ez a szivacs bizony zöldségből készült? Bár csomagolásán gyakran tengerparti környezetben, kagylók társaságában mutatják, a luffáknak semmi köze a tengeri szivacsokhoz. Ez bizony egy kiszáradt tökfajta rostos húsa – ami, tegyük hozzá, bárkinek a kertjében megterem.

A luffa a lopótök nemzetségébe tartozó, hideg érzékeny szivacstök (Luffa cylindrica) Afrikában, és Ázsiában őshonos. A trópusokon és szubtrópusokon sokfelé termesztik. Egyéves lágyszárú, jellegzetes kúszónövény. Virágai egyivarúak, a porzós virágok vannak többségben. Nagy, ragyogó-sárga porzós virágai csoportosan fejlődnek. A női virágok külleme jelentéktelen, és egyesével fejlődnek a növényen. Hosszú, uborka alakú terméseinek belsejében szivacsszerű edénynyaláb-hálózat van – ezt fogjuk mi kihasználni, ha szivacsot szeretnék belőle készíteni.

Első és legfontosabb: a magszerzés

A legjobb és legolcsóbb verzió, ha van olyan olyan ismerősöd, akinek van ilyen magja. Facebook csoportokban is érdeklődhetsz, sokan kínálják ingyen is őket. Ha másképp nem, találhatsz most már gazdaboltokban, mezőgazdasági boltokban is luffamagot.

Ültetése

A növény melegkedvelő (fagyos szentek előtt tilos a kiültetése), vízigényes futónövény. Ha beáztatod a magját, hamarabb kikel. A luffák szeretik a napsütést és a nedves talajt, rengeteg komposzttal vagy jól rothadt trágyával dúsítva. Úgy termesztik őket, mint egy téli tököt vagy kemény héjú tököt.

Töktársaikhoz hasonlóan hosszú időszakra van szüksége az éréshez (150-200 meleg napra), ezért érdemes már március közepén palántázni. Fagyos szentek után, május közepén pedig ki lehet ültetni a szabadba.

A talajtakaró fekete fólia vagy más, sötét színű mulcs segít távol tartani a gyomokat, melegíti a talajt. A luffának erős rácsozatra is szüksége van, amire felfuthat. Egy tő, figyelem, akár 9 méteres is lehet, olyan állványra van szükség, amely a nehéz terméseket jól megtartja. Ezért több alátámasztási pontot is készítsünk. A növekedés irányát mi is megszabhatjuk, ha gyengéden a kacsokat a megfelelő helyre igazítjuk, a támasztékra tekerjük. A termős virágok vastag, zömök szárúak, és a megporzást követően lassan termést érlelnek.

Betakarítása

Hagyjuk a terméseket, ameddig csak lehet a kacson lógni, hogy a szivacs rostjai maximálisan kifejlődjenek. De a késő őszi fagyok előtt már mindenképpen, kocsánnyal együtt szedjük le, és szellős helyen, felfüggesztve szárítsuk. Azokat a gyümölcsöket, amelyek nem érlelődnek elég kemény rostokkal ahhoz, hogy jó szivacsot készítsenek, a legjobb a komposztba dobni.

Ha luffa tökökből szivacsot szeretnénk készíteni, hagyjuk, hogy elsorvadjanak a kacsokon. Érettek és szedésre készek akkor lesznek, amikor a termés zöldes héja sötétsárgává vagy barnává válik, és a külső héja elkezd elválni a belső rostoktól. Október-november környékén a tökök már biztosan beérnek, kicsit megsárgulnak, kongóbbá válnak.

Már szárítva, pusolás előtt

Miután a héját egy kés segítségével eltávolítottuk, rázzuk ki a magokat (terítsünk rá egy papírtörlőre, és néhány napig szobahőmérsékleten szárítsuk meg). Ezután vízben mossuk ki a nedveket a rostos szivacsból. Ha sötét foltokat látunk a rostokon, akkor a szivacsot (nem fehérítős) mosószerrel vagy ecettel kimoshatjuk, hogy egyenletesebb barnás színt kapjon.

Végül a kimosott szivacsokat szárítsuk meg a napon, közben gyakran forgassuk. A kiszáradt szivacsot tetszőleges méretekre darabolhatjuk, aztán vászontasakban tárolhatjuk, nehogy beporosodjon. Éveken át eltarthatóak így.

Luffaszivacsok használata

Szárazon kemény a váz, viszont amint nedvesség éri, felpuhul. Egyáltalán nem karcolja az edényeket, ellenben minden zsiradékot felszív, használat után pedig szépen kimosható.

A szakemberek azonban azt tanácsolják, hogy három-négy hétnél tovább a luffa-szivacsot se használjuk. Élettartamát viszont tovább növelhetjük, ha hetente egyszer ecetes vízben külön is átmossuk.

Close-up of vegetable loofah.

Bőrradírnak sem utolsó

A luffatök fürdőszivaccsal kíméletesen masszírozhatod bőrödet, frissítheted keringésedet. Szárazon érdes, kemény, de víz hatására azonnal puhává válik, így gyengéden, de hatékonyan tisztítja bőrödet. Használhatod narancsbőr felszámolására, természetes bőrradírként és arctisztítóként is.

Különböző ajándéktárgyak és mütyürök is készíthetők a szivacstök rostos, kiszárított terméséből. Szép és érdekes virágkötészeti alapanyag is. Házilag készíthető belőle luffapapucs és luffaszappan is.

A szivacstök szuper étel is

A zsenge terméseket még beérés előtt leszedhetjük, de a virág rügyei, szára, zsenge levelei is ehetőek. A virágokat és a nagyon fiatal gyümölcsöket élvezhetjük nyersen, vagy kevés olajban megdinszteljük, kiránthatjuk, főzeléket vagy pörköltet készíthetünk belőle. A termése A-vitamint, káliumot, B5 és B6, valamint C-vitamint tartalmaz.

A luffa főzetét az indiai orvoslásban előszeretettel alkalmazzák gyulladásos folyamatok és májbetegségek, valamint sárgaláz ellen. A népgyógyászatban a triterpénekben gazdag termés leve vizelethajtó, hashajtó, a magból olajat nyernek. A termés és a levél triterpén szaponinokat tartalmaz. A termés antioxidáns tartalmát is kimutatták. Patkánykísérletek bizonyították gyulladáscsökkentő hatását. Magjából kimutatták az alábbi vegyületelet: cukrok, fehérjék, alkaloidok, flavonoidok, szterolok, glikozidok. A mag olajfrakciók magas baktérium és gombaölő hatást mutatnak. Egérkísérletekben bizonyították a termés főzetének fájdalomcsillapító, szívnyugtató hatását, valamint patkánykísérletekben kimutatták, hogy csökkenti a vér koleszterin és triglicerid szintjét. Egér és patkánykísérletekben bebizonyosodott anti allergén hatása. Egérkísérletek támasztották alá köhögéscsillapító és asztma elleni hatását. A termés, a levél és a szár alkoholos kivonatának zsír oldható frakciója pedig növelte az szervezet antitest aktivitását, a levél ilyen frakciója tumor ellenes hatást mutatott csecsemőmirígy sejtekben. Reumás jellegű gyulladásos folyamatokért felelős fehérje termelődését gátolta egér lépsejtekben. J. Nat. Prod. Plant Resour., 2012, 2 (1):127-134.

Címlapkép: Getty Images