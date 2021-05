A chia mag kalória értéke: Ennyi a chia mag kalória tartalma és a chia mag puding kalória tartalma

A chia mag (aztékzsálya mag) az elmúlt évek során a világ egyik legdivatosabb élelmiszerévé nőtte ki magát, ami nem is csoda, hiszen egzotikus megjelenése mellett segít a felhasználóknak a fogyásban és megalapozza az egészséges étrend és a megfelelő bélmozgás működését. Habár a chia magból ajánlott napi egy evőkanálnyi bevitel, ami valljuk be, nem jelent sokat kalória szempontjából, azért szeretnénk tudni, hogy a chia mag hány kalória, mennyi a chia mag kalória tartalma.

A chia magot nem csak magában fogyasztjuk, hanem chia puding formájában is, ami viszont már egy jóval nagyobb adag chia mag kalória szempontjából is - viszont az sem mindegy, hogyan van elkészítve, mennyire kalóriadús hozzávalókat vetünk be hozzá. Nézzük, a chia mag hány kalória, mennyi a chia mag kalória értéke (tápértéke) és mennyi egy átlagos chia mag puding kalória tartalma!

A chia mag kalória értéke

1 kanál chia mag kalória tartalma (kb. 15 g): 68 kcal

100 g chia mag kalória tartalma: 486 kcal

A chia mag puding kalória tartalma: ~300 kcal/adag

A chia mag a legtöbb maghoz hasonlóan lassan felszívódó szénhidrát, tele rosttal, vitaminnal és a szervezet számára hasznos ásványi anyagokkal is. Hogy a chia mag kalória érték és vitamin szempontjából is megadja a szervezetünknek a kellő lendületet, érdemes azt reggelire fogyasztanunk müzlihez, zabkásához, pékáruba sütve, vagy izgalmas, mézzel és gyümölcsökkel ízesíthető chia puding formájában.

