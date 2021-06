Érik a kullancskrízis: vigyázat, már a saját kertünkben sem lehetünk biztonságban!

Aki valaha volt már Lyme-kóros, vagy csak a környezetéből ismert betegeket, az tudja, amennyire apró a csípése, annyira komoly problémát okozhat egy fertőzött kullancs. Az aprócska vérszívó legnagyobb számban az erdőkben, gazdag aljnövényzetű gyertyános-tölgyesekben, valamint egyéb, bokros-fás területeken fordulhat elő, de a hazai szakemberek szerint ma már a kullancs-veszélyhelyzetet az erdőkön, mezőkön túl a városok kertjeire, közparkjaira is ki kell hirdetni.

Hazánkban Észak-Magyarország, Nyugat-Magyarország, a Duna-menti térségek és a balatoni régió számít magas kockázatú területnek.

A megyék közül pedig Zala, Somogy, Vas, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye a kiemelten veszélyes zónák. Ne feledjük: az ország más régióiban is fontos az elővigyázatosság!

Kik ezek a vérszívók?

A kullancsfélék családjába világszerte mintegy 700 ismert fajt sorolnak. Viszonylag nagytermetű (1-6 mm) ízeltlábúak, amelyek elsősorban madarak és emlősök, kisebb arányban hüllők vérszívói. Hazánkban mintegy kéttucat fajuk honos, amelyek közül emberi szempontból legfontosabb a közönséges kullancs (Ixodes ricinus). Elsősorban április-május-júniusban és szeptemberben aktív.

A kullancs a közhiedelemmel ellentétben nem repül, és nem is esik ránk a fákról, hanem mindig mászik, és csak lassan araszol. Főként a bozótos, sűrű aljnövényzetet kedvelik, pláne egy kiadós esőzés után. Az itt várakozó állatok a kilélegzett levegő szén-dioxid tartalmát érzékelve támadnak, de ezt nem érezzük egyből, mert a szúrás előtt érzéstelenítik az áldozat bőrfelületét. Éppen ezért kiváltképp veszélyesek.

Mit kell tudni a Lyme-kórról?

A megbetegedést 1975-ben, az Old Lyme városban (Connecticut, USA) jelentkező, elsősorban gyermekeket érintő, ízületi gyulladással járó járvány kapcsán írták le, ahol az ízületi gyulladást sok esetben jellegzetes bőrtünet előzte meg. Különböző tényezők arra utaltak, hogy a járvány valamilyen ízeltlábú vektorral terjedhet. Végül a betegség kórokozóját (Borrelia burgdorferi) 1982-ben, Ixodes kullancsok tápcsatornájából, Willy Burgdorfer azonosította.

A Borrelia burgdorferi elnevezésű baktérium a tucatnyi kullancsfajból szinte kizárólagosan a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) emésztőrendszerében él, ez a fajta hordozza, azonban a fajtán belül sem minden példány fertőzött. Legjellegzetesebb, az esetek 60-80%-ában előforduló klinikai tünete a vándorló bőrpír (erythema migrans), amely általában 7-10 napos (de minimum 48 órás) lappangási idő után, a csípés helyén jelentkezik.

Tüneteire is érdemes odafigyelni

A bőrelváltozás mindig kis kerek folt formájában kezdődik, majd a széli részeken terjedve, középen halványulva, gyűrűt formál. A bőrjelenséget enyhe helyi fájdalom, égő érzés, ritkán viszketés kísérheti, de felléphetnek nem specifikus tünetek (pl. magas láz, gyengeség, fejfájás, izom- és izületi fájdalom, esetleg nyirokcsomó-duzzanat), valamint idegrendszeri tünetek is. Igen ritkán, a kezeletlen betegeknél napokkal, hetekkel, esetleg hónapokkal a kullancscsípés után idegrendszeri, mozgásszervi vagy a szívet érintő szövődmények (zsibbadás, végtagfájdalom, perifériás ideggyulladás, szívpanaszok) jelentkezhetnek, de legtöbbször semmilyen társtünet nincs. Megfelelő adagban és ideig szájon át alkalmazott antibiotikummal általában jól gyógyítható, védőoltással nem megelőzhető betegség. Későbbi szakban intravénás kezelésre lehet szükség – olvasható az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) tájékoztatójában.

Ha a csípés után bármely tünetet észleljük magunkon, mielőbb forduljunk orvoshoz. A diagnózis felállításához azonban laborvizsgálat is szükséges lehet, mely segítségével kimutatható vérből a baktérium ellen termelt ellenanyag (antitest).

Életünk során többször is megfertőződhetünk Lyme-kórban

Rossz hír, hogy a betegség nem hoz létre tartós, illetve a kórokozó minden változata ellen ható védettséget. Sikeres kezelést/gyógyulást követően, az életünk során Lyme-kórban újra megbetegedhetünk. Lyme-kór ellen azonban ember számára jelenleg védőoltás nem áll rendelkezésre.

Van ennél rosszabb is

A másik, fertőzött kullancs által ritkábban terjesztett betegségre, a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladásra viszont létezik vakcina, melyet a hatékonyság érdekében többször meg kell ismételni. Ezt a megbetegedést okozó vírust a Szovjetunióban az 1930-as években, a tajgán fedezték fel, hazánkban első alkalommal 1952-ben, Tatabányán izolálták közönséges kullancsból.

Jó hír viszont, hogy a fertőzés az esetek jelentős részében tünetmentes. Az esetek kisebb részében 7-14 napos lappangási időt követően, enyhe betegségtünetek (láz, fejfájás, izomfájdalom, rossz közérzet, étvágytalanság, émelygés, hányinger, hányás stb.) jelentkeznek, majd néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél azonban egy második, lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával (rossz közérzet, magas láz, erős fejfájás, a nyak merevsége, hányás, tudatzavar, izombénulás) járó szakasz is követi az elsőt, a csípés utáni 3-4. héten. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel. Specifikus terápia nincs – írják az OEK szakemberei.

Az ember egyrészt kullancscsípéskor, másrészt fertőzött szarvasmarha/kecske/juh nyers (forralatlan) tejének fogyasztásakor fertőződhet.

A legjobb megelőzni a bajt!

A kullancsokra, a szúnyogokkal ellentétben nincs területi gyérítés, ezért a védekezést ellenük mindenkinek saját magának kell megoldania. Ehhez adunk – az OEK javaslatai alapján – pár hasznos tanácsot:

Ha kirándulni indulunk a patikából érdemes beszerezni kullancsriasztó készítményt, amellyel a szabad bőrfelszínt, illetőleg a ruházatot le kell fújni.

A természetjáráshoz mindig úgy öltözzünk, hogy a lehető legkisebb bőrfelületet hagyjuk szabadon.

A nadrág szárát érdemes betűrni a zokni alá, az inget vagy pólót, pedig a nadrág derekához.

Mivel a kullancs csípése fájdalommentes, az állatka pedig nehezen észrevehető, kirándulás után érdemes minden testrészt, különösen a hajlatokat alaposan átvizsgálni.

Mit tegyünk, mit ne, ha mégis megcsípett!

Ha mégis csípés történt és még a bőrben található a kullancs, a lehető leggyorsabban el kell távolítani. Az eltávolításhoz speciális csipesz és kanál is beszerezhető, de szemöldökcsipesz is megfelelő. Nagyméretű, megszívott kullancs kézzel is kiszedhető. A kullancsot a bőrhöz minél közelebb, határozott, de óvatos, folyamatos húzással lehet eltávolítani. Ha enyhén csavarjuk az óramutató járásával ellentétes irányban, könnyebben kijön, de a potrohát nem szabad összenyomni közben, mivel ezzel az esetleg fertőzött gyomorváladékot a bőrbe öklendezi. Nem okoz problémát, ha a kullancs feje beszakad, pár nap után ugyanis kilökődik a bőrből. A helyét és a tárgyat, amivel eltávolítottuk, minden esetben fertőtlenítsük. Előfordulhat, hogy a csípés helye pár napig érzékeny marad. Ha azonban megjelenik a körkörös bőrelváltozás, azonnal forduljunk orvoshoz.

Semmi esetre se kenjük be a kullancsot semmilyen krémmel, se olajjal, ezek ugyanis nem segítik az eltávolítást. Ehelyett arra késztetik az állatot, hogy az esetlegesen fertőzött gyomortartalmát a testbe juttassa.

Mit tehetek azért, hogy a kertemben ne legyen kullancs?

Kertjeinkbe a háziállatok, a földön fészkelő madarak és a vadon élő kisemlősök "potyautasaként" kerülhetnek be, de előszeretettel telepednek meg nedveseb időben, sűrűbb bozótosokban, a kert vagy park gazosabb részein is.

A kullancs elleni védekezés szempontjából ezért is lehet fontos a fű rendszeres nyírása, az aljnövényzet és a bokrok metszése, az avar gyakori összegyűjtése, ami kétféle előnnyel is jár. Egyrészt kevésbé nedves mikroklímát eredményez, ami a kiszáradásra érzékeny kullancsok számára előnytelen, másrészt a kevésbé gazdag aljnövényzet táplálékkeresésük hatékonyságát rontja.

Emellett, mivel a kullancsokat a lakott területek zöldfelületeire jelentős mennyiségben a kutyák hurcolják be, rendkívül fontos az ebek kullancscsípéssel szembeni védelme is, amelyhez megfelelő készítmények (pl. spot-on, impregnált nyakörv, aeroszol stb.) állnak rendelkezésre.

Korábbi hazai felmérések alapján a kullancsencephalitis vírust Magyarországon a kullancsok 0,05%-a hordozza. A Lyme-kór kórokozóját európai átlagban az Európai Betegségmegelőző és Járványügyi Központ tájékoztatása szerint a kullancsok 12%-a hordozza. Azonban az egyes fejlődési stádiumok érintettsége eltérő. A legfertőzöttebb területeken a lárvák kb. 1%-ában, a nimfák >10%-ában és a kifejlett kullancsok >20%-ában mutatható ki a kórokozó. A fenti kórokozók gyakorisága a közép-európai országokban és a balti államokban a legmagasabb. (Forrás: Országos Epidemiológiai Központ)

