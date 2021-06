Kiderült: ezek a pékségek sütik 2021 legfinomabb kenyereit Magyarországon

Az idén harmonikusabb, lágyabb ízekkel találkoztunk, mint a tavalyi versenyen, ahol a fűszerek, gyógynövények domináltak az Innovatív kategóriában. Ennek elsődleges oka az lehet, hogy változtak a szabályok, és az Innovatív kenyerek esetében szinte szabadkezet kaptak a versenyzők. Ők pedig inkább a technológiai újításokat helyezték előtérbe. Szokatlan, nagyon erőteljes ízek így most nem voltak. A zöldségek, gyümölcsök, magvak használata, ezek párosítása volt most dominánsabb. Többségében olyan termékek kerültek a bírák elé, amivel inkább a gasztronómiai párosításokra, a fogyasztók szélesebb körének igényeire alapoztak a versenyzők. Talán a legmerészebb házasítás idén az aszalt szilva és a tepertő kapcsolata volt

- olvashatjuk a Magyar Pékszövetség közleményében.

A hagyományos, Szent István napi kenyér esetében előírás volt, hogy kovászos technológiával, legalább kétféle liszt felhasználásával készüljön, döntő részben gabonaőrleményekből, kizárólag magyar alapanyagok felhasználásával, adalékanyagok, célkeverékek nélkül, csak természetes alapanyagokból. A versenyzők itt a burgonyának, csicsókának, kukoricának adtak teret, a termékek jelentős részében szerepeltek alapanyagként.

A versenyfeltételek közt idén változás volt, hogy lehetett élesztő hozzáadásával és anélkül is készíteni a kovászt. A Magyar Élelmiszerkönyvi előírás jelenleg egyértelműen fogalmaz a kovász meghatározásánál (élesztő hozzáadásával készül), de egyrészről a szabályozás módosítása az Élelmiszerkönyvi Bizottság napirendjén kiemelt témaként szerepel a Pékszövetség javaslatára, másrészt a fogyasztók igénye a spontán erjedésű kovásszal készült termékek iránt nőtt a pandémia időszaka alatt.

Tegnap a szakmai zsűri mellett az újságíróknak is volt lehetősége értékelni a második körbe bejutott, versenyben lévő, 7 Szent István napi kenyeret és a 7 Innovatív kenyeret. Ilonka Boldizsár, a zsűri elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy kíváncsian várja az újságírók értékelését, hiszen ők a fogyasztó képviseletében mondanak ítéletet a kenyerekről. Elmondta, érdekes és tanulságos lesz összevetni a szakmai zsűri véleményével.

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke a rendezvényen elmondta, a magyar sütőipar jelentős átalakulás előtt áll, amit már a fogyasztók is érzékelni fognak. Az 5-6 nagyüzem mellett azoknak a pékségeknek lesz esélye a talpon maradásra és a gazdaságos működésre, akik egyedi termékekkel, magas minőséggel szolgálják ki a vásárlókat. A szövetség kenyérversenye jó alkalom arra, hogy a pékek megmutassák tudásukat, kreativitásukat és egyben teszteljék új termékeiket a szakma és a fogyasztók előtt is, hiszen az újságírói visszajelzések ez utóbbira is lehetőséget kínálnak. Örömmel tapasztaltuk, hogy a rutinos, évek óta versenyző pékek mellett idén sok új jelentkező is volt, akik remek termékekkel, szép eredményeket tudtak elérni - mondta a szakmai szervezet vezetője.

A tegnapi zsűrizés eredményére még várnia kell a versenyzőknek és a nagyközönségnek is, hiszen a szokásoknak megfelelően csak az augusztusi parlamenti sajtótájékoztatón jelentik be, hogy melyik kenyér lett 2021-ben az Év Kenyere, illetve az Év Innovatív Kenyere.

Addig is itt a döntőbe jutottak névsora: