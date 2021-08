Sokan elhibázzák az irtását: milliós bírságot kapnak a nyakunkba

Bár a parlagfű elleni védekezés hagyományos eszközökkel is elvégezhető, sőt, a legtöbben egyszerűen csak kitépik a helyéről, a leginkább kívánatos módszer mégis csak a biológiai védekezés lenne. Most annak jártunk utána egy szakértő segítségével, hogy mit tehetünk a parlagfű ellen, és milyen büntetésre számíthat az, aki nem tisztítja megfelelően az érintett területét. De kiderítettük azt is, hogy milyen sokoldalúan felhasználható növényről van szó, ugyanis nem is gondolnánk, de számos probléma ellenszere lehet - írja az Agrárszektor.

Egy bogár lehet az ellenszere

A parlagfű már hosszú évtizedek óta megtelepedett Európában, azonban a természetes ellenségei eddig nem bukkantak fel. A világon sok kutatás folyt már és jelenleg is sokakat foglalkoztat a parlagfű elleni biológiai védekezés témaköre. A Nébih közleménye szerint a tudományos eredmények alapján a legígéretesebbnek egy bogár, a parlagfű olajosbogár (Ophraella communa) tűnik a parlagfű elleni védekezésben. Ez a faj Észak-Amerikából származik és már Európában is megjelent, stabil populációja Észak-Olaszországban, Milánó környékén alakult ki.

Hogyan védekezhetünk még?

Mivel a magon keresztül terjed, a parlagfű terjedésének megakadályozására irányuló erőfeszítéseknek a vetőmagtermelés megakadályozására kell irányulnia. Ha pedig a virágzás előtt megsemmisítjük a növényt, akkor ezzel is csökkenteni tudjuk a káros növény pollenjeinek számát és a terjedését egyaránt. Ha saját kertünkben próbáljuk meg eltávolítani a parlagfüvet, a legjobb megoldás, ha egyszerűen kézzel, tövestül tépjük ki. Ez azért jó módszer, mert a növénynek nagyon rövid és gyenge gyökérzete van. Az viszont fontos, hogy semmiképp se kezdjünk fűkaszával vagy bármilyen hasonló eszközzel nekikezdeni az irtásnak, mivel így csak jobban szétszórjuk a pollent. Azt is lényeges kiemelni, hogy mindenképpen vegyünk fel kesztyűt, mielőtt gyomlálni kezdenénk, mert bőrkiütéseket is okozhat! Ha allergiásak vagyunk rá, akkor neki se kezdjünk az irtásnak, bízzuk rá egy szakemberre!

Felejtsük el az allergiás panaszokat

Sajnos rengeteg embernél jelent komoly problémákat a parlagfű, és sokan nem is tudnak mit kezdeni a panaszaikkal. Ám jó hír, hogy van egy módszer, ami segíthet a tünetek leküzdésében: ez pedig nem más, mint a kecsketej. Andreica Szilvia, okleveles környezetvédelmi mérnöktanár és az ÁKT szakértője lapunknak elárulta, hogy természetesen akkor lesz hatásos, ha maga a kecske olyan területen legel, ahol van parlagfű, és el tudja fogyasztani azt. De akár télen is alkalmazhatjuk ezt a módszert abban az esetben, ha például a száraz széna között van parlagfű is. Fontos, hogy lehetőleg frissen, nyersen, lehűtve igyuk a tejet. Ezen kívül persze szedhetünk tablettákat és különféle orvosságokat, de jobb mindig a természetes gyógymódok mellett dönteni.

Súlyos ára lehet, ha nem figyelünk

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) felhívta a figyelmet arra, hogy június 5-étől jelentősen változott a parlagfű elleni közérdekű védekezés szabályozása. Ennek értelmében, ha az adott részen a gyomnövény-fertőzöttség mértéke meghaladja a 30%-ot, a kultúrnövény tőszámától függetlenül minden esetben le kell kaszálni a területet. Ezért fontos, hogy a szankcionálás elkerülése érdekében a gazdák fokozottan figyeljék tábláikat, hiszen a rendeletmódosítás miatt a szankció mellett a normál, beállott tőszámú állományban bekövetkezett parlagfű-fertőzöttség miatt felszámolhatják az állományt.

