Egyre több az allergiás: még az egyszerű praktikákat sem vetik be a tünetek ellen

Tüsszögés, vizes orrfolyás, orrdugulás, orr-, garat-, szem- és fülviszketés, könnyezés, kötőhártya-gyulladás – a pollenallergia jól ismert tünetei a korábbi adatokhoz 1,2 képest is több embert érinthetnek Magyarországon: immár a hazai 15-59 éves lakosság 30%-a állítja magáról azt, hogy ezzel a problémával küzd.

Minél idősebb valaki, annál jobban odafigyel arra, hogy a pollenszezonban gyakoribb mosással, ágyneműcserével, takarítással is megkönnyítse az allergiás hétköznapokat, míg a legkevésbé a diplomások és a fővárosiak alkalmazzák ezeket az egyszerű módszereket – egyebek közt ez derül ki az LG Magyarország megbízásából 2021 augusztusában elvégzett országos, reprezentatív kutatás eredményeiből.

A kutatás adatai szerint a pollenallergiások nem egészen fele mossa gyakrabban a ruháit a szezonban. A nők és az 50 év felettiek gyakrabban nyúlnak ehhez a megoldáshoz, ami a legkevésbé népszerűnek a diplomások és a fővárosiak körében számít.

Azért, hogy otthon ne a pollenekkel szennyezett utcai ruhájában legyen, a megkérdezett allergiások kétharmada szokott átöltözni hazaérkezéskor. Ez a módszer messze átlagon felül népszerű az 50 évnél idősebbek körében, hiszen 10-ből 9-en cselekednek így.

A pollenallergiások között körülbelül azonos arányban vannak azok, akik a pollenszezonban hetente (38%) vagy kéthetente (37%) cserélik az ágyneműt. A heti gyakoriságú ágyneműcsere az átlagosnál népszerűbb megoldásnak számít a férfiak, a 40-49 éves korosztály, valamint a városok és községek lakói körében, míg a nők, illetve a 30 év alattiak és az 50 év felettiek inkább a kétheti váltásra szavaznak. A megkérdezettek ötöde havonta cseréli frissre az ágyneműjét.

A ruhákhoz és az ágyneműhöz képest kevesebb figyelem irányul a lakástextilek gyakoribb tisztítására, pedig ezek is jelentős pollencsapdának számítanak. Pollenszezon ide vagy oda, ilyenkor az allergiával küzdő válaszadók kevesebb mint fele (41%) tisztítja gyakrabban a függönyöket, plédeket. Ez a módszer a 40 év felettiek, a szakmunkás végzettségűek, valamint a megyei jogú városokban lakók körében az átlagosnál népszerűbb, míg a legkevésbé a 30 év alattiak, a diplomások és a fővárosiak esetében.

Közismert jótanács, hogy a pollenszezonban portalanítsuk gyakrabban a lakást, illetve mossuk sűrűbben az ágyneműhuzatot, különösen a párnahuzatot; ezért is meglepő, hogy az allergiások jelentős hányada nem használja ezeket a praktikákat. Fontos, hogy ilyenkor a szárítást, az ágynemű szellőztetését ne a szabadban végezzük. Jól jön tehát az allergia elleni harcban, ha szárítógépet, szárítóval kombinált mosógépet, illetve gőzölős mosógépet használunk: ez utóbbi funkciót a „Steam” megnevezés jelöli a készülékeken. Az öblítő kiváltására is bevethető forró gőz nem csak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének akár 99,9%-át is eltávolítja

– mondta a kutatás eredményei kapcsán Bogáth Zita, az LG háztartási elektronikai eszközökért felelős marketingmenedzsere.

