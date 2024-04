Rohamosan terjed az új kávéőrület: már kapható a boltokban, de mi az a superfood latte?

A "szuperfood latte" egy olyan trend, amely felforgatta a forróitalok piacát, és gyorsan szárnyra kapott. Ellentétben a hagyományos tejeskávéval, amelyet általában egy kis eszpresszóból és habosított tejből készítenek, a szuperfood latte sokféle ízben kapható, mindemellett pedig értékes vitaminokat, tápanyagokat is tartalmaz. Melyek ezek és miket vásárolhatunk meg belőlük a magyar boltokban? Most kiderül!

A jövő évtől szűkös ellátással és magasabb kávéárakkal kell szembesülniük a fogyasztóknak az EU-ban a német kávéipari szakmai képviseleti szervezet, a Deutscher Kaffeeverband szerint a beszerzési forrásokat környezetvédelmi szempontok szerint szűkítő uniós rendelkezés miatt. A tavaly hatályba lépett erdőirtásmentes ellátási láncokról szóló uniós rendelet értelmében a jövőben a vállalatoknak átvilágítási nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy 2020. december 31. után nem irtottak ki vagy károsítottak erdőt termékeik előállításához.

Hiány léphet fel a német és az európai piacon. Az akkorra még beszerezhető kávé árai jelentősen emelkedni fognak

- idézte a kávészövetség aggályait a Lebensmittel Zeitung élelmiszeripari szaklap pénteki száma. Holger Preibisch, a német kávészövetség ügyvezető igazgatója az uniós rendelet alkalmazásának elhalasztását kérte.

Ezzel szemben az EU-Bizottság nem osztja a Deutscher Kaffeeverband aggályait. A német dpa hírügynökségnek az ügyben feltett kérdésére az illetékes szóvivő azt a választ adta, hogy

nincs tudomásuk olyan tényekről, amelyek alapján arra lehetne következtetni, hogy a rendelet az élelmiszerárak emelkedését eredményezné. A rendelet hatálya alá tartozó nyersanyagárakra gyakorolt hatás várhatóan nagyon korlátozott lesz.

Mit mutatnak az árak?

Ahogy arról a Portfolio korábbi cikkében beszámolt, másfél éves csúcsra ugrott az arabica típusú kávé határidős jegyzése, ez elsősorban annak köszönhető, hogy rosszak a kilátások a legfontosabb kávétermesztő országok idei betakarításával kapcsolatban. Az arabica kávé határidős jegyzései a mai 5,1 százalékos emelkedést követően fontonként 2,3 dollárra emelkedtek, ezzel új 18 havi csúcsot döntött az árfolyam. Az elmúlt egy hónapban már 28 százalékkal került feljebb a jegyzés.

A piaci szereplők amiatt aggódnak, hogy a legfontosabb termesztőnek számító Brazíliában a nagy mennyiségű esőzés kárt okozhatott a kávétermesztésben.

Ezen felül a szintén fontos termelőnek számító Vietnam nemzeti kávészövetsége közölte, hogy az aszályos körülmények miatt a 2023/2024-es időszakra a nemzet kávékexportjának 20%-os éves visszaesésére számít. A szövetség ezzel párhuzamosan a vietnami kávétermelés 20%-os csökkenését prognosztizálta ugyanerre a betakarítási szezonra, amely így, a becslések szerint 1,47 millió tonna lesz.

Eközben pedi szuperfood lett a kávé? Vagy mégsem?

Az egészségesnek címkézett tejeskávé már évekkel ezelőtt letette névjegyét, gondoljunk csak a matcha latte vagy kurkuma tejeskávé sikerére a TikTok-on. Ahogy telt az idő, nem csak ezen a platformon, de a kávézókban is megjelentek ezek az italok, ráadásul egyre többféle alapanyaggal bővült a paletta, amiből készülhet ilyen szuperfood latte. Viszont az immár szinte minden színben kapható tejeskávék nem puszta szépségükkel átvették a közösségi média hírfolyamait.

Mi az a szuperfood Latte?

Ez a kávé egy általunk választott tej és a számunkta tetsző latte por kombinációja. Ezek a porok valamilyen gyógynövényből, gombából, esetleg fűszerből készülnek, melyek tele vannak antioxidánsokkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal és egyéb tápanyagok. Édesítésük az egyszerű kávékhoz hasonló módon történhet bármilyen édesítőszerrel, amit fogyasztunk. A hagyományos tejeskávéhoz hasonlóan ezek a tejeskávékat is lehet melegen, illetve hűtve is fogyasztani.

A tiszta összetevők listája és a varázslatos becenevek, mint például az „unicorn latte” vagy a „glitter latte”, elegendőek lehetnek az érdeklődés felkeltésére. A hagyományos, kávéból készült barna tejeskávéval ellentétben a szivárványos tejeskávé általában olyan összetevőkből készül, mint a kurkuma, cékla, spirulina (alga), reishi és chaga gomba, lucuma (gyümölcs), matcha zöld tea, kakaó, taro, sőt aktív szenet is.

A legtöbb recept rugalmas. Az összetevők a hozzáadott tej mennyiségével változtathatók, hígíthatók vagy sűríthetők. Különböző fűszerekkel és édesítőszerekkel való kísérletezés segíthet abban is, hogy a szuperfood latte még különlegesebb oldalát ismerjük meg.

Milyen fajtákat vásárolhatunk meg a magyar boltokban?

Matcha Latte (zöld): A Matcha népszerűsége az utóbbi időben megugrott, matcha shotokkal, teákkal, desszertekkel, sőt tejeskávéval is találkozhatunk már az éttermekben, kávézókban. A Matcha tejeskávé azon kevés szuperétel egyike, amely természetesen tartalmaz koffeint, így egészségesebb alternatívája a reggeli csésze kávénak vagy a délutáninak. 80-120 mg koffeint tartalmaz (ez egy csésze kávéhoz hasonlítható), ugyanakkor tartalmaz egy természetben előforduló I-Theanine forrást, amely egy vegyület, amely elősegíti az ellazulást. Ez azt jelenti, hogy élvezhetjük a koffein előnyeit, például a tiszta mentális fókuszt, a frissességet, anélkül, hogy felpörgetnénk magunkat és a vérnyomásunkat.

Ez a ragyogó színű zöld kávénak magas az antioxidánsok tartalma, gyulladáscsökkentő, serkenti az agyműködést, elősegíti a fogyást, valamint segít megvédeni a májat és a szívet. A Matcha flavonoidokat és antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek elpusztítják a baktériumokat és a rossz leheletet. Olyan tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek természetes módon méregtelenítik a fémeket és a toxinokat a szervezetben. A zöld tea arról is ismert, hogy fokozza az anyagcsere sebességét, segítve a súlycsökkentési célokat kitűzőket.

Kurkuma Latte (sárga): A kurkuma tejeskávé, más néven aranytej, egy indiai ital, amely a közelmúltban vált népszerűvé a nyugati kultúrákban. A kurkumával és más fűszerekkel, például fahéjjal és gyömbérrel készült, egészségre gyakorolt ​​jótékony hatásait évek óta hirdetik, és köztudottan erősíti az immunitást és megelőzi a betegségeket.

A kurkumint, a kurkuma hatóanyagát évszázadok óta használják az ájurvédikus gyógyászatban. Erős antioxidáns tulajdonságai segítenek megvédeni a sejteket a károsodástól, leküzdeni a betegségeket és fertőzéseket, és hozzájárulnak az általános egészséghez. A kurkuma tea nemcsak antioxidánsokban gazdag. Gyulladáscsökkentő, agy- és memóriajavító, hangulat- és immunerősítő, valamint javíthatja az emésztést és csökkentheti a vércukorszintet. Ezt a narancssárga színű tejeskávét érdemes hozzáadni a szokásos lefekvés előtti rutinhoz.

Gombás Latte (barna): A gomba varázslatos étel. Az emberek évezredek óta használják a funkcionális gombákat az immunrendszer erősítésére, a stressz csökkentésére, a kognitív és fizikai funkciók támogatására, a bélrendszer egészségének javítására és az általános egészségi állapot javítására. Az olyan gombák, mint a reishi, az oroszlánsörény, a chaga és a cordyceps, mind funkcionális gombák, amelyek jót tesznek egy csésze tejeskávéban. Keverje össze a választott gombaport némi kakaóporral vagy hagyományos kávéval, és adjon hozzá fahéjat és juharszirupot az édesítéshez, hogy a tökéletes, kellemes forró italt hozza létre.

Céklás tejeskávé (piros/rózsaszín): A zöldségek már régóta felkapottak a reggeli turmixok mellé, miért ne tehetnénk bele őket a tejeskávénka is? A céklaporból gyönyörű, gyulladáscsökkentő, rózsaszínű tejeskávé válik, melynek előnyei a középkorig nyúlnak vissza.

Természetes májtisztítóként, vér oxigenizálójaként és vérerek lazítójaként tartják számon, amely csökkenti a vérnyomást is. A cékla belülről egészséges fényt kölcsönözhet bőrünknek, és fantasztikus természetes folsavforrás, amely létfontosságú a terhesség alatt. Ezenkívül segíthet stabilizálni a vércukorszintet a nap folyamán. Adj hozzá egy kis mézet, fahéjat és egy csipet vaníliát, hogy bársonyos, élénk rózsaszín tejeskávét készíthess.

Spirulina Latte (kék/zöld): Noha az algák szürcsölésének gondolata összeráncolhatja a homlokunkat, a spirulina egészségügyi előnyei megváltoztatják ezt a képet. A Spirulina egy sötétkék-zöld algapor, amelyet az aztékok régóta használnak táplálékforrásként, erős tápanyagtartalma miatt. Ma is híres elképesztő egészségügyi előnyeiről.

A spirulina nemcsak egy tejeskávé alapanyag, hanem tápláló hatású is, antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal rendelkezik, javítja az immunrendszer működését, védi a májat, csökkenti az allergiás reakciókat, növeli az izmok állóképességét és az oxidatív stresszt. A spirulina tejeskávé tökéletes alapja a reggeli rutinodnak, amely előnnyel jár a napi táplálkozási szükségletek kielégítésében, miközben megtisztítja szervezeted. Habosított tejjel, vaníliával, egy csepp juharral és fahéjjal tálaljuk.

