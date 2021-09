Pest megyei tanyán bújt el a világ elől a legendás műsorvezető: búcsút intett régi életének

Brunner Mártához és Ács Bálinthoz mindig is közel állt a lelassult élet és a természet közelsége, így amikor 2010-ben úgy döntöttek, hogy felszámolják az életüket a fővárosban, kollégáik meg sem lepődtek. Noha eredetileg jóval messzebbre szerettek volna költözni, végül a Budapesttől 25 percre található Sóskúton telepedtek le, itt hozták létre a Barackvirág Élményfarmot.

Eltelt egy pár év, amikor láttunk egy üres telket, azt szerettük volna megigényelni, de nem nagyon tudtuk, mi lesz a vége. Akkor az isteni gondviselés arra terelt minket, hogy találkoztunk egy lovas szakemberrel, aki egy nagyon jó üzlet alapján megtanított minket mindenre. Apánk helyett apánk volt. Most ott tartunk, miután Mártinak rengeteg bemutatója, nekem sok koncertem elmaradt, hogy legalább van valami, ami életben tart

- mesélte a Shygys énekese

A sóskúti tanya immár számtalan állatnak nyújt otthont, akikkel rengeteg a teendő. A tyúkok, kecskék és birkák mellett a lovaké a főszerep, hiszen látogatóik a lovaglás miatt keresik fel a birtokot. A koronavírus-járvány ellenére sokan járnak ki hozzájuk, sőt az elmúlt télen többen keresték fel a tanyát, mint korábban bármikor ebben az időszakban.

A vírus megmutatta azt, mivel nincs más programlehetőség, ki lehet jönni télen is lovagolni, hidegben is fel lehet ugyanúgy öltözni. Tavaly vagy tavalyelőtt bizony csak a szűk mag járt télen, most viszont jött mindenki

- magyarázta

