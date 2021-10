Top 5 őszi feladatlista: súlyos árat fizetsz, ha elmulasztod ezeket

Az ősz nemcsak a kerti ágyások rendbetételének, a talaj feljavításának ideje, hanem az utolsó pillanatokban vagyunk ahhoz, hogy otthonunkat is felkészítsük a télre. Ha úgy döntesz, hogy valamilyen karbantartást végzel házadon a hideg idő beállta előtt, akkor ezeket feltétlenül csináld meg!

1. Ha eddig elmulasztottad volna: itt az ideje az éves tetővizsgálatnak

Kihasználva a melegebb, napsütéses októberi napokat, ha családi házban lakunk, ősszel mindenképpen ajánlatos egy alapos tetővizsgálatot tartani. A régi cserepek ugyanis idővel elöregednek, és ez más tetőfedő anyagokra is igaz. Azt sem árt tudni, hogy a régi cserépfedéseket legalább 15-20 évenként ajánlatos teljesen átrakatni. Ennyi idő alatt ugyanis sok cserép kifagy, eltörik, és a lécezés is gyakran alaposabb javításra szorul. Az elöregedett cserepek egyre könnyebben megrepednek, végül már előnyösebb, ha a tetőre részben, vagy teljesen új cserépfedés kerül, és akkor már érdemes cserélni, de legalábbis alaposan átnézni a lécezést. A még használható régi fedőanyag esetleg a tető egy kevésbé látható részén még felhasználható. A nagyobb javítások jelentős anyagi ráfordítást igényelnek, viszont a kisebb javításokkal nem érdemes várni. Jobb tehát megelőzni a bajt, nem pedig megvárni, míg átszivárog a rossz cserepeken az esővíz!

2. Kéménytisztítás vagy javítás

A fűtési szezon kezdetével fontos, ha eddig nem tettük meg, ellenőriztessük a kémények és a fűtőberendezések állapotát. A kémények átvizsgálása 2016. óta ingyenes, de a korábbi gyakorlattól eltérően a kéményseprő nem jön automatikusan, az egylakásos ingatlanoknál kérni kell. Ezt telefonon, vagy az erre szolgáló online felületen tehetjük meg: itt!

Ha a házba be van jegyezve valamilyen - akár másodállású - vállalkozás, akkor kötelező a szolgáltatás igénybevétele, és akkor már fizetni is kell érte. Elvileg ekkor is hívásra jön a kéményseprő, de a gyakorlat az, hogy az erre szakosodott vállalkozás szakemberei kérés nélkül is megjelennek.

Vegyestüzelésű fűtőberendezéseknél - a mellett is, hogy csak száraz, nem gyantás anyaggal tüzelünk - akár évente többször is indokolt lehet a kéménytisztítás. Aki bízik magában, ezt egy nem túl drága kéményseprő-eszközzel maga is megteheti, de ezt tényleg csak az ügyesebbeknek javasoljuk.

3. Ajtók és ablakok

Tekintve, hogy a tél a leghidegebb évszak, nem meglepő, hogy fontos otthonod megfelelő szigetelésének biztosítása. Ez általában az ablakokkal és ajtókkal kezdődik. Az olyan energiatakarékos megoldások, mint a tömítő csíkok és az ablakok záródásának a beállítása jelentősen csökkenthetik a téli fűtésszámlákat, ami hosszú távon komoly megtakarításokat jelenthet. Érdemes tehát ebből a szempontból is alaposan átvizsgálni az összes nyílászárót. Az ajtók-ablakok rossz szigetelésének oka lehet a vasalatok (pántok, zárak) elállítódása vagy meghibásodása is. Ha ilyen problémánk van, ezt ajánlatos szakemberrel megnézetni.

4. Szerszámok teleltetése

Amikor a hideg, fagyos téli időjárás közeleg és már alig akad tennivalónk a kertben, felmerül az a kérdés is: mi legyen a tároló mellett sorakozó kerti szerszámokkal, a fűnyíróval és már eszközökkel. A jó minőségű szerszámok nem olcsóak, de ha rendszeresen karbantartjuk őket, hosszú évekig jó hasznukat vehetjük.

A kerti eszközök téli karbantartása azzal kezdődik, hogy az utolsó használat után érdemes alaposan letisztítani őket.

A locsolótömlőkben ne maradjon víz, és ha van, az öntözőrendszert is szakszerűen téliesítsük.

Az utolsó őszi használatkor ügyeljünk arra, hogy a benzines fűnyíróban ne maradjon üzemanyag. A fűnyíró késeit is élesítsük, majd olajozzuk meg.

A kerti gépekről keféljük vagy töröljük le a rászáradt füvet és sarat.

A négyütemű kisgépmotorok elterjedésével ne feledkezzünk el a rendszeres motorolaj-cseréről a használati utasítás szerinti időközökben, de legalább évente egyszer.

5. Terasz téliesítése

Utolsó pillanatban vagyunk ahhoz is, hogy eltervezzük, hogyan tudjuk felkészíteni a hideg, esős őszi napokra a teraszunkat, hisz nem mindegy, hogy a drágán megvásárolt kerti bútoraink és kiegészítőink hosszú évekig bírják még a strapát, vagy vehetünk belőlük újakat tavasszal. Ugyanis jobb, ha tudjuk, hogy a kerti bútorokban is nagy kárt tehet a fagy és a csapadék, így ezek védelméről is gondoskodnunk kell.

Ha a kerti bútoraink fémből és műanyagból készültek, nyugodtan kint hagyhatjuk, ha rendesen le tudjuk takarni. Fabútorok esetén már árnyaltabb a kép: a teak- és az eukaliptuszfa nagyon masszív, így a megfelelő impregnálás és letakarás után ezeket akár kint is hagyhatjuk, míg a festett fabútorokat érdemesebb a pincébe, vagy a garázsba elpakolni, ahol biztosan nem lesz semmi bajuk

– közölte a Globero szakértője, Könyves Máté a HelloVidékkel.

A letakarás előtt érdemes letisztítani a felületeket, és ha vízzel tisztítjuk, akkor mindenképp várjuk meg, amíg megszárad, mielőtt ráterítenénk a takaróponyvát. Télre a párnákat tegyük száraz, jól szellőző helyre, fa bútorok esetében pedig évente legalább egyszer kezeljük vagy kezeltessük le a fa felületeket. Ezt megtehetjük a téliesítés előtt is ilyenkor szeptemberben, hogy tavasszal ne legyen rá gondunk, viszont mindenképp ügyeljünk arra, hogy fabútort csak teljesen szárazon takarjunk le.

Érdemes egyébként is körbejárni a keretet, és megnézni, mit felejtettünk kint. Ilyenkor már nincs szükség se a grillsütőre, se a kerti nyugágyra, de a hintát is lassan érdemes téli pihenőre, a garázsba bevinni.

5 + 1. Takarítsd ki az ereszcsatornákat

Rengeteg levél hullott rá, egy nagy esőzés, havazás és fagy után pedig nagyon könnyen el tudják dugítani a csatornát. Érdemes ezt is, még november előtt lecsekkolni!

Címlapkép: Getty Images