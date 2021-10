Mérgező lehet az otthonunk? Az egészségünk bánhatja a sok home office-t

Párologtatásra fel!

Ahogy beköszönt a hideg, rutinszerűen csavarjuk fel a fűtőtesteket otthon, sokszor bele sem gondolva abba, hogy ha nem figyelünk az otthoni páratartalomra, hosszú távon akár bajunk is lehet belőle. Egy egészséges felnőtt ember számára a 40-60 százalékos páratartalom az optimális, kisgyermekeknél azonban ez magasabb, 60-70 százalékos is lehet. A téli időszakban a rossz minőségű levegő és a szmog egyébként is hozzájárul a nyálkahártya irritációjához, a beltéri száraz levegő pedig többek között orrduguláshoz, száraz köhögéshez és szemszárazsághoz is vezethet. A fűzésszezon kezdetekor ezért érdemes beszerezni párologtatót vagy párásítót. Utóbbiba, ha illóolajat csepegtetünk, kellemes illatúvá tudjuk varázsolni a lakást, ráadásul egyes illóolajok a stressz csökkentésében is segíthetnek. Mindemellett pedig télen is érdemes odafigyelni a rendszeres folyadékpótlásra, hogy belülről is pótoljuk testünk fokozott páraleadását.

Kevesebb nedves ruha, kevesebb gond

Nincs is jobb, mint a frissen mosott ruhák illata teregetés után! Míg azonban nyáron a hőségben pár óra alatt megszárad egy adag mosás a szabad levegőn, a téli időszakban jóval több idő kell a ruhák száradásához, ráadásul a vastagabb darabokat nehéz úgy kiteríteni, hogy hamar megszáradjanak. A nedves ruhák nemcsak a hőérzetünket befolyásolják, de emelik a lakás páratartalmát, ha pedig kis helyiségben szárítunk, akár füllesztő légkört is okozhatnak. A túl nedves levegő serkenti a baktériumok szaporodását, és akár penészedést is okozhat, utóbbi pedig fontos kockázati tényezője lehet a légúti megbetegedéseknek, sőt kimerültséget és rendszeres fejfájást is okozhat. Ezek elkerülésére jó megoldás, ha mosás után szárítógépet is használunk, hiszen azonkívül, hogy nem kell várnunk, amíg a ruhák megszáradnak, nem rontjuk a lakás levegőminőségét sem. Egyes gépek akár 90 százaléknyi nedvességtartalmat is képesek kivonni a ruhákból, ezáltal biztosítják azok teljes száradását, és megszüntetik a túlzottan magas páratartalommal járó problémákat.

Óvatosan a tisztítószerekkel!

Rossz levegőt nem csak a száraz helyiségek vagy épp a túlpárásítás okozhat, hanem a beltéri légszennyező anyagok jelenléte is. Ha az illékony szerves vegyületek, úgymint tisztítószerek, oldószerek koncentrációja jelentős a lakásokban, az szintén káros lehet az egészségre, így érdemes ezek helyett természetes, környezetbarát tisztítószereket használni, valamint télen is rendszeresen szellőztetni, hogy felfrissítsük a benti levegőt.

A leghasznosabb dekoráció

Ha rendszeresen párologtatunk, szellőztetünk és a szárítógép is a napi rutin része, akkor már csak a növények vannak hátra! Ezek ugyanis nemcsak esztétikai szempontból fontos elemei egy lakásnak, hanem a levegőt is tisztítják, valamint nyugtató, stresszcsökkentő hatással bírnak. A NASA kutatásai alapján egyes szobanövények – például a vitorlavirág, a zöldike, a bambuszpálma vagy a kislevelű fikusz – különösen jó természetes levegőszűrők, ezért érdemes beszerezni őket, ha olyan dekorációs elemekkel díszítenénk a lakást, amelyek egyben hatékony légtisztítók is

