Együtt ünnepli a világ a magyarok kincsét: december 10. a Tokaji Aszú világnapja

Az aszú kizárólag a világ elsőként zárt borvidékké nyilvánított területén Tokaj-Hegyalján készül. A vulkanikus kőzetekben gazdag borvidék a Tisza és a Bodrog folyóknak köszönhetően páratlan mikroklímával rendelkezik. Ebben a különleges közegben - a más területeken szürkepenész betegséget okozó - Botrytis cinerea gomba lehetővé teszi a szőlőbogyók aszúsodását.

A nemesrothadás hatására a szemek elkezdenek töppedni, az ízek és az érett szőlő aromaanyagai koncentrálódnak, valamint kiegészülnek a botrytis okozta különleges karakterrel.

Ebből a kézzel szedett különleges alapanyagból a világon egyedülálló módszerrel készül a Tokaji Aszú. Az aszúborok az alapanyag magas, természetes cukortartalmának köszönhetően lassan erjednek. Az erjedést követően minden aszúbor, minimum 18 hónapig, hordóban érlelődik. Dacára a különleges adottságú borvidéknek és az évszázados hagyományokkal rendelkező készítési módnak, mégsem készülhet aszú minden évjáratban.

A jó bornak nem kell cégér, tartja a közmondás, azonban fontos, hogy minél többen megismerjék a nemzeti kincsünket. Szerencsére elmondhatjuk, hogy az idei év sikerekben bővelkedett itthon és nemzetközi szinten is. A Decanter World Wine Awards-on hatalmas sikert arattak a tokaji borvidék borai, amelyek közül négy platina fokozatot ért el. A Grand Tokaj két tételét, a 2014-es ötputtonyos aszút és a 2013-as Eszenciát, valamint a Patricius Borház és a Juliet Victor 2017-es hatputtonyos aszúit értékelték ilyen magasan. Ugyanígy, a hazai toplistákban előkelő helyeken jelentek meg az aszúk. Fontosak továbbá az olyan kezdeményezések, mint amit a Magyar Bor Személyesen is képvisel: az ország 6 borrégiójának 22 különböző borvidékét mutatja be, hogy szélesítse és mélyítse az ismereteket hazánk borairól.

Az aszú kincs, egy hungarikum, aminek kijár a saját ünnep. December 10-én, a Nemzetközi Aszúnapon (International Aszú Day) mindenképp töltsünk tokaji aszút poharunkba és ünnepeljük együtt ezt a ritka, különleges és egyedülálló borélményt!

Címlapkép: Getty Images