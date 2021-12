Bundáskenyér és kakaós csiga: így reggelizünk mi, magyarok

10-15 percet fordít a reggelire a legtöbb magyar, de a válaszadók egyharmada csupán 5-10 percet engedélyez magának erre az étkezésre – derül ki abból az online kutatásból, amelyet közel 800 fő megkérdezésével készített a Pek-Snack.

A kutatás szerint a magyarok 73 százaléka reggelizik. Ez jó hír, tekintve, hogy mennyire fontos étkezése a napnak az egészségünk szempontjából a reggeli. Csupán a válaszadók 4 százaléka mondta azt, hogy kizárólag hétvégente van ideje reggelizni, és csupán 3 százalék hagyja ki teljesen ezt az étkezést

- tájékoztat Antal Csaba, a Pek-Snack Kft. ügyvezető igazgatója. A cég Magyarország és Közép-Európa egyik meghatározó látványpékség-hálózata, termékei országszerte több mint 1800 partnernél és több kiskereskedelmi láncban is kaphatók, valamint elérhetők Horvátországban, Szlovákiában és Bosznia-Hercegovinában is.

A reggelizési szokásokat felmérő kutatásból az is kiderül: a válaszadók 6 százalékának csupán útközben jut ideje enni. A legtöbben otthon fogyasztják el a reggelijüket, a kutatás résztvevőinek egyharmada pedig a munkahelyén eszik először. A válaszadók több mint fele szokott otthon is reggelizni, 40 százaléknak a családjával is van lehetősége elfogyasztani a napi első étkezést, és 20 százalék a munkatársaival is gyakran reggelizik.

Antal Csaba hozzáteszi: a készen vásárolt reggelik között a kisboltban és áruházlánc üzletében beszerzett ennivaló dominál, de a válaszolók egyharmada pékségben, kávézóban is előszeretettel vásárol reggelit. A készen vásárolt reggelire a megkérdezettek közel fele 500-1000 forint közötti összeget költ, 37 százalék pedig úgy nyilatkozott: szereti 500 forint alatt elintézni a reggeli költségeit.

A magyarok túlnyomó többsége a sós reggeli híve. Sorrendben a szendvics, a sós pékáru, a húsfélék és a tojásos ételek a legnépszerűbb napindító ételek, de igazán magyaros megoldásként a lángost és a bundáskenyeret is többen felsorolták.

Ahol pedig édes a reggeli, ott a péksütemény, a gyümölcs, a müzli és a zabkása vezet. A péksütemények közül a kakaós csiga az egyeduralkodó, ezt követik a különféle ízesítésű croissant-ok, valamint a túrós, illetve a lekváros termékek. Van pedig, aki csupán egyetlen kocka csokoládéra esküszik reggel.

A megkérdezettek 44 százaléka tartja a nap legfontosabb étkezésének a reggelit, 21 százalékuk viszont máskor szeret enni a legjobban. A magyarok legfontosabb szempontjai a reggeli kapcsán az alábbiak: finom legyen, tápláló, egészséges, valamint könnyen és gyorsan elkészíthető.

