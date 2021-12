Átverős lehet az év vége a hazai boltokban: csak óvatosan a filléres bejgli-tekercsekkel

A bejglit nagyon könnyű elrontani. Elronthatjuk a tésztát, szárazzá süthetjük, lehet rossz a töltelékünk is, ráadásul rengeteg hozzávalóra van szükség egy rúd bejglihez, ami borzalmasan drága. A mák, és a dió horroráron van, hiszen csak a dió 10-12 százalékkal drágább, mint tavaly, de az inflációnak köszönhetően a liszt, a tojás és a cukor is egyre drágul. Így nem meglepő, hogy sokan megkerülve a zsebbenyúlós időpazarlást, inkább boltból vásárolnak.

Azonban nem mindegy, figyelmeztetett cikkében a Pénzcentrum, hogy hol, és milyen bejglit vásárolunk, hiszen a boltokban is rászaladhatunk a gyenge minőségű utánzatokra. Sokan nem tudják, de bizony szigorú szabályozás vonatkozik arra, hogy mi nevezhető bejglinek, és ez a Magyar Élelmiszerkönyv leírása alapján be is van határolva az. A szabályozás szerint a kész sütemény legalább 250 grammos, a tészta alapjául pedig búzafinomliszt, élesztő, só, zsiradék, cukor, tej (vagy tejpor), tojás és víz szolgál. A zsír-és cukormennyiségére is oda kell figyelni, se túl sok, se túl kevés arányt betartva. A zsíradéknak a bejgli szárazanyag tartalmának 22 százalékát, míg a cukor esetében annak 7 százalékát kell elérnie.

Előírás szerint a töltelék mennyisége legalább a késztermék 40 százalékának kell lennie, ez alatt ugyanis csak tekercsről beszélhetünk.

Ugyanakkor ez nem befolyásolja azt, hogyan kell belülről kinéznie a süteménynek, miután a bejgli készülhet sok tésztával, de akár a töltelék is lehet látványosabban több. Az viszont mindenképpen fontos, és kikerülhetetlen, hogy a bejglitöltelék fajtája a csomagoláson, valamint a termék nevében is szerepeljen.

Hol vegyünk hát bejglit? Ehhez a cikk folytatásában, a Pénzcentrumon találunk hasznos információkat!

Címlapkép: Getty Images