Berobbant az ötödik hullám: ezekben a megyékben nő a szennyvíz koronavírus-koncentrációja

Szignifikánsan megnőtt január első napjaiban a légúti tünetekkel a háziorvosokhoz forduló betegek száma, ez pedig azt mutatja, hogy szinte teljesen összeért a koronavírus negyedik és ötödik hulláma, aminek hátterében az omikron variáns gyors, robbanásszerű terjedése állhat - mondta el az Inforádiónak Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének elnöke, országos kollegiális szakmai vezető háziorvos.

Közben egyre nehezebb a praxisok dolga a differenciált diagnosztika tekintetében is.

A védőoltásoknak köszönhetően azért azt tapasztaljuk, hogy az omikron variáns esetében sokkal enyhébbek a tünetek, szinte náthaszerűek, illetve torokfájásra panaszkodnak a pácienseink. Azt is látjuk, illetve a Nyugat-Európából érkező hírekből is tapasztaljuk, hogy itt van az influenzajárvány is. Továbbra is azt szeretnénk kérni, hogy légúti tünetek esetén a betegek telefonon vagy egyéb csatornákon keresztül keresse fel háziorvosát, ne személyesen; a váróhelyeken történő fertőzést így lehet elkerülni

- figyelmeztetett Békássy Szabolcs.

Ismét emelkedik a szennyvíz koronavírus örökítőanyagának mennyisége

Az országos helyzetképet tekintve az előző hetek csökkenő, majd stagnáló eredményei után 2021 utolsó hetében enyhén emelkedő tendencia látható a szennyvíz minták átlagos SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációjában – írja honlapján közzétett heti tájékoztatójában a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az egyes városok közül emelkedő tendencia mérhető Budapest, Eger, Kaposvár és Szekszárd esetében, míg enyhe csökkenést Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém mintájánál tapasztaltak, a többi település esetében stagnál a SARS-CoV-2 örökítőanyag mennyisége. A mért koncentrációk 10 mintavételi hely esetében az emelkedett, míg 12 város esetében a mérsékelt tartományba sorolható.

