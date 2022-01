Felejtsd el a méregdrága tisztítószereket: tízezreket spórolhatsz dédanyáid praktikáival

A helyzet az, hogy a tisztítószerekkel, az antibakteriális és fertőtlenítő szerek nagyon széleskörű és aktív használatával éppen az ellenkezőjét érjük el annak, amit szeretnénk: könnyebben leszünk betegek. Használatuk hatására valóban elpusztul a baktériumok egy része – beleértve a hasznos baktériumokat is –, a maradék viszont felveszi a harcot a szerek ellen, és olyan törzsek alakulnak ki, amelyek rezisztensek lesznek az antibiotikumra is, ami a WHO szerint már világméretű probléma.

Számos kutatás szerint a modern fertőtlenítési mánia lehet felelős az asztmáért és a szénanátháért is. A túlzott fertőtlenítés miatt ugyanis lecsökken azoknak a mikrobáknak a száma, amelyek eredetileg az immunrendszert hivatottak támogatni. Ilyenkor előfordulhat, hogy olyan allergénekre ad a rendszer allergiás reakciót, amire egyébként nem lenne érzékeny

Mi a baj, úgy általánosságban a mosóporokkal?

A legtöbb mosópor fertőtlenítőszereket, foszfátot, illatosító anyagokat, mesterségesen előállított adalékanyagokat és enzimeket is tartalmaz. Az átlag magyar háziasszony ráadásul nem törődve a használati utasítással, a tisztaság fokozását remélve jóval több mosóport használ, mint amennyi szükséges. A mosópor a természetbe kerülve aztán károsítja az élővizeket, felborítja a biológiai egyensúlyt. A foszfát vízivirágzást okoz, megakadályozza, hogy a baktériumok a szennyvizekben található anyagokat lebontsák, és hasznosítható formában a talajba visszajuttassák. A bennük lévő adalékanyagok ekcémát és más bőrpanaszokat okozhatnak, más adalékanyagok szimplán mérgezőek.

Már azzal az egyszerű praktikával is sokat spórolhatunk, javíthatunk saját és környezetünk egészségén, ha felesben használjuk a mosóport más környezetkémélőbb anyagokkal, vagy a kevésbé szennyezett ruháknál nem használunk vegyszereket.De még többet is tehetünk! Ideje hát, hogy pár hasznos és pénztárcakímélő, környezetbarát megoldást mi is bevessünk! Íme, pár alternatív megoldás:

A mosószóda, vagyis a sziksó

A mosóport egy természetben is megtalálható, külsőre azonos állagú hófehér porral, a mosószódával is kiválthatjuk. Szikes talajokon, mint másutt a homok, ingyen felszedhető, másutt, 350-420 forintos kilónkénti áron beszerezhető. Igaz, nem kapható minden sarki trafikban, de internetről bárki rendelhet.

A sziksó a szakirodalom szerint remek vízlágyító, tisztító, zsíroldó hatású, ezt eleink évszázados tapasztalatai is alátámasztják. Az erősen szennyezett ruhák, felületek tisztítására is alkalmas, általános tisztítónak is használható. Környezetbarát, mert olyan körfolyamatban állítják elő, amelynek nincs káros mellékterméke. Túl nagy mennyiségben azonban a talaj szikesedését okozhatja. Ezért azokon a csatornázatlan területeken, ahol magas a talajvízszint, nem ajánlott. Másutt kiválóan helyettesítheti a foszfátos tisztítószereket.

Egy liter meleg vízben feloldott 1 evőkanál mosószóda a legszívósabb tűzhelyeket, a legzsírosabb csempét, linóleumot is tisztává varázsolja. Alumíniumedényeket viszont tilos mosni vele! Ha valaki érzékeny bőrű, gumikesztyűben dolgozzon, mert szárítja a bőrt!

A mosószóda ára (onilne webáruházban): 400 Ft /kg

Örök favorit: a natúr szappan

Legjobb mosóhatást a hagyományos, illóolajoktól és vegyszerektől mentes sima – natúr szappannal érhetjük el. Le kell reszelni, aztán még megbolondíthatjuk mosószódával is.

A natúr szappan már 290 forint/darab áron beszerezhető.

Az indiai mosódió

A natúrboltokban és online webshopokban kapható mosódió Indiából származik. A termés héjában egy saponin nevű anyag van, amely vízzel érintkezve szappanszerű anyagot képez. Vászonzsákba kell belevarrni három-négy darabot, ezzel lehet mosni. Egy kis zacskó közel hatszáz forint, de többször is lehet vele mosni. A mosódió a hagyományos mosóporokkal szemben 100%-ban természetes, biológiailag lebomló, komposztálható mosó- és tisztítószer.

A mosódió ára viszont, nem feldolgozott állapotban, szárítva 5000 forint/kg.

Jóval olcsóbb a vadgesztenye, a haza csodamosópor

A vadgesztenye és a mosódió között annyi a különbség, hogy a mosódiónak a külső héját használjuk (szaponin tartalma 13-15%), addig a vadgesztenye esetében épp ellenkezőleg: a mag barna héját eltávolítva, annak sárgásfehér belsejével lehet mosni. (Utóbbi szaponin tartalma vetekszik a mosódióéval.)

A szaponinok egyébként felületaktív anyagok, vízben rázással hab képződik belőlük, lényegében ezt a tulajdonságot használták ki az emberek a bolti mosószerek megjelenése előtt. A sütnivaló gesztenyével azonban ne is próbálkozzunk, az nem tartalmaz szaponint.

Annyi különbség van még a mosódióval szemben, hogy a vadgesztenye kilója, ha ősszel kisétálunk a ligetes erőszélre vagy a közparkba: nulla forint.

Pár nap alatt egy évre elegendő mosópor, plusz visszérkrémre való vadgesztenye összegyűjthető! Ingyen!

A HelloVidék még ősszel megírta, hogyan is készül a gesztenyés folyékony mosószer, itt a recept!

A szódabikarbóna ereje

A fehér por (nátrium-hidrogénkarbonát) nagyobb kiszerelésben patikákban is beszerezhető. Remek súrolópor, hatásában a mosószódához hasonlít, de annál gyengébben lúgos, vízben jól oldódó.

A szódabikarbóna ára (online webshopban) 315 - 470 Ft/kg

Fertőtlenítéshez és zsíroldáshoz ezt próbáld ki!

A citrom héját sem érdemes kidobni, vászonzacskóban a mosógépbe téve fehérítő hatású, ráadásul a hipoval ellentétben jó illatú lesz a ruha. A citromlét szintén fehérítőszerként, vízkőoldóként és fémtisztításhoz is használhatjuk. A tömény narancsolajat pedig, hígítás nélkül, a zsíros foltok eltávolítására ajánlják. Viszont vigyázni kell vele, mert bőrizgató és gyúlékony.

Beszéljünk az öblítőről

Az öblítés célja nem az illatfelhő, hanem a mosószer lúgos kémhatásának semlegesítése. Ezt valamilyen savas szerrel érhetjük el. Ha bolti ecetet használunk (bambusz anyaghoz nem ajánlatos, mert az hamar tönkremegy tőle!), akkor mindig biológiai erjesztésűt vásároljunk. A többi ecet ugyanis sejtméreg, metanolból és szén-monoxidból készül, több országban tilos étkezési célra használni. Az ára megegyezik a biológiai erjesztésűével, szóval csak egy címke leolvasással kerül többe a jót megvennünk. Az házi alma (vagy bármilyen gyümölcs) ecet készítéséről ITT olvashatsz bővebben.

Olcsó tipp a vízkövesedésre

Súrolópor helyett is bevethetjük az ecetet. A tippünk hozzá: tömény ecetet liszttel keverjünk össze, a pépet a vízköves felültre kenjük, és hagyjuk rajta órákig.

1 liter ecet ára (20%): 200 Ft / liter

A lefolyótisztításhoz ezt használd!

Két nagykanál szódabikarbonát szórjunk a lefolyóba, öntsünk hozzá ecetet, majd dugjuk be. Pezsegni kezd, és állítólag oldja a dugulást. A WC vízkőtlenítésének módszere pedig: a lefolyót tömény ecettel tele kell önteni, majd forró vízzel meglocsolni, és hagyni fortyogni.

Beszéljünk a folttisztításról

A bórax patikában kapható, elsősorban fertőtlenítésre használható. Ugyanazt tudja, mint a hipo. A citrom, fehér ecet, glicerin, tiszta alkohol, bórax egyébként mind alkalmasak a kárpit vagy szőnyeg foltjainak eltávolítására. A folttisztítás alapszabálya, hogy a folt keletkezése után rögtön neki kell látni annak eltakarításához. Az 90 %-os alkohol például folttisztításhoz és ablaktisztításhoz is használható.

Odakozmált az étel, ezt tegyünk

Az edényre égett szennyeződéseket súrolószer helyett kiválóan lehet homokkal ledörzsölni. Ha finnyásak vagyunk, bioboltokban vagy webáruházakban természetes ásványokból porrá őrölt súrolóport is beszerezhetünk.

Ára: 1500 Ft/450 g-tól kezdődik.

Tippek a bútorápoláshoz

Kiváló bútorápolószer a meleg tejbe mártott vászondarabka. Ugyanezt padlóra is ajánlják. A bútoron keletkezett karcolásokat világos színű fán félbevágott mogyoróbéllel, sötét faanyagon dióbéllel vagy kávézaccal dörzsöljük be! A vízfoltokat pedig étolaj és 70 %-os alkohol 1:1 arányú keverékével kezelhetjük. A bársonyhuzatot nedves szarvasbőrrel, szálirányban haladva kell tisztítani. A bőrkárpitot cipőkrémmel, tojásfehérjével vagy nyers tejjel kenegessük.

Ha mégis a bolti megoldásban hiszünk inkább

Ha mégis ragaszkodnánk a nagyipar kínálta módszerekhez, általános tanácsként fogadjuk meg: ne vásároljunk olyan szert, amelyen nincs könnyen követhető útmutató, és adagolási tanács. Minden esetben, mielőtt használni kezdjük a tisztítószert, olvassuk el tehát a használati utasítását! Vásárláskor pedig lehetőleg úgy válasszunk tisztítószert, hogy a lehető legkevesebb szintetikus vegyi anyagot, adalékanyagot (anionos, nemionos tenzid, foszfát, fehérítő...stb.) tartalmazzon – tanácsolják a környezetvédők is.

