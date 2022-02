Kőkemény drágulás jön hálószoba-fronton is: mutatjuk, mit várnak a szakemberek

Töretlen az otthonfelújítási program iránti lakossági érdeklődés, egy pár hónapja végzett felmérés szerint - de erről korábban a konyhafelújítás kapcsán ITT írt a Hellovidék 2022 végéig a háztartások 8 százaléka biztosan, 12 százaléka pedig valószínűleg él a program nyújtotta lehetőségekkel - közölte a GKI és a Masterplast közös kutatásuk eredményét. A két legnépszerűbb célként a belső terek, illetve a fürdőszobák felújítását említették, de a külső nyílászárók cseréjét és a hőszigetelési munkálatokat is nagyon sokan szeretnék elvégeztetni. A belső tereknél cél lehet a hálószoba felfrísítése és a bútorok cseréje is. Annak jártunk most utána, mire számíthat az, aki új ágyat szeretne, vagy az egész hálót modernebbre szeretné varázsolni. Mik a legújabb trendek, és mennyivel drágultak az anyagok? A HelloVidék kérdéseire az IKEA, a Praktiker és a gyáli székhelyű Ágymester manufaktúra ügyvezetője válaszolt.

Kezdjük is az egyik legégetőbb kérdéssel, mennyiből rendezhetünk be 2022-ben egy hálószobát?

A Praktiker HelloVidéknek küldött választékában komplett hálószoba garnitúra található – ezek a szettek különböző összeállításokkal és méretekkel rendelkeznek. A barkácsáruház termékkínálatában ettől függetlenül vannak egyéb, különálló termékek is, melyekkel egyedi ízlés szerint lehet berendezni a hálószobát. Az árakat tekintve egy komplett garnitúra a Praktikerben

jelenleg 156.000 és 305.000 forint közé esik.

Viszont azt is megtudtuk, elkerülhetetlen lesz az árvátozás, amely a teljes bútor szortimentet érintik és várhatóan további emelésekkel kell számolnunk.

Az IKEA is világszerte megemeli a termékeinek árát

Arra a kérdésünkre, mennyibe kerül az IKEÁ-ban egy komplex hálószobabútor, Zima Csenge értékesítési vezető azt válaszolta:

Az IKEA áruházakban arra törekszünk, hogy mindenki megtalálja nálunk a saját pénztárcájának megfelelő megoldásokat, amelyek megfelelnek az elvárásainak, élethelyzetének, ízlésének. Ágyból, matracból, gardróbszekrényekből, és a kiegészítőkből is széles a kínálatunk, többféle árkategóriát és stílust lefedve, ezzel biztosítva, hogy mindenki megtalálhassa azt, amire szüksége van.

Másrészt arra is kíváncsiak voltunk, hogy az infláció, és az elmúlt időszak alapanyag-ár emelkedése miatt mennyit drágultak a bútorok és kiegészítők az IKEA-ban, mi drágult leginkább?

Nem vagyunk immunisak azokora a makroökonómiai hatásokra, amelyekkel az üzleti vállalkozások, a kereskedők és a nagyközönség is szembesül. Ezért az IKEA világszerte megemeli a termékeinek árát. Az áremelés mértéke országról országra változik és reflektál a helyi inflációs sajátosságokra, beleértve a nyersanyagokkal és az ellátási lánccal kapcsolatos kérdéseket is. Bár nem tudunk információt adni az árkorrekció átlagos mértékéről, megerősíthetjük azt, hogy sok termékünk ára változatlan marad, de portfóliónk nagy részének ára emelkedik, összhangban a megemelkedett nyersanyagárakkal és az ellátási lánc költségeivel. Az áremelkedés néhány százalékponttól az alacsony kétszámjegyű százalékig terjed.

– közölte a HelloVidékkel Kiss Enikő kommunikációs koordinátor.

Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a háló tervezésnél?

Mit lehet elrontani egy hálószobán? Egy strapabíró ágy, egy kényelmes matrac, egy telepakolható éjjeliszekrény, kellhet ennél több? Ha csupán arra használjuk a hálót, hogy ledőljünk az ágyra éjjel, akkor is ott töltjük életünk egyharmadát, ezért sem mindegy, hogyan és mivel rendezzük be. Érdemes erre a szegletre is külön figyelmet szentelni! A HelloVidék szakemberek segítségével gyűjtötte össze a legfontosabb szabályokat, amelyeket célszerű figyelembe venni lakásod vagy házad hálószobájának berendezésekor, egyúttal adunk néhány kreatív javaslatot is:

A hálószoba a legszemélyesebb, legintimebb lakástér, kevésbé nyitjuk meg mások előtt, mint a nappalit vagy a konyhát, ez is visszatükröződik a berendezésen és a dekoráción.

A hálószoba bizony a legfontosabb helyszíne a pihentető alvásnak és nyugodt feltöltődésnek is, ennek biztosítása az irányadó szempont a lakberendezési folyamat során

–közölte a HelloVidékkel Zima Csenge, az IKEA Budaörs értékesítési vezetője, aki hozzátette, az alvás mellett a tárolás kap még jelentős szerepet, elsősorban a ruhák és kiegészítők kapnak helyet, amihez teret és eszközöket kell biztosítani.

Kialakításánál érdemes figyelembe venni a tájolást (amely lehet keleti, vagy akár északkeleti, de semmiképp se déli vagy nyugati), illetve a megfelelő szellőztethetőséget is – tanácsolta a HelloVidéknek a Praktiker. Napjaink trendje szerint a valódi hálószoba kifejezetten a pihenés és az alvás – ideális esetben 12-15 négyzetméter alapterületű – helyszíne.

Az az igazi, ha tartozik hozzá a hálóból nyíló saját fürdőszoba vagy gardrób is. A berendezések esetében pedig elmondhatjuk, hogy a franciaágyak és a komódok hódítanak, panellakások esetében pedig a kisebb hálók miatt a gardróbszekrények a jellemzően vásárolt termékek

–mondta el a HelloVidéknek a Praktiker szakembere.

A trendek azt mutatják, hogy az új építésű házaknál a hálószobához gyakran kapcsolódik egy fürdőszoba is, érdemes a berendezést stílusban, hangulatban ennek figyelembevételével kialakítani

– emelte ki Bárdos András, az IKEA Soroksár értékesítési vezetője is, de az ergonómia is egyre fontosabb tényező:

Érdemes figyelni arra, hogy az éjjeliszekrény kényelmesen elérhető legyen az ágyból is, az ágy alatti tároló könnyen kihúzható legyen, ne akadályozza semmi. Ha van gardrób a hálószobában, érdemes belső világítással ellátni, hogy ne zavarjuk a párunkat, ha más időpontban, ritmusban történik a reggeli, esti készülődés. Színek tekintetében érdemes kerülni a harsány “világító” színeket, segíti a kikapcsolódást és pihenést, ha meleg színeket használunk. LED izzók esetén is a melegebb tónusokat szoktuk ajánlani a hideg fényekkel szemben. Egyre többen használnak képeket, posztereket, vagy festményeket a hálószobában is. Fontos változás volt az elmúlt 2 évben: az otthon fogalma felértékelődött, hiszen lényegesen több időt töltenek itt az emberek, mint korábban. Így a komfort iránti vágy és az érzékekre való pozitív hatás lényegi változáson ment át. Minden helyiség és élettér az otthonon belül fontosabb szerepet kapott, így az igények is megváltoztak. Jobban odafigyelnek az emberek arra, hogy olyan környezetet alakítsanak ki maguk körül, amiben jól érzik magukat, ahol feltöltődhetnek, ahol olyan impulzusok, ingerek érik őket, amik serkentik vagy nyugtatják az érzékeket.

– emelte ki az IKEA Soroksár értékesítési vezetője.

Hogyan rendezzük be, milyen színeket használjunk, mik most a trendek?

A hálószoba falak festéskor a kellemes bézs szín vált jellemző trenddé – mondta a HelloVidéknek a Praktiker szakembere, aki hozzátette, hogy a lakásukat berendezők inkább szellősebben, kevesebb bútorral rendezik be a hálószobákat – jellemzően tükrök nélkül. Az ülőeszközök fejtámlája mögötti részt egyre többen tapétázzák. A bútorok színében pedig az arany tölgy válik meghatározóvá.

Legyen fából, vagy választhatunk lamináltlapból készült bútort is?

Akár a fából, akár a lamináltlapból készült bútor is egyaránt jó választás a Praktiker szerint, azonban mindkettőnél fontos a folyamatos karbantartás és az ápolás. A kedvezőbb árú laminált bútorlap sérülékenyebb, ellenben az igazi fából készült bútorok sokkal tartósabbak, viszont megfontoltan kell őket kiválasztani, mert az áruk magasabb és stílusuk nagyon meghatározott. A vállalkozó kedvűeknek érdemes lehet ecsetet ragadni, és festékekkel az új dizájn irányzatok szerint újragondolni a bútorokat.

Nagyon népszerűek a többfunkciós, ún. kanapéágyak

Az anyagnál fontosabb az ágy mérete, amit a személyes preferencia határoz meg – emelte ki Bárdos András, az IKEA Soroksár értékesítési vezetője, aki még hozzátette:

Úgy látjuk, egyre népszerűbbek a kínálatunkban a nagy, 180x200cm-es franciaágyak, de a többség továbbra is a 160x200- as ágyakat választja. A magyar piacon sokan küzdenek helyhiánnyal, sok lakásban a nappali és háló funkciók egy helyiségre korlátozódnak, ezért nagyon népszerűek a többfunkciós, ún. kanapéágyak, kinyitható kanapék. Azt is fontos átgondolni, mekkora szükségünk van ágy alatti tárolásra, és ilyen szemmel megnézni az ágyakat és a hozzájuk illő tárolólehetőségeket. Az ágyak trendjénél észrevehető, hogy a nyugati példát követve, a kontinentális ágyak, kárpitozott -ágy alappal rendelkező ágyak iránti igény is egyre nő.

Milyen matracot válasszunk?

A matrac (és a párna) kulcsfontosságú az egészséges és jó alváshoz, így először is fontos az önismeret: milyen pozícióban alszunk leginkább? -Van-e bármilyen panaszunk, ami megzavarja az éjszakai pihenést vagy reggel kellemetlenséget okoz? A megfelelő matrac mindenki számára mást jelent, valaki a keményet, van aki a puhább fekvőfelületet preferálja. Ami a legfontosabb, hogy minden esetben ki kell próbálni a matracot vásárlás előtt

– tanácsolta Zima Csenge, az IKEA Budaörs értékesítési vezetője, aki még hozzátette:

Sok vásárló keresi a “legjobb” matracot. Ez mindenki számára más és más. A legjobb matrac az, ami az egyén kényelmét és pihenését leginkább szolgálja. A matrac esetében a legfontosabb, hogy megfelelő alátámasztást biztosítson. Egy vásárlás során nagyon nehéz ezt egyedül megítélni, ezért segítenek matracszakértő kollégáink vagy online matractervezőnk. Az, hogy a matrac jó választás volt, leginkább használat közben igazolódik majd be, ezért biztosítunk 90 napot a kipróbálásra. Fontos kiegészítő lehet a fekvőbetét, mely segíthet a pihentető alvásban, komfortérzetben, fontos eleme ez például a kontinentális ágyaknak, illetve ha egy pár esetén a két fél között nagy a súlykülönbség. Minden esetben ajánlani szoktuk a matracvédő funkciót, ami nagyban hozzájárul a higiéniás faktor erősítéséhez, illetve, hogy matracunk a lehető leghosszabb ideig legyen hű társunk.

A Praktiker szakembere szerint matracok esetében: minél keményebb annál jobb. A franciaágyak esetében a legjobb, ha mi magunknak választunk keménységi fokozatot – vagy akár a párunknak is külön. Jó megoldás lehet az osztott matrac is.

Újra trend a tömörfa – vele a természetesség

Czotter András még édesapjától vette át az asztalosipari vállalkozást, amiből létrejött az Ágymester Manufaktúra. Így közel ötven éves a Gödön működő családias kisüzem. Jellemzően ágyakat és belevaló matracokat gyártanak, egyik fő specialitásuk a gyerekágy, de felnőttek számára is készül itt hálószobabútor. Czotter András a hálószoba kapcsán a legújabb trendek közt első helyen azt említi, hogy Covid-járványtól függetlenül trend lett a természetbarát megoldások keresése. Előtérbe kerültek a hazai, környezetkímélő alapanyagok:

Ha ágyról van szól akkor is egyre többen keresik a környezetbarát megoldásokat. Mi is olyan ágyakat gyártunk, tömörfából, amik hosszú távon is minőségállóak, környezetkímélő technológiával készülnek, felületkezelésben is például a lakkot kiváltottuk egy saját fejlesztésű méhviaszbalzsammal.”

– emelte ki a szakember, aki még hozzátette, dizájnban azonban azt tapasztalja, hogy a magyar formakultúra komoly – 10-15 éves – lemaradásban van. Készítenének modernebb ágyakat is, de ezeket kevésbé keresik, a többség, ha ágyról van szó, praktikumot akar – nem az extrákat.

Az ágymatracoknál az alapanyagok egy részét is hazai termelőknél maguk gyártatják, kenderből és lenből a lepedőanyagot is. A pamutszínezéssel is felhagytak, mert az is hatalmas környezeti szennyezést jelent. Sőt, emelte ki Czotter András – még fehér lepedőt sem készíttetnek, mert az a legdurvább beavatkozás, meghagyják inkább a pamutot natúr színében.

Czotter András, az Ágymester Manufaktúra ügyvezetője szerint a jó matrac az, ami megfelelő sűrűségű és természetes alapanyagból készült, és van belső huzata. Fontos, hogy a külső huzat könnyen levehető és tisztán tartható legyen, és hogy az alapanyagok minél kisebb keresztmetszetűek legyenek.

Ha egy gyermekmatracot olcsó alapanyagból vastagra méreteznek, az megváltoztatja az ágykeret arányait, feleslegesen több faanyag kell hozzá. A gyerekmatracnak bőven elég 10-12 cm, felnőtt matracnak, súlytól függően 18-24 cm.

– tette hozzá.

Az ágykeretnél a szakember szerint az a fontos, hogy legyen masszív, könnyen szétszerelhető, bírja a terhelést, érdemes tömörfából készíteni, mert az utólag is javítható, átalakítható.

Czotter András még elárulta, náluk egy jó gyerekágy 50 ezer forintnál, egy jó gyerekmatrac 30 ezer forintnál, egy jó felnőtt ágy 100 ezer forintnál, egy jó felnőtt matrac szintén 100 ezer forintnál kezdődik. Az áraikat próbálják tartani, annak ellenére is, hogy a faanyag az utóbbi évben jelentősen megdrágult.

Mit tároljunk a hálószobában?

Az ágy mellett a legtöbb hálószobában gardróbszekrény található még, illetve éjjeliszekrényt, kisebb komódot vagy fésülködőasztalt szoktak a vásárlók keresni – közölte Bárdos András, az IKEA Soroksár értékesítési vezetője. A szoba méretétől és az ellátott funkcióktól függően kerülhet bele könyvespolc, olvasófotel vagy íróasztal és szék.

Azoknál a családoknál, ahol nemrég kisbaba született, előfordul, hogy az ő ágya és pelenkázója, szekrénye is bekerül a hálószobába. Egyre gyakoribb, hogy elektronikai készülékek töltését is a hálószobában végzik, emellett TV használatára is látunk példát. A hálószoba ideális funkcióját a pihenésnek tekintjük, így azt javasoljuk, hogy az ilyen eszközök használatát és töltését lehetőség szerint ne itt végezzük. Amennyiben ez mégis elengedhetetlen számunkra, akkor törekedjünk arra, hogy a konkrét alvási periódusban az elektronikai eszközök teljesen kikapcsolva, illetve kellő távolságra legyenek tőlünk, hogy ne zavarják a pihentető alvást.

– hangsúlyozta az IKEA szakembere.

A Praktiker viszont a kiegészítő hálószobabútorok kapcsán azt emelte ki, hogy mára egyértelmű trend, hogy az ágyneműtartó elavult.

A felgyorsult világban egy szép ágytakaró gyors megoldás reggel, mindent elrejt, díszpárnákkal elrendezve pedig sajátos luxus enteriőrt is idézhetünk vele.

– közölte a Praktiker.

Milyen a jó világítás a hálóban?

A Praktiker szakembere szerint a hálószobákban a lágy melegfényű világítás a legmegfelelőbb megoldás az esti pihenéshez, melyet irányított fényű lámpákkal és/vagy mennyezeti lámpákkal lehet elérni. A fény erőssége dimmelhető fényforrásoknál, lámpáknál szabályozható, melyek akár távirányítóval vagy mobiltelefonos applikációkkal vezérlehetők. A fényerősségen túl az okos lámpákkal, fényforrásokkal RGB színekkel is hangulatossá tudjuk tenni a teret.

Az IKEA szerint mind minden helyiségben, így a hálóban is szükség van általános, az egész szobát megvilágító fényre:

A nyugodt pihenés érdekében a melegebb tónusokat szoktuk ajánlani a hideg fényekkel szemben. Emellett az attól függően, milyen funkciókat lát el a szoba a pihenésen kívül, szükség lehet világításra az esti olvasáshoz, reggeli és esti átöltözéshez (ezt biztosíthatjuk a gardróbszekrény belső világításával), illetve ha fésülködőasztal vagy munkaállomás található a hálószobában, annak a megvilágításáról is gondoskodni kell. Egyre több vásárló érdeklődik az okos rendszerek iránt, amelyekkel egy gombnyomásra szabályozható a fények erőssége, melegsége ahhoz igazodva, éppen milyen tevékenységbe kezdünk.

– nyilatkozta a HelloVidéknek Zima Csenge, az IKEA Budaörs értékesítési vezetője, aki még hozzátette, hogy az alvásélmény teljessé tétele érdekében a párna, paplan és ágynemű választása is a folyamat része, illetve a megfelelő matracvédő, mely szintén hozzájárul a pihentető alvás megfelelő feltételeinek kialakításához. Emellett a zavartalan alvásra hangolódáshoz fontos a megfelelő, nyugodt közeget teremtő világítás, illetve a zavaró éjszakai fények és zaj (például az elhaladó autók zajának) kiszűrése függönyökkel, redőnnyel.

Címlapkép: Getty Images