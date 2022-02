Ezt eszi reggelire minden nap a legtöbb magyar: nem is sejtik, mennyire egészségtelen

Egy korábban megjelent cikkben Dr. Romain Cadario a rotterdami Erasmus University és Dr. Carey Morewedge, a Boston University Questrom School of Business munkatársa egy héten át vezetett étkezési naplókat vizsgáltak. A naplók tartalmának összesítése után rájöttek, hogy a válaszadók 68 százaléka ugyanazon a héten legalább kétszer ette ugyanazt a reggelit, illetve az esetek kilenc százalékában ismételte meg ugyanazt a vacsorát.

Mit jelent ez az egészségünkre nézve?

A pszichológiai oldalról Morewedge azt írta, hogy étkezéseinkkel kapcsolatban lehetnek "hedonikus" vagy "haszonelvű" céljaink. A hedonikus célok azok, amelyek arra késztetnek bennünket, hogy olyan ételeket keressünk, amelyek kellemesebbek, míg a haszonelvűek egészséges vagy kényelmes ételeket keresnek – még akkor is, ha nem ezek a legizgalmasabb vagy legkielégítőbb választások.

Morewedge azt mondta, hogy ez valószínűleg biológiai és pszichológiai tényezők kombinációjának köszönhető. Elmagyarázta, hogy mivel az emberek „a legtöbb energiával reggel rendelkeznek”, így előfordulhat, hogy délelőtt, gyorsan elkészíthető, kevésbé izgalmas ételeket választanak. Az a tény, hogy rohanunk reggelente - menni kell a munkahelyünkre, elvinni a gyerekeket az iskolába, vagy mindkettő - azt jelenti, hogy egyszerűen könnyű, gyors és hatékony ételeket akarunk enni reggelente.

Az étkezési naplók mindegyike feltárta, hogy hajlamosak vagyunk "haszonelvű célokat követni" reggelinél, miközben nagyobb valószínűséggel fogyasztunk kellemesebb ételeket ebéd vagy vacsora közben. Ez alól a szabály alól kivételt képeztek a hétvégék, ami logikus: sokunknak több ideje van a reggeli elkészítésére és elfogyasztására szombaton vagy vasárnap, mint mondjuk a hét közepén. Cadario és Morewedge azt is megjegyezte, hogy a reggeli ételeket általában elég unalmas szavakkal írták le a résztvevők a naplókban. Viszont az ebédre vagy vacsorára elfogyasztott ételeket sokkal nagyobb valószínűséggel írták le az "örömhöz kapcsolódó szavakkal", mint például ízletes, sós vagy finom.

A szakemberek szerint nem feltételnül rossz az, ha legtöbbször ugyan azt reggelizzük. Ehhez persze az szükésges, hogy, ha ezeket az ételeket a lehető legegészségesebb módon készítjük el, figyelve az alapanyagokra, fűszerekre stb.

Ha találunk egy tápláló, könnyed és finom reggelit, és ezt elkészítjük néhányszor a héten, a lehető legegészségesebb módon, akkor ez egy jó szokássá válhat. Így ez lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsan összedobjuk a reggelinket, illetve, hogy táplálóan és egészségesen étkezzünk reggelente

- írja Morewedge.

Mit eszik reggelire a legtöbb magyar?

Ahogy arról már beszámoltunk, egy korábbi online kutatásból - amelyet közel 800 fő megkérdezésével készített a Pek-Snack -, hogy 10-15 percet fordít a reggelire a legtöbb magyar, de a válaszadók egyharmada csupán 5-10 percet engedélyez magának erre az étkezésre.

A kutatás szerint a magyarok 73 százaléka reggelizik. Ez jó hír, tekintve, hogy mennyire fontos étkezése a napnak az egészségünk szempontjából a reggeli. Csupán a válaszadók 4 százaléka mondta azt, hogy kizárólag hétvégente van ideje reggelizni, és csupán 3 százalék hagyja ki teljesen ezt az étkezést

- közölte Antal Csaba, a cég ügyvezető igazgatója.

A reggelizési szokásokat felmérő kutatásból az is kiderül: a válaszadók 6 százalékának csupán útközben jut ideje enni. A legtöbben otthon fogyasztják el a reggelijüket, a kutatás résztvevőinek egyharmada pedig a munkahelyén eszik először. A válaszadók több mint fele szokott otthon is reggelizni, 40 százaléknak a családjával is van lehetősége elfogyasztani a napi első étkezést, és 20 százalék a munkatársaival is gyakran reggelizik.

Antal Csaba hozzátette, a készen vásárolt reggelik között a kisboltban és áruházlánc üzletében beszerzett ennivaló dominál, de a válaszolók egyharmada pékségben, kávézóban is előszeretettel vásárol reggelit.

A készen vásárolt reggelire a megkérdezettek közel fele 500-1000 forint közötti összeget költ, 37 százalék pedig úgy nyilatkozott: szereti 500 forint alatt elintézni a reggeli költségeit.

A magyarok túlnyomó többsége a sós reggeli híve. Sorrendben a szendvics, a sós pékáru, a húsfélék és a tojásos ételek a legnépszerűbb napindító ételek, de igazán magyaros megoldásként a lángost és a bundáskenyeret is többen felsorolták.

Ahol pedig édes a reggeli, ott a péksütemény, a gyümölcs, a müzli és a zabkása vezet. A péksütemények közül a kakaós csiga az egyeduralkodó, ezt követik a különféle ízesítésű croissant-ok, valamint a túrós, illetve a lekváros termékek. Van pedig, aki csupán egyetlen kocka csokoládéra esküszik reggel.

A megkérdezettek 44 százaléka tartja a nap legfontosabb étkezésének a reggelit, 21 százalékuk viszont máskor szeret enni a legjobban. A magyarok legfontosabb szempontjai a reggeli kapcsán az alábbiak: finom legyen, tápláló, egészséges, valamint könnyen és gyorsan elkészíthető.

Mi az: gyors, tápláló és egészséges? Hát a zab!

Manapság az egyik legnépszerűbb reggelinek a zabkása számít: aki rendszeresen sportol, vagy odafigyel az egészséges táplálkozásra, az gyakran készíti reggelire. A zab, pehely formája pedig egyre népszerűbb, hiszen olcsó, sokféleképp variálható reggeli gyanánt is, nem mellékesen pedig rengeteg remek hatása van.

Szakemberek szerint hazánk étkezési szokásait figyelembe véve érdemes lenne növelni az étrendben betöltött súlyát, mivel rendkívül egészséges, és rendszeres fogyasztása számos hosszú távú előnnyel jár.

A zab egyik legfőbb tulajdonsága, hogy tápanyag-összetétele rendkívül kiegyensúlyozott. Kiváló rost- és szénhidrátforrás, az egyik fontos poliszacharidja a béta-glükán. Más gabonákhoz képest több fehérjét és zsiradékot tartalmaz, valamint fontos vitaminok és ásványi anyagok találhatók benne.

Vizsgálatok azt mutatják, hogy a zab számos egészségügyi előnnyel rendelkezik:

Tovább tart a jóllakottságérzés, így kiváló táplálék lehet a fogyókúra során.

Hozzájárul az alacsonyabb vércukorszint megtartásához.

Természetes értágító hatása van, így csökkentheti a vérnyomást.

Csökkenti a koleszterinszintet, így segíthet a szívrohamok és a stroke kialakulásának megelőzésében.

Segíthet a székrekedés tüneteinek javításában is.

Hogyan használjuk fel?

A zabkása, zabpehely ára nagyon kedvező, így nem is meglepő, hogy egyre kedveltebb alapanyag. Ráadásul remekül variálható: gyümölcsökkel, zöldségekkel, sőt hússal is fogyasztható. Vásárlás előtt viszont mindenképp nézzük meg, hogy a kiválasztott zabpehely mindenképp natúr legyen, mert a legtöbb tasakos verzió hozzáadott cukrot, aszalványokat, magvakat is tartalmazhat. Most pedig lássuk, mire használhatjuk fel a zabpelyhet!

A zabkása a legismertebb formája, amelyet vízben, tejben megfőzünk, majd bármivel ízesíthetjük, legyen az gyümölcs, zöldség, mogyoróvaj vagy akár zsírszegény kakaópor.

Hús panírozására is kiváló: ha apró szemű zabot használunk, helyettesíthetjük a panírmorzsát.

Habarás helyett is remekül helytáll: pár evőkanálnyi zabpehely még az étel rosttartalmát is fokozza.

A reggeli rántottához vagy omletthez keverve nem csak a letapadást gátoljuk meg, de még a megfelelő szénhidrátmennyiséget is biztosítjuk!

Bármilyen típusú lisztet helyettesít, és ehhez még a drágább zabpehelylisztet sem kell megvenni: sima aprítógépben lisztes állagúra őrölhetjük a zabpelyhet is.

