Ez az ital átformálhatja a magyarok étkezését: így kerül rizs a gyümölcsléhez

Az RTL Klub Cápák között című műsorának pénzügyi mentoraként a K&H minden évben díjazza azt a vállalkozást, amely egyediségével és szakmai hozzáértésével talál megoldást a fogyasztói igényekre. „Olyan vállalkozókat keresünk évről évre, akik vagy az úttörő ötletük által, vagy a már létező megoldások újragondolásával képesek valami innovatívat alkotni. Emellett azt is fontosnak gondoljuk, hogy ezek az innovációk a fenntarthatósághoz, az élhetőbb jövő építéséhez is hozzájáruljanak, így az idei évben ezt a szempontot is figyelembe vettük a kiválasztás során.

A tíz jelöltünk közül azért a Ricely lett a végső győztes, mert a hazai termelőktől származó rizsből készülő termék egyedülállósága és melléktermékmentes gyártása mellett a tulajdonos szakmai alázata és a saját vállalkozásába vetett hite meggyőzött minket

- mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője a K&H az innovációért és fenntarthatóságért különdíj nyertesének kiválasztása kapcsán.

Hogy kerül a rizs a gyümölcshöz?

Valentinyi Fruzsina vállalkozásának terméke olyannyira egyedi és különleges, hogy teljesen átalakíthatja egy mindennapi tevékenységről, az étkezésről alkotott elképzeléseket.

A Ricely ugyanis egy rizsalapú, vegán, adalékanyag- és allergénmentes, gyümölcsös ital, amely magas szénhidráttartalmának köszönhetően még akár a főétkezést is helyettesítheti, vagy természetes, tápláló, húsmentes alternatívát kínálhat a snack- és gyorsételek kiváltásához.

Fruzsina az itthon ritkaságnak számító, rizstermeltetéssel foglalkozó családi vállalkozásukat kibővítve, a meglévő tudást felhasználva, majd beépítve a működésbe tudott innovatív megoldást találni, amely újszerűsége mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe veszi.

Az egyre inkább a természetes, vegán irányba mutató fogyasztói igényekhez alkalmazkodva a Ricely csomagolása környezetbarát és újrahasznosítható, az alapanyagként felhasznált rizs, melynek szárításához geotermikus energiát használnak, hazai termelőktől származik, így a szállításakor kevesebb károsanyag kerül a levegőbe. Emellett az italok gyártása során melléktermék sem keletkezik.

Tudatos választás az élelmiszerüzletek polcairól

A K&H különdíjának elnyerése mellett, a Ricely a Hungaricool by SPAR termékverseny nyertesei közé is bekerült, így már háromféle ízkombinációban találkozhatunk vele az áruházlánc polcain.

Programunk, a legtehetségesebb magyar kisvállalkozásokat, ötleteket és startupokat karolja fel. A kezdeményezés tovább erősíti törekvéseinket, hogy innovatív magyar áruk kerülhessenek a polcainkra és ösztönözzük a hazai termelőket a további fejlesztésekre. Célunk, hogy ne vesszen el egyetlenegy olyan jó ötlet, üzleti gondolat sem, amely tovább színesítheti a hazai vásárlóknak kínált termékpalettát, miközben megélhetést nyújt kisvállalkozóknak, családi gazdaságoknak

- mondta Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A K&H az idei évtől a termékverseny nyerteseinek pénzügyi mentora is, így szakértelmével erősíti a vállalkozások pénzügyi tudatosságát, finanszírozási megoldásaival pedig támogatja az innovatív ötletek megvalósítását.

A K&H különdíjával járó 1 millió forint értékű mentorprogram abban fog segíteni Fruzsinának, hogy egy olyan pénzügyileg is tudatos marketingkampányt állíthasson össze, amely országos szinten meg tudja ismertetni a vásárlókkal a termékeit. „Hiszek benne, hogy a tudatosan felépített marketingstratégia segíteni tudja a szintlépést, amit a műsorban való szereplés és az egyik legnagyobb hazai élelmiszerlánc üzleteibe történő sikeres termékbevezetés elindított!” – hangsúlyozta Valentinyi Fruzsina, a Ricely tulajdonosa.

Címlapkép: Getty Images