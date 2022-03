A legkisebbeket is bevonták a méhek megmentésébe: Rúzsa Magdi is ott volt a zsűriben

Kihirdették a Tehetsz méh többet! program országos rajzpályázatának eredményét. A december végén meghirdetett felhívásra a várakozásokat jóval felülmúlva, 6 országból 6289 pályázat érkezett 468 település 707 óvodájából, elsősorban kistelepülésekről, de városokból és Budapestről is. Minden magyarországi megyéből küldtek be rajzokat, valamint 40 határon túli – horvátországi, szerbiai, szlovákiai, romániai, ukrajnai – településről - írták a sajtóközleményben.

A tíz fődíjas és a tíz különdíjas rajz készítői között is van községi és városi óvodába járó kisgyermek, az ország legkülönbözőbb pontjairól, tizenkét megyéből és a határon túlról is, Dunaszerdahelyről és Ógyalláról.

A képeket biológus, méhész, művész, valamint a Tehetsz méh többet! program elkötelezett alapítói, támogatói és a kampány nagykövete, Rúzsa Magdi értékelték. A tíz fődíjas rajzot készítő gyermek óvodája a teljes évi mézszükségletét, száz-száz kilogramm magyar termelői mézet nyert. A tíz különdíjas képet készítő óvodás csoportja egy-egy méhcsaládot fogadhat örökbe, valamint ötszáz-ötszáz méhes foglalkoztató füzetet is kap. Ezen felül bárki szavazhat tíz alkotásról a Tehetsz méh többet! program Facebook-oldalán április 1–10 között, az első öt egy-egy kreatív edukációs méhkaptárt nyer. Mindezeken túl a kampányt támogató cégek, intézmények is felajánlottak nyereményeket, amelyeket április 11-étől hoznak nyilvánosságra a közösségi oldalon.

A vártnál jóval nagyobb részvétel, a határon túli intézmények aktivitása, valamint a gyermekeket támogató szülői és nevelői összefogás a pályázat kiíróit is meglepte, ezért a korábbi tervekkel ellentétben nemcsak a győztes alkotásokat, hanem mind a 6289 rajzot bemutatják a Magyar Természettudományi Múzeumban decemberig, havi váltásban, a beporzók munkáját áttekintő kiállításhoz vezető folyosón.

Az országos rajzpályázatot decemberben hirdette meg a Tehetsz méh többet! program.

A beporzók szerepének tudatosítása mellett az is cél volt, hogy a mézre mint fontos tápanyagra ráirányítsák a figyelmet. A pályázat fődíja, az összesen tíz mázsa méz is erre szolgál. A tízezer fő alatti magyarországi kistelepüléseken működő óvodákat közvetlenül is megkeresték a pályázati felhívással. Emellett ingyen eljuttattak nekik összesen tízezer mesekönyvet és százezer színező foglalkoztatófüzetet. A 2406 intézmény Várszegi Adél Zümmögés erdőn-mezőn – Bolyhos és Szofi kalandjai mesekönyvét és a hozzá tartozó, Zümmögés erdőn-mezőn – játékos fejtörők ovisoknak foglalkoztatófüzeteket kapta meg.

A minden várakozásunkat felülmúló érdeklődés azt jelzi, hogy a gyerekek már óvodás korban is fogékonyak a fenntarthatóság témájára, és saját eszközeikkel tenni szeretnének a természet védelméért. Nekünk, felnőtteknek az a feladatunk, hogy tanítsuk őket, és élhető környezetet hagyjunk rájuk

– mondja Rúzsa Magdi énekes, a kampány nagykövete.

A Tehetsz méh többet! program és a kampány szervezői tavasszal személyesen viszik el a díjakat valamennyi óvodádba.

A fődíjas pályázatok



· Alsópáhoki Szivárvány Óvoda, Alsópáhok, „Méhek lakóhelye”, Molnár Milán,



· Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bátaszék, „Barátaink a méhek”, Schultz Helena, Galla Bende,



· Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium Szent Balázs Óvoda, Tamási, „Méhek zümmögnek a kertünkben”, Takács Blanka, Balogh Blanka, Lezsák Zsolt,



· Cifrakert Óvoda, Szabadbattyán, „Méhecskék a virágos réten”, Fekete Zoé Anna,



· Kastélykerti Óvoda és Mini Bölcsőde Vajda Péter Telephelye, Vanyola, „Cseresznyés kert” Kardos Endre,



· Lébényi Óvoda és Bölcsőde, Lébény, „Kedvencünk a napraforgó”, Makrai Gréta (Cica csoport),



· Materská škola – Óvoda Komenského ulica, Szlovákia, Dunaszerdahely, Póda Natália



· Péri Vadvirág Óvoda, Pér, „Tánc a kaptár körül”, Tháler Léna,



· Szentesi Felsőpárti Óvoda, Szentes, „Mi lenne velünk méhek nélkül?” Maci csoport,



· Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda és Mini Bölcsőde, Zalaapáti, „Méhecskecsalád” Kletner Adél.



A különdíjas pályázatok



· Alsópáhoki Szivárvány Óvoda, Alsópáhok, „Méhek a virágok között” Cseszneki Petra,



· Brunszvik Teréz Óvoda, Martonvásár, „Virágpor gyűjtés”, Virág Zsóka Lara,



· Celldömölki Városi Óvoda, Celldömölk, „Méhek zümmögnek a kertünkben”, Vackor csoport,



· Csengerújfalú Mesevilág Óvoda, Csengerújfalu, „Méhek zümmögnek a kertben”, Márton Marcell, Máté Tamás, Pintye Vanda, Zsiga Lilla, Zsiga Panka,



· Csillagszem Óvoda, Pátroha „Ha nem lennének méhek, nem lenne alma”, Paluska Ferenc,



· Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Szlovákia, Ógyalla, „Méhek zümmögnek a kertünkben”, Kovács Alisa,



· Nyírvasvári Óvoda és Bölcsőde, Nyírvasvári, „Méhek zümmögnek a kertünkben”, Őzike csoport,



· Rákosmenti Hófehérke Óvoda, Budapest, „Méhek zümmögnek a kertünkben”, Béka csoport,



· Táborfalvai Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, Táborfalva, „Méhek zümmögnek a kertünkben”, Béni Elena,



· Újkenézi Mesevár Óvoda és Konyha, Újkenéz, „Méhek zümmögnek a konyhában”, Jármi Flóra Zara.



A zsűri tagjai



· Vida József, a Tehetsz méh többet! program alapítója,



· Bernert Zsolt, a Magyar Természettudomány Múzeum főigazgatója,



· Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke,



· Hollósi Dávid, a Takarékbank és a Magyar Bankholding agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója,



· Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője,



· Rúzsa Magdi, a Tehetsz méh többet! program nagykövete,



· Várszegi Adél, a Bolyhos és Szofi mesekönyv írója,



· Beer Júlia, a Pressinform ügyvezető igazgatója.

