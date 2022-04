Súlyos népbetegség szedi áldozatait itthon: sokan nem tudják, pedig egyszerű a védekezés

Mivel a krónikus betegségek kialakulása jelentős részben közös kockázati tényezőkre vezethető vissza, célzott egészségügyi programokkal közülük sok elkerülhető lenne. Ahogy a Központi Statisztikai Hivatal elemzésében írják, a megfelelő kezeléshez való egyenlőbb hozzáférés mind szélesebb körben való biztosítása jelentős mértékben javítaná az Európai Unió országainak egészségügyi, valamint gazdasági helyzetét. A keretstratégia szerint cél a betegségteher túlnyomó részét adó, jelentős mértékben az életmóddal összefüggő krónikus, nem fertőző megbetegedések számának csökkentése. Egyéni szinten ehhez többek között az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, illetve a prevenciós programokon és szűréseken való részvétel járulhat hozzá.

A KSH adatai szerint a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 éves és annál idősebb korosztály tízezer lakosra jutó megbetegedéseinek nagysága, illetve sorrendje nemenként, korosztályonként és területileg is eltér. A leggyakoribb megbetegedések a keringési rendszer betegségei, közülük első helyen a magasvérnyomás-betegség áll.

A háziorvosok morbiditási (betegségek előfordulására vonatkozó) jelentései alapján a magasvérnyomás-betegség tízezer lakosra jutó száma az elmúlt 18 évben a 19 évesek és annál idősebbek körében 80%-kal nőtt (2001-ben 2214, 2019-ben 3980 volt a megbetegedések száma). 2019-ben a férfiaknál 3735, a nőknél 4198 megbetegedés jutott tízezer lakosra.

Az idősebb korosztályokban rendre gyakoribb a magasvérnyomás-betegség előfordulása, mint a fiatalabbakban, 2019-ben a 19–24 évesek körében 314, míg a 75 éves és annál idősebb korosztályban már 9203 a tízezer lakosra jutó megbetegedések száma.

A legjelentősebb különbség a 25–34 és a 35–44 éves korosztály között van, az utóbbiban 2,3-szer magasabb a magas vérnyomásban szenvedők aránya. A régiók közül Dél-Dunántúl és Dél-Alföld értékei haladják meg leginkább az országos átlagot. További jelentős megbetegedések a felnőtt lakosság körében az ischaemiás szívbetegség, a cukorbetegség és az asztma.

Sokkal többet tehetünk ellene, mint azt gondolnánk

Ilyesztő lehet szembesülni azzal, ha az orvos magas vérnyomsát diagnosztizál nálunk. Szerencsére számos módszer létezik arra, hogy mi magunk is, csökkenteni tudjuk. Ehhez viszont első lépés egy szakemberrel való konzultáció, ezután jöhetne a kisebb-nagyobb változtatások a mindennapi életünkben.

Az egyik ilyen lehetőség, ha megváltoztatjuk étkezési szokásainkat. Például az egyik legjobb étel, amelyet magas vérnyomás esetén ehetünk, a zsíros hal. Fontos megjegyezni, hogy a zsíros hal nem csodaszer, amely automatikusan csökkenti a vérnyomást, de hasznos tápanyagokkal szolgálhat a magas vérnyomás kezelésében. Összességében elmondható, hogy a vérnyomás csökkentése egészséges táplálkozási szokásokat, jelentős életmódbeli változtatásokat és gyakran gyógyszeres kezelést is igénylő folyamat.

A zsíros halak, amelyek leggyakrabban lazacot, makrélát, szardíniát és heringet jelentenek, bizonyítottan kiváló választás, elsősorban az omega-3 zsírsavak magas koncentrációja miatt. Az omega-3 zsírsavak egyfajta esszenciális zsírok. Ez azt jelenti, hogy más típusú zsírokkal ellentétben, amelyeket a szervezet képes önmagában előállítani, az omega-3-t élelmiszerekkel vagy táplálékkiegészítők formájában tudjuk a szervezetbe juttatni. Ennek egyik legelterjedtebb és leghatékonyabb módja a halfogyasztás, a másik pedig a halolaj fogyasztás.

Aki szívesen fogyasztana halat a fentebb említett fajtákból, annak érdemes a piacokra kilátogatni és körbenézni a halboltokban is, hiszen itt mindig friss áruval találkozhat. Az, aki nem ismeri még ezeknek a halaknak az ízét, inkább vásároljon a nagyobb áruházak kínálatából. Most annak jártunk utána, hogy mennyibe kerül az itthon sokak által ismert és kedvelt lazachús a legnagyobb áruházakban.

Auchan:

Füstölt lazac filé szeletek 879 Ft/csomag

Lazac saláta 1699 Ft/csomag

Norvég lazac filé 1400 Ft/csomag

Gyorsfagyasztott lazac steak 1649 Ft/csomag

Füstölt lazac szeletek 1349 Ft/csomag

Füstölt lazacfilé 2799 Ft/csomag

Lazacfilé bőr nélkül 4949 Ft/csomag

Norvég lazac szeletek 1549 Ft/csomag

Lazacfilé porció, bőrös 7199 Ft/csomag

Füstölt szeletelt atlanti lazacfilé 2199 Ft/csomag

Spar:

Gyorsfagyaszott lazac steak 1649 Ft/csomag

Hidegen füstölt norvég lazacfilé szeletek 1299 Ft/csomag

Füstölt szeletelt atlanti lazacfilé 839 Ft/csomag

Szeletelt, hidegen füstölt vadlazacfilé 1299 Ft/csomag

Csendes-Óceáni vadlazac 1279 Ft/csomag

Hidegen füstölt, szeletelt lazac 669 Ft/csomag

Füstölt lazacfilé 2299 Ft/csomag

Gyorsfagyasztott csendes-óceáni panírozott lazacfilé 1399 Ft/csomag

Friss lazac filé citrommal 2099 Ft/csomag

Lazacpisztráng filé 8299 Ft/csomag

Norvég lazacfilé 7999 Ft/csomag

Tesco:

Füstölt lazac szeletek 9780 Ft/kg

Aldi:

Füstölt lazac 1099 Ft/csomag

Fűszeres lazacfilé, borsos 2479 Ft/csomag

Fűszeres lazacfilé, toszkána 2479 Ft/csomag

Fűszeres lazacfilé, korzika 2479 Ft/csomag

Norvég lazacfilé 7529 Ft/csomag

Ha megnézzük az üzletek árlistáját, láthatjuk, hogy igen borsos áron vehetünk lazacot és annak különböző fajtáját a boltokban. Viszont egy túlsúlyos fiatal felnőttekkel végzett tanulmányból kiderült, hogy a heti háromszori lazacevés csökkenti a vérnyomást. De hasonló eredmények születtek azok körében is, akik halolaj termékeket szedtek, fogyasztottak. Ennek fejében hasznos lehet, ha rendszeresen fogyasztunk zsíros halat, hiszen ezzel is támogathatjuk immunrendszerünk egészségét. Érdemesebb a kis kiszereléseket keresni, azok ára sokkal kedvezőbb is, ráadásul a legtöbb hiper rendszeresen tart valamilyen akciót, amiben ezek a termékek is szerepelnek.

Címlapkép: Getty Images