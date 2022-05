Elképesztő, mik történnek: a takarítónő adta be az injekciót a betegnek ezen a vidéki településen

Ahogy a Blikk írja, a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai bizottsága figyelmeztetés büntetést szabott ki a vizsolyi háziorvossal szemben. A napokban kézhez vett határozat nem jogerős, a doktor fellebbezett. A vád szerint 2020 novemberében az önkormányzati rendelő takarítónője adott be öt injekciót egy betegnek.

A portálnak Barna Zoltánné Katalin számolt be az esetről. Ő volt az, aki két éve panaszt emelt háziorvosával szemben, mert amikor lábfájdalmaival hozzá fordult, a férfi a rendelő takarítónőjét utasította egy injekciókúra lebonyolítására:

Jól ismertem Annuskát, tudtam, hogy takarítónőként dolgozik a rendelőben, tiltakoztam is, de a doktor rendre utasított, ezért alávetettem magam a kezelésnek. Elképesztőnek tartom, hogy egy takarítónő adott be nekem több injekciót is! Ha nem dagadt volna be a tűszúrások helye, ha nem lettek volna fájdalmaim még ettől is, talán hagyom is az egészet. Ám amikor panaszkodtam, a doktor úr elzavart, majd amikor erről a közösségi oldalon is írtam, zsarolva utasított, hogy vonjam vissza a szavaim, ismerjem el, hazudtam. Akkoriban ő volt a falu polgármestere is, én meg az önkormányzatnál dolgoztam, kénytelen voltam engedni az erőszaknak. Többször volt online meghallgatásom az etikai vizsgálat során, ahol végül nekem adtak igazat. A doktor úr akkor megígérte, meglátogat, hiszen több súlyos betegséggel is küzdök, de két éve a színét sem láttam. Műtöttek, bottal járok, gyógyszereket szedek, rendszeres orvosi kontrollra lenne szükségem. Ő a háziorvosom, ám nem számíthatok rá, váltanom kell, de a szomszéd faluba magamtól nem tudok elmenni orvoshoz, ez az igazi patthelyzet

- nyilatkozta a nő.

A lap megkérdezte Dr. Palotás Andrást, a háziorvost is az esetről, aki a következőket mondta:

Az etikai bizottság valóban elmarasztalt, de fellebbeztem. A képlet egyszerű: költségvetési okokból az ápolónőink, védőnőink munkaköri leírásában szerepel a rendelő, váró tisztaságának felelőssége is, vagyis tényleg takarítanak. Annuska, a „takarítónő” is rendelkezik ápolói végzettséggel. Most azon megy a vita, hogy ez a végzettség feljogosítja-e egy injekció beadására, vagy csak vérnyomást mérhet. Az én álláspontom szerint igen, egy egészségügyi törvény szerint igen, egy másik módosítás szerint nem, a döntés a jogászokra tartozik, én nem érzem magam hibásnak, Katalin nem emiatt beteg. Nem tisztem felkeresni, ha orvost hív, megyek hozzá, ez a hivatásom szerinti kötelességem. De nem hívott. Visszautasítom, hogy zsaroltam volna bárkit is. Igaz, hogy megmondtam és meg is üzentem Katikának, a hazugságait vonja vissza, de nem fenyegettem meg.

