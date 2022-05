Így úszd meg fillérekből: 5+1 tipp arra, hogyan éljük túl a tavaszi nagytakarítást

Vannak, akik húsvét utánra tervezték be a tavaszi nagytakarítást, mondván, a sok vendégeskedés után végre rohanás és idegeskedés nélkül varázsolhatjuk újra az otthonukat, miközben egy kicsit mi magunk is újjászületünk. Bármikorra is időzítjük, érdemes azokra az elfelejtett zugokra is gondolni, amiket egy hétvégi porszívózás-felmosás alkalmával kihagyunk a folyamatból. Jöjjön 5+ 1 tipp, ha ép elmével szeretnénk megúszni az idei nagytakarítást.

1. A tiszta eszközöknél kezdődik minden

Jelentéktelennek tűnhet, pedig életmentő, ha nem csak a lakást, hanem magukat a takarítóeszközöket és a gépeket is rendszeresen karbantartjuk. Tisztítsuk meg a porszívó fejét, cseréljük ki a szűrőt, takarítsuk ki a mosógépet. Ha hosszúhajúak vagy háziállatok vannak a családban, extrán figyeljünk oda, hiszen a sok haj- és szőrszál eltömíti a szűrőket vagy eldugíthatja a lefolyókat.

2. Porszívózás és felmosás felsőfokon

A nagytakarítás kihagyhatatlan része a porszívózás, amelynek hangját hallva az erősebbik nem jellemzően elmenekül a lakásból. Ezt kihasználva érdemes rászánni az időt, és végigmenni minden helyiségen, nem felejtve a székek lábát, a kanapét és a legapróbb sarkokat. Nagy segítség lehet egy vezeték nélküli porszívó, így nem kell a zsinórral bajlódni, egyes modellek LED-világítása pedig segít kiszúrni a bútorok alatt rejtőző porcicákat. A kiadós porszívózás után egy gőzfelmosó koronázhatja meg igazán a folyamatot, amelybe csak vizet töltve, környezetkímélő módon, vegyszerek nélkül varázsolhatjuk csillogóra a helyiségeket.

3. Ép lakásban ép konyha

A legtöbb háztartásban a központi helyiség, és emiatt a legtöbb koszért felelős terület a konyha, ezért itt évente többször is nagytakarítsunk. Egy jó számot hallgatva kevésbé lesz fájdalmas kisikálni a hűtő aljában maradt ételmaradványokat, eltűntetni a tűzhelyen maradt szennyeződéseket, vagy vízkőteleníteni a mosogatót. Sok időt és energiát spórolhatnak az egyre modernebb háztartási gépek is: egyes sütők például már pirolitikus funkcióval is rendelkeznek – utóbbival magas hőmérsékleten égetgetjük el az ételt alkotó törmelékeket, így megspórolhatjuk az odaégett zsír órákig tartó vakarását.

4. Tiszta ablak a tiszta légutakért

Egy világ tud összedőlni az emberben, amikor a frissen tisztított ablakot elmossa az eső, amely valahogy mindig rögtön ablakpucolás után érkezik. Ha mégis belevágunk, akkor nem csak a tiszta ablak látványa vidít majd fel, hanem megelőzzük azt is, hogy az ablak külső rétegein lerakodótt kosz és porréteg beszálljon a lakásba, kellemetlen tüneteket okozva ezzel. Ha a tavasz beköszöntével a takarítás után is allergiás tünetektől szenvedünk, akkor érdemes beruházni egy légtisztítóra, amely nemcsak javíthatja a beltéri levegő minőségét, hanem jelzi is, ha az épp nem megfelelő.

5. Szabaduljunk meg a lejárt termékektől!

A tavaszi nagytakarítás kiváló alkalom arra is, hogy megszabaduljunk az évek óta porosodó, lejárt termékektől, legyen az a konyhai szekrényben felejtett fűszerkeverék vagy a 25. ajándékba kapott kozmetikum, aminek sose vettük hasznát. A szanálással rengeteg helyet felszabadíthatunk, a kozmetikumok esetében ráadásul még annak a lehetőségét is kizárjuk, hogy véletlenül a termékek lejárata után használjuk őket, kockáztatva ezzel a bőrünk egészségét.

+1 Újítsuk meg a gardróbunkat!

Végre itt a jó idő, a téli bundákra már gondolni sem akarunk, jöhetnek a lenge, tavaszi szettek. A nagy ruhatárfrissítés előtt érdemes egy mosást beiktatni a hónapokig a szekrényekben pihenő ruhákon és egyéb textíliákon. Egy gőzprogramos mosógép áldás ilyenkor, hiszen nem csak a kellemetlen szagokat és a baktériumokat semlegesíti, hanem csökkenti a gyűrődéseket is. Ha a mosás után pedig szárítógépet is használunk, a párás levevő sem rontja majd a lakásban a levegőminőséget.

