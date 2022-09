Aranyáron kínálják a piacokon: most kosárszámra terem ingyen is

Az elmúlt időszakban a csapadékosabb, hűvösebb időjárás hatására végre kicsit fellélegezhettek a parlagfűre allergiások, viszont egyre több gomba jelenik meg az esőzések hatására - írta az Időkép.

Az NNK legfrissebb jelentése szerint a kültéri gombák közül az ún. Alternári spóra száma országosan közepes, esetenként magas is lehet. Ha az allergiások ennek nem is örülnek túlságosan, a gombászni kedvelők annál inkább, most érdemes kinézni a közeli erdőkbe, tisztásokra, ha időnk engedi.

Viszont a leszedett gombákat MINDEN esetben vizsgáltassuk be a gomba-szakellenőrökkel! Hivatalos listát itt találhatunk.

Manapság egyre többen gyűjtik a gombákat, annak ellenére, hogy az időjárásban „nagy az összevisszaság”, a klímaváltozás miatt a hagyományos gombaszezon is felborult. Egyre többen, de egyre tudatosabban is keresik és szedik össze a gombákat. Lassan mindenki zsebében ott lapul az erdőben is az okostelefon, és ha találnak valamit, nem szedik le egyből, hanem rákeresnek, mi lehet, a tudatosabbak pedig otthon még alaposabban, szakkönyvekben is utána olvasnak – mesélte az Agrárszektornak Kalauz József gombaszakért, akinek az elsődleges tanácsa szintén az, hogy mielőtt bárki nekiállna pörköltet csinálni, mindenképpen mutassa meg szakértőnek, mit szedett.

Jó tudni, hogy a nagyobb városokban minden piaci napon, de másutt is hetente többször kint vannak a gombaszakértők a piacokon, és ingyen átvizsgálják a kosarak tartalmát.

Címlapkép: Getty Images