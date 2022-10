Lehullt a lepel a C-vitaminról: ezt jó, ha tudod a filléres, bolti pirulákról

Kezdetét vette a forró italporok szezonja a patikákban. Az ősz eleji megbetegedésekre, illetve ezek megelőzéseként már javában elkezdték szedni a magyarok a vitaminokat is, sokan pedig most töltik fel a házi patika készleteit télire. Azonban sokan nem tudják, hogy bizonyos C-vitamin készítmények szedése felesleges, vagy egyenesen pénzkidobás. Érnek valamit a filléres étrendkiegészítők? Feleslegesen vesszük a méregdrága márkás C-vitaminokat? Tényleg szükség van 1000 miligramra egy tablettában? Ennek járt utána a Pénzcentrum.

A C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav nélkülözhetetlen a szervezet számára. Szerepe van többek között a vérerek, a porcok, az izmok megfelelő működésében, a kollagéntermelésben és a szervezet felépülésében a betegségekből. Antioxidáns hatása miatt a betegségmegelőzésben is hatalmas szerepe van, írja a Pénzcentrum.

A legjobb természetes forrásai között szerepel a paprika, és nagy mennyiségben található a citrusfélékben, káposztafélékben, karalábéban, bogyós gyümölcsökben. A téli időszakban jellemzően kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, így sokan kezdenek étrend-kiegészítőt szedni a megfelelő bevitel érdekében. Azonban azt a legtöbben nem tudják, hogy mi lehet a különbség a filléres bolti tabletták, és a drágább szerek között.

A pénzkidobás ott kezdődik, hogy sokan több C-vitamint visznek be eleve étkezéssel és étrend-kiegészítők útján, mint szükséges lenne.

A C-vitamin felső beviteli szintje (UL) 2000 mg naponta, ez alatt van a még tolerálható mennyiség, viszont ennél nagyobb tartós bevitel már felesleges, ráadásul fokozza a vesekő kialakulási esélyét. A felnőttek számára javasolt referencia beviteli érték az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) javaslata szerint 80 mg, míg az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) ajánlásban kissé magasabb, férfiak számára 110 mg, nők számára 95 mg (szoptatás alatt több). A magyar lakosság átlagos C-vitamin-fogyasztását tekintve a nőké eléri az ajánlott mennyiséget, a férfiaké viszont nem éri el a 110 mg-ot.

Az OGYÉI adatbázisában szereplők 24 470 étrend-kiegészítő közül 6962 tartalmazhat C-vitamint, melyből 2738 nevében szerepel konkrétan a "C-vitamin" kifejezés. Ezek közül 210 készítmény notifikációs számának vége 2022, tehát rengeteg szer idén kerülhetett nyilvántartásba. Ennyiféle ampulla, cukorka, drazsé, filmtabletta, folyadék, gél, granulátum, gumicukor, gumivitamin, italpor, kapszula, koncentrátum, lekvár, nyalóka, oldat, pasztilla, pezsgőtabletta, pirula, por, rágótabletta, szirup és tabletta, stb. formájában viheti be az ember a fontos vitamint.

Így betegség esetén könnyen megtörténhet például, hogy már a napközben elfogyasztott italporok tartalmazzák a kellő mennyiségű C-vitamint, de sokan még külön tablettaként is szedik mellé. Vagy multivitamin mellé még bevesznek betegségmegelőzés céljából külön is "egy kis C-vitamint", teljesen feleslegesen. Ezért érdemes akár megelőzés, akár gyógyulás céljából szedett készítmények esetén végignézni, milyen készítmény mennyi hatóanyagot tartalmaz.

Az árakban is hatalmas különbségek lehetnek

Íme néhány példa, milyen árakkal lehet találkozni. A 30 db-os C-MAX Liposzómás C-vitamin például 1800-2300 forint (300 mg hatóanyaggal), a Béres C-vitamin (500 mg) 30x 1000-1500 forint. A Jutavit 200 mg-os C-vitamin ára 800-1000 forint, de 60 db van egy dobozban. Ennél természetesen lehet találni olcsóbban, akcióban és drágábban is termékeket, de a legtöbb helyen ilyen ársávban mozognak. A 40 db-os Egis Vitamin C (200 mg) ára kb. 1200 forint között alakul. A 100 mg-os Eurovit C-vitamin rágótabletta 1000-1200 forintba kerül, és 60 szemet tartalmaz.

Tehát hogyha az egységet 100 mg-nak vesszük, akkor drágábban véve is az említett C-MAX termék esetén 25,56 forintba, az Eurovit 20, az Egis 15, a Béres 10, a Jutavit 8,33 forintba kerül. Mivel terméktől függően különböző a hatóanyagtartalom és az is, hány szemes az adott kiszerelés, nehéz összehasonlítani az árakat, ez alapján tehát nehéz választani. Ráadásul nem csak a hatóanyag és a kiszerelés lehet még döntő: van aki szívesebben vesz rágótablettát, más inkább por formájában fogyasztja, vagy pezsgőtablettaként, szopogatócukorként, stb. A legtöbben tablettát szednek, viszont abból is van retard, lassú felszívódású. Nem könnyű a választás. Ennek áthidalására többféle vásárolói stratégia létezik:

Jó lesz a legolcsóbb. Ez a stratégia azért nem költséghatékony, mert a legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyagtartalmú, és a legkisebb kiszerelés lesz, pedig nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban.

Ez a stratégia azért nem költséghatékony, mert a legolcsóbb C-vitamin valószínűleg kis hatóanyagtartalmú, és a legkisebb kiszerelés lesz, pedig nem biztos, hogy egységáron ez érné meg a legjobban. Jó lesz az akciós. Hasonlóan az előbbi lehetőséghez, lehetséges, hogy az akciós, de alapvetően drága termék, egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény.

Hasonlóan az előbbi lehetőséghez, lehetséges, hogy az akciós, de alapvetően drága termék, egységáron még kedvezménnyel is drágább, mint egy nem akciós, de olcsóbb készítmény. A drágábbat kérem, az biztos hatásosabb. Egyáltalán nem biztos, az ár attól is lehet magas, hogy ismert márkáról van szó, amely rengeteget költ reklámra.

Egyáltalán nem biztos, az ár attól is lehet magas, hogy ismert márkáról van szó, amely rengeteget költ reklámra. A lassan felszívódó, késleltetett, retard C-vitamin biztos jobb. Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat.

Attól függ, hogy mire akarjuk bevenni, nem minden esetben érdemes megfizetni ezért a felárat. 30 éve ezt a terméket veszem, minek vennék mást. Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni.

minek vennék mást. Ha a spórolás a cél, akkor nem érdemes márkahűnek maradni. Ezt láttam a reklámban, nekem ez kell. Az ilyen célirányos vásárlás sem éri meg feltétlenül, hiszen a reklámoknak az a célja, hogy az ember megismerje termék(nev)et, és amikor arra lesz szüksége, ez jusson eszébe, ezt kérje a gyógyszertárban. Aki spórolni szeretne, az nem ezt a stratégiát követi.

Akkor mi a jó stratégia? Egyrészt, patikába is úgy érdemes menni, ha spórolni szeretnénk a gyógyszerkiadásokon, hogy előre megnézzük otthon mit akarunk venni és az várhatóan mennyibe kerül. Kövessük nyomon a patikai akciókat az interneten vagy a szórólapokon, esetleg helyben. Ezenkívül kérhetjük a gyógyszerész, asszisztens segítségét, hogyan válasszunk. Mondjuk el, milyen célból vennénk C-vitamint, hogyan akarjuk szedni - ez alapján biztos tudnak megfelelő és árban is kedvező terméket ajánlani.

