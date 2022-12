5+1 tipp a boldog adventi növényhez: így gondozd a mikulásvirágot mesterfokon

Dús leveleivel és intenzív színeivel, a mikulásvirág bármelyik szobában hangulatos látványt nyújt a karácsonyi időszakban. Ám ez a csillag alakú szépség szobanövényként az ünnepeken túl is kiválóan megállja a helyét, és megfelelő gondozással nemcsak télen, de akár tavasszal is megtarthatja színpompás külsejét. A Stars for Europe szakértői most elárulják, hogyan lehet felismerni a friss és egészséges mikulásvirágot az üzletben, és mit kell tenni annak érdekében, hogy a választott növény otthonunkban is megőrizze legjobb formáját.

1. Minden a jó választással kezdődik Bár a mikulásvirág megfelelő gondozása elengedhetetlen a sikerhez, az első kulcsfontosságú döntést már a vásárlás pillanatában meg kell hoznunk. Mivel a növények sok esetben csak napokkal később reagálnak a rossz kezelésre, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket, fontos, hogy meg tudjuk különbözteti az ép példányokat a problémásabb egyedektől. Az üzletbe lépve a friss, egészséges mikulásvirágokat sűrű, sérüléstől, elszíneződéstől és eldeformálódástól mentes leveleikről, valamint sárgászöld, bimbós virágaikról ismerhetjük fel, melyek alig észrevehető módon a színes fellevelek közepén csücsülnek. Mivel sok fényre és megfelelő hőmérsékletre van szükségük a virágzáshoz, a boltban olyan növényeket érdemes keresni, melyek világos és meleg, huzattól védett helyre lettek kihelyezve. Ha biztosra szeretnénk menni, hogy a kiszemelt mikulásvirág jó állapotban van, fontos ellenőrizni földjének nedvességét is. Bár a túlzott szárazságot sem kedvelik, a túl sok víz okozhat igazán nagy károkat a növényekben. A víz mennyiségét könnyen ellenőrizhetjük azzal, ha felemeljük a virágot, s amennyiben nagyon könnyűnek vagy feltűnően nehéznek érezzük azt, óvakodjunk a vásárlástól - írta a Stars for Europe (SfE) sajtóközleményében. 2. Vigyázzunk rájuk a hazaúton A trópusi növények nem szeretik a 12 °C alatti hőmérsékletet és a huzatot, így ahhoz, hogy a téli időjárás ellenére a mikulásvirágok sértetlenül vészeljék át az új otthonukba vezető utat, fontos, hogy jól be legyenek csomagolva a szállításhoz. Szerencsére erre a szakkereskedők jól fel vannak készülve, és rendelkeznek a szükséges, jellemzően papír alapú csomagolóanyagokkal. Azonban, ha biztosak szeretnénk lenni a dolgunkban, mi magunk is hozzájárulhatunk a virágok védelméhez. A hűvös, szeles napokon, a vásárolt növények különösen hálásak lesznek, ha felruházzuk őket egy extra réteggel. 3. A megfelelő elhelyezés Mivel a Mexikóból származó mikulásvirágoknak sok napfényre és melegre van szükségük, így, ha azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, elengedhetetlen, hogy ezeket a körülményeket otthonunkban is meg tudjuk teremteni számukra. Ezek a növények 15 és 22 °C közötti alaphőmérséklet mellett boldogok igazán, amit télen például a déli fekvésű ablakból érkező közvetlen napfénnyel tudunk biztosítani számukra. A megfelelő hőmérséklet mellett arra is érdemes odafigyelnünk, hogy megóvjuk őket az erős huzattól. Amennyiben nem találunk nekik olyan helyet, ahol állandóan védve vannak a hűvös légmozgástól, azt is megtehetjük, hogy ha szükséges, például szellőztetéskor, a növényeket átmenetileg egy másik helyiségbe költöztetjük. 4. Kritikus pont: az öntözés A mikulásvirágok nem szeretik a túl nagy szárazságot, azonban a legnagyobb hibát akkor véthetjük, ha túlságosan eláztatjuk őket. Azt, hogy földjük elég nedves-e, tömegük mérése mellett, az ujjpróbával is egyszerűen megállapíthatjuk. Ehhez nem kell mást tennünk, mint ujjunkkal óvatosan megnyomkodni a növények földjét. Ha azt tapasztaljuk, hogy a talaj körülbelül 2 cm mélységig száraznak tűnik, a virágoknak sürgősen vízre van szükségük. Általános szabályként az elhelyezkedéstől, hőmérséklettől és mérettől függően naponta vagy két-háromnaponta kell öntözni őket, szobahőmérsékletű vízzel. Ezt végezhetjük öntözőkannával vagy merítési technikát is alkalmazhatunk. Utóbbit úgy tehetjük meg, hogy a növények gyökérlabdáit néhány percre langyos vízbe merítjük, majd kiemelésük után hagyjuk, hogy jól lecsöpögjenek. Ezzel a módszerrel általában elegendő hetente egyszer öntözni a virágokat. Bármelyik technikát is választjuk, arra mindig ügyelnünk kell, hogy a víz ne álljon sokáig a tálcában vagy a kaspóban, az öntözés után legkésőbb 15 perccel mindenképp öntsük le a felesleget. 5. Virágföld gondozása Jó hír, hogy ha novemberben vagy decemberben vásárolunk mikulásvirágokat, a talaj, melyben hozzánk érkeznek, már előtrágyázott. Ez azt jelenti, hogy a virágzás ideje alatt nekünk erre már nem kell külön odafigyelnünk, vagyis nem szükséges újból trágyázni a növények földjét. Ennek akkor lesz ismét jelentősége, ha végül úgy döntünk, hogy hosszú távon is szeretnénk virágoztatni őket. 6. Virágba borulhat-e újra a mikulásvirág? Izgalmas tudnivaló, hogy szigorú odafigyelés mellett van esély arra, hogy mikulásvirágaink újra virágba boruljanak. Azonban érdemes szem előtt tartanunk, hogy e cél elérése igazán sok erőfeszítést igényel, és ha sikerül is megvalósítanunk, a növények valószínűleg nem szerzik vissza teljesen előző évi pompájukat. Ám, ha nem is sikerül újra kivirágoztatni őket, akkor sem kell megszabadulnunk a mikulásvirágoktól. 