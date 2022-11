Tömegek vásárolják ezeket az adventi virágokat: így gondozd, hogy ne menjenek tönkre!

Az adventi és karácsonyi időszak két legkedveltebb szobanövénye nálunk a mikulásvirág és a karácsonyi kaktusz. Sokan azonban ezeket a szobanövényeket is csak addig gondozzák, ameddig el nem virágzik, aztán, ha már kevésbé mutatósak, egyszerűen kidobják. Pedig némi odafigyeléssel sok éven át lehetnének még a téli ünnepkör díszei. A gondozásuk fortélyairól a HelloVidék Kósa Dániel kertészmérnökkel beszélgetett, aki azt is elárulta nekünk, hogyan neveljük őket, hogy sokáig szépek és egészségesek maradjanak.

Lássuk először a mikulásvirágot!

Bár az üzleteben legtöbbször a piros színű mikulásvirággal találkozhatunk, nemcsak ebben a színben pompázhat a téli szezon egyik legkedveltebb dísznövénye, hanem fehér, narancssárga vagy akár cirmos színben is. Őshazája – mesélte Kósa Dániel kertészmérnök – Mexikó területe, ahol cserje formája van, és akár 4 méteresre is megnőhet. Tartása és újra virágoztatása viszont nagyobb rutint igényel. Nálunk elsősorban december elején, Mikulás előtti időszakban, november végétől vásárolják a növényt, míg például Németországban „Weinachtsstern/karácsonyi csillag” néven a teljes adventi időszak hagyományos dísze.

Jó tudni, hogy tűző nap nélküli, fényes szobahőmérsékletű, párás helyen érzi jól magát. A huzatra is nagyon érzékeny.

Fényigényes növény, és rövidnappalos. Tehát ha virágoztatni szeretnénk, akkor a virágzást megelőzően takarni kell, nagyjából este 5 és reggel 8 óra között. Hőigénye kicsi, viszont nyáron ki lehet vinni a kertbe, viszont tűző nap ne érje.

- tette hozzá a szakember.

Vízigénye közepes, a túlöntözést, valamint a pangó vizet nem szereti:

Pangó víz az, mely sokáig áll a növény alatt, és nem éri miatta a növény gyökerét oxigén. Télen és tavasszal a talaj alatta legyen nedves, a nyári és őszi időszakban pedig hagyjuk, hogy két öntözés között száradjon meg kissé a talaj alatta. Párás klímát szereti tehát célszerű permetezni.

- tanácsolta Kósa Dániel.

Tápoldatozni kéthetente elegendő, enyhén savanyú tőzeges földet kedveli. Emelt tápanyagra a növekedési, és virágzási időszakban van szüksége.

Hogyan gondozzuk a mikulásvirágot?

Szeptemberben és októberben el kell kezdeni a sötétítést, ez azt jelenti, hogy 12-14 órás sötétséget kell biztosítanunk. Ezt addig célszerű végezni, még meg nem jelennek a jellegzetes színű fellevelek. Ha jól gondoztuk, akkor februárig hozza a virágait, de a színes leveleit áprilisig megtartja majd. Elvirágzás után következik egy újabb nyugalmi időszak, amikor vissza kell metszeni nagyjából 15cm magasan, valamint csökkenteni a víz és tápanyag mennyiséget. A metszés során legyünk nagyon óvatosak, ugyanis tejnedve mérgező! Ezért mindig kesztyűben végezzük el a műveletet! A nyár folyamán a növekedési időszakban hozza az új leveleket és hajtásokat. Ekkor kitehetjük nyugodtan a kertünkbe, ügyelve arra, hogy ne érje tűző nap. A nyár végével aztán vigyük be hűvösebb helyre, hogy felkészüljön a nyugalmi időszakra, valamint fokozatosan csökkentsük már a fényt. Evvel elkezdjük újra a ciklust, mely végén egy karácsonyra pompázó mikulásvirágot kapunk.

-tanácsolta Kósa Dániel.

Hol érdemes beszerezni?

Léteznek egészen picike, vagy épp ellenkezőleg, hatalmas fellevéllel bíró növények. Nagyon széles a skála, ma már Magyarországon is többszáz féle közül választhatunk. Nyilvánvalóan a kertészetekben található a legnagyobb választékban, de szupermarketekben is sokfelé árulják.

Idehaza is rendkívül népszerű növény, ami az árán is meglátszik, mert akár már 700-1500 forintért is megvásárolható. Különleges színváltozatokban pedig 3000 Ft-tól vásárolható meg.

Mit érdemes tudni a karácsonyi kaktuszról?

Bár az utóbbi időszakban sokat vesztett népszerűségéből, a mikulásvirág mellett az adventi időszak egyik legkedveltebb élővirág ajándéka ma is a karácsonyi kaktusz.

Ez is egy dél-amerikai növény, a botanikusok Schlumbergera bridgesii-nek hívják, és az ünnepi kaktuszok csoportjához sorolják, amelyhez a hálaadás-kaktusz és a húsvéti kaktusz is tartozik. Brazíliában őshonos, eredeti élőhelyét az esőerdőben találjuk. De miért is nem tüskés, ha már kaktusz? A válasz egyszerű, más éghajlaton él, ezért szövete sokkal puhább, és vízigényesebb a sivatagban élő társainál. A karácsonyi kaktusz fán élő, úgynevezett epifita fajta, hasonlóan, mint az orchideák. Nem a talajban gyökeresedik meg, hanem a fák kérgeinek repedéseiben, ahol összegyűlik a levél és a korhadék, ebben tud megtelepedni. Nem élősködő – emelte ki a szakember – a fák számukra élőhelyül szolgálnak. Természetes lakhelyén virágzása a karácsonyi időszakra tehető – kezdte az ismertetését Kósa Dániel kertészmérnök.

Örökzöld évelő, melynek szára a leveleiből áll. Rövid nappalos növény, tehát a virágzásához napi ciklusokban álltalában 12 órányi sötétségre van szüksége. Ez azt jelenti hogyha nem tudjuk biztosítani számára a megfelelő óraszámban a sötétet, vagy túl sok a fény nélküli órák száma, a virágrügy képződés gátolva van, tehát nem fog virágozni. Ha nincs olyan szoba, amely elég sötét, takarni is lehet például egy papírdobozzal

- tanácsolta a szakember.

Fényigényes, de nem bírja a tűző napot! Ezt fontos betartani, hogy ne égjenek meg a levelei, ugyanis lassan gyógyulnak a sebei.

Hőmérséklet függvényében inkább a hűvösebb helyet kedveli, a melegebb szobákban rövidebb ideig virágzik.

Vízigénye kicsi, mivel származási helyén a fák törzséről veszi fel a vizet és tápanyagot. Evvel ellentétben a magas páratartalmat kedveli, tehát szükséges a párásítás, főleg a nyugalmi időszakban, júliusban és augusztusban. A virágzási fázisban emelhetjük az öntöző víz mennyiségét, de ügyeljünk rá, hogy a két vízkijuttatás között a talaj megszikkadjon

- emelte ki a szakember.

Tápanyaigénye szintén kicsi, az előbb említett nyár végi időszakban a bő virágzás érdekében vonjuk meg tőle a tápanyagot, majd a virágzás alatt az öntöző víz mennyiségével emelhetjük a tápanyag utánpótlást is.

A karácsonyi kaktusz gondozása

Ha a gondozása kerül szóba, ciklusait tekintve, magyarázta Kósa Dániel, több részre oszthatjuk:

Az első a nyugalmi időszak, amely megelőzi és követi a virágzást. A virágzást megelőző nyugalmi időben szeptember és október hónapban keveset öntözzük, valamint kevés tápanyagot adagoljunk neki. Ekkor kell az emelt óraszámú sötétség, ez órában kifejezve 19 órától reggel 8óráig tart, valamint a páradús de hűvös környezet. Nyugalmi időszakaiban az optimális hőmérséklet a 10-15°C. Az első nyugalmi időszak a virágrügyek megjelenéséig tart. A virágzási időszakban emeljük a víz és tápanyag adagot, valamint fényesebb helyre tehetjük, de ügyeljünk rá, hogy a hőmérséklet növekedésével fordítottan arányos a virágzás hossza. Virágai pompázhatnak piros, fehér, rózsaszín vagy lilás színben is. A virágzás végét a halványodó fénye jelzi, melyet egy újabb nyugalmi időszak követi mely álltalában februárban kezdődik, és márciusban ér véget. Ebben a nyugalmi időszakban is kevés vizet és tápanyagot igényel, de sötétítésre nincs szükség. Április és június közötti időszak a növény növekedéséről szól, ekkor 1-2 hetente öntözzük, tápoldatozzuk. Ekkor meleg fényes helyre tegyük, akár kertbe is, de ne tűző napra, majd szeptembertől kezdjük meg a víz, illetve tápanyag csökkentését, evvel biztosítva számára a virágzás előtti nyugalmi időszakot

- magyarázta a HelloVidéknek a szakember.

Ezernyi színben, viszonylag olcsón beszerezhető

Az áruházakban és virágárusoknál egyaránt népszerű, hasonlóképpen, mint a ciklámen, a piros, a fehér, a rózsaszín vagy a lila szinte összes árnyalatában megvásárolható. A szakemberek folyamatosan próbálkoznak újabb fajták keresztezésével is, így már narancssárgás színárnyalatokban is létezik. Nagyjából 6 különböző fajuk él Brazíliában. Ezek jól kereszteződnek egymással, ezt használják ki a nemesítők, hogy újabb fajtákat hozzanak létre. Mostanában próbálják úgy is keverni a színeket, hogy a virágszirom vége más árnyalatú legyen, mint az eleje.

Árudákban, mérettől függően ezer forinttól 1000-3000 forintig kínálják. Ebből is látszik, közölte a szakember, hogy nem egy drága és elérhetetlen dísznövény.

Van élet a mikulásvirágon és a karácsonyi kaktuszon túl is

Kósa Dániel szerint azonban nem csak ezzel a két növénnyel lehet díszíteni a lakásunkat az adventi időszakban. Még érdemes lehet beszereznünk amarilliszt, broméliát, flamingóvirágot, melyekkel ugyanúgy szebbé varázsolhatjuk szobánkat!

