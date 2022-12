Ijesztő, hogy még decemberben is támadnak: kutya és gazdája sincs biztonságban

Miközben a felelős állattartók különböző módszerekkel óvják kedvenceiket a kullancsoktól, gyakran megfeledkezhetnek saját maguk védelméről. Pedig a fertőzött kullancsok többféle betegséget, például Lyme-kórt vagy FSME-vírus* okozta agyvelőgyulladást is okozhatnak. Ráadásul az elmúlt évek enyhe időjárása segítette az áttelelésüket, így szinte az év bármely szakaszában fennállhat a veszélye annak, hogy a természetben járva fertőzött kullanccsal találkozhassunk.

Néha nagyon jól esik egy hosszú, frissítő sétát tenni a természetben. Sokak számára ez nem csupán hobbi, hanem a hétköznapi élet kihagyhatatlan része. Így van ez a kisállattartók esetében is, hiszen a házi kedvencek szükségleteinek kielégítése egészen másfajta rutint követel meg gazdáiktól még akkor is, ha saját kertben is tud mozogni az állat. A kutyások többsége igyekszik ingergazdag életet biztosítani kedvencének, így gyakorta kerülnek be a szabadidős programba a nagy csatangolások, sokszor kihalt, gondozatlan külterületeken.

A felelős állattartók épp ezért nagy gondot fordítanak az élősködők okozta fertőzések megelőzésére. Különböző nyakörvekkel, spray-kel, cseppekkel, tablettákkal igyekeznek távol tartani a kullancsokat és egyéb parazitákat kisállataiktól. Mindeközben a gazdik sokszor megfeledkezhetnek saját magukról. A séta végeztével mind az embereket, mind az állatokat érdemes alaposan átvizsgálni, hogy nincs-e bennük kullancs. A vérszívó rovarok gyakran megtapadnak a kutyák és macskák bundájában, és könnyen átvándorolhatnak az emberre is.

A kullancsok kora tavasztól késő őszig előfordulhatnak

Az elmúlt években tapasztalható enyhe téli időjárás kimondottan kedvezett az áttelelésüknek, így nagyobb valószínűséggel találkozhatunk fertőzött kullanccsal akár egész évben. A gondos odafigyelés, a zárt ruházat, valamint a kullancsriasztó sprayk ellenére is előfordulhat, hogy a vérszívók utat találnak a bőrünkhöz. A közönséges kullancs csípése általában nem veszélyes, de ha az élősködő fertőzött volt, már komolyabb gondot jelenthet. Magyarországon a két leggyakoribb betegség, melyeket a hazai közönséges kullancs terjeszt, az FSME-vírus* által okozott agyvelőgyulladás és a bakteriális Lyme-kór.1

FSME-vírus által okozott agyvelőgyulladás

A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás jellegzetes, eurázsiai elterjedésű betegség: Franciaország nyugati határától kelet felé egészen Japánig, észak-déli irányban Skandinávia és a Balti államok területétől Európa mediterrán térségéig előfordul. Közép-Európában a vírus okozta és kullancsok által terjesztett betegségek közül ez a leggyakoribb.1

Az FSME-vírus okozta kór először influenzaszerű tünetekkel, lázzal, fejfájással, izomfájdalmakkal jelentkezik, majd egy átmeneti javulást követően a beteg sokkal súlyosabb tüneteket tapasztalhat, erős láz, fejfájás, szédülés, hányás, akár bénulás is kialakulhat. A fertőzöttek egy részénél súlyos idegrendszeri panaszok lehetnek, melyek hosszútávon az életminőséget is jelentősen ronthatják.1 A vírus által okozott agyvelőgyulladásra nincs specifikus gyógymód, sem antibiotikum, sem pedig vírus elleni készítmény, csak a tünetek enyhítését célzó gyógyszeres kezelés. Éppen ezért van kiemelkedő szerepe ebben az esetben a megelőzésnek.1 A gyermekek, felnőttek számára is rendelkezésre állnak védőoltások, amelyek segíthetnek a megelőzésben. Még a téli időszakban érdemes felkeresni a háziorvost a megelőzési lehetőségekkel kapcsolatban.

Jó tudni:

Nem mindegyik kullancs hordoz fertőző betegséget, ám Európában, így Magyarországon is élnek különböző kórokozóval fertőzött kullancsok.1 Az élősködők jellemzően az aljnövényzetben élnek, onnan másznak fel a ruházatra, lábunkra és nem a fákról potyognak ránk.1 Az FSME-vírus okozta kullancsencephalitisnek nincs vírusellenes gyógyszeres terápiája, csak a tünetek kezelését célzó, támogató gyógyszeres kezelés lehetséges. A betegség megelőzésében ugyanakkor segíthetnek a védőoltások.1,2,3 A Többmintkullancs.hu oldalon kullancsokkal, az általuk terjesztett betegségekkel, megelőzéssel kapcsolatos hasznos információkat megtalálja egy helyen.

